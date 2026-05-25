Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới sáng tạo nhằm đảm bảo tăng trưởng hai con số

Thứ Hai, 09:29, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 25/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cùng dự cuộc họp với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên.

Quang cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và 5 tháng đầu năm 2026. Năm 2025 có những lĩnh vực hết sức khó khăn, phức tạp, nhiệm vụ nặng nề, nhưng Ủy ban đã thẩm tra, phối hợp cùng Chính phủ để thông qua các luật, nghị quyết liên quan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành 9 nghị quyết chuyên đề hết sức quan trọng, trong đó có Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết này, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 193; đồng thời tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng pháp luật, các chương trình của Quốc hội. Quốc hội cũng đã tổ chức phong trào Bình dân học vụ số do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề xuất. 26 chuyên đề của Bình dân học vụ số của Quốc hội sẽ được đưa lên nền tảng số để phổ biến rộng rãi trong hệ thống chính trị.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội báo cáo tại cuộc họp

“Lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ là lĩnh vực hết sức quan trọng. Ban chỉ đạo thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các ngành, địa phương để đẩy mạnh lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm đảm bảo tăng trưởng hai con số.

Đây là vấn đề mà Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường với chức năng của mình phải theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các luật của Quốc hội đã ban hành liên quan, cũng như là các nghị quyết của Quốc hội ban hành để các bộ, ngành, các địa phương triển khai”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Chính vì thế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cuộc làm việc cần tập trung vào những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm của các cơ quan liên quan và giải pháp trong thời gian tới để khắc phục.

Lê Tuyết/VOV
