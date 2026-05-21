中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phải là cơ quan đi đầu trong tư duy pháp quyền

Thứ Năm, 15:39, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 21/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp. Tham dự cuộc làm việc có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là cuộc làm việc rất quan trọng, bởi Ủy ban Pháp luật và Tư pháp là cơ quan có vị trí, vai trò đặc biệt trong hoạt động của Quốc hội, nhất là trong bối cảnh Đảng ta xác định hoàn thiện thể chế, pháp luật là một trong những đột phá chiến lược, là “đột phá của đột phá”; việc hoàn thiện thể chế mở đường cho sự phát triển.

Uy ban phap luat va tu phap phai la co quan di dau trong tu duy phap quyen hinh anh 1
Toàn cảnh buổi làm việc.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thường trực Ủy ban nhìn thẳng vào yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, đánh giá đúng những việc đã làm được, nhận diện rõ những điểm nghẽn về tổ chức, nhân lực, phương thức phối hợp, quy trình xử lý công việc; từ đó đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi, có địa chỉ, có thẩm quyền, có thời hạn xử lý.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban tập trung trao đổi vào 5 nhóm vấn đề lớn, đó là làm rõ mô hình tổ chức và vận hành sau sáp nhập; việc triển khai các nhiệm vụ lớn được Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội giao, nhất là xây dựng pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.

Uy ban phap luat va tu phap phai la co quan di dau trong tu duy phap quyen hinh anh 2
Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Về nhiệm vụ lập pháp năm 2026 và cả nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu, khối lượng công việc rất lớn, nhiều dự án có tính nền tảng, liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, tổ chức bộ máy, tư pháp, hành chính và môi trường phát triển. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban làm rõ khâu nào đang là áp lực lớn nhất: chất lượng chính sách, hồ sơ, thời hạn, phối hợp với cơ quan soạn thảo hay rà soát kỹ thuật sau thông qua; đồng thời đề xuất cơ chế để kiểm soát chất lượng từ sớm, từ xa.

Về công tác giám sát và tổ chức thi hành pháp luật, theo Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội ban hành luật nhiều, nhưng nếu văn bản quy định chi tiết chậm, không đúng tinh thần luật, hoặc phát sinh thêm thủ tục, điều kiện, thì luật sẽ không đi vào cuộc sống. Trước thực trạng này, Ủy ban cần đưa ra phương hướng đổi mới mạnh mẽ công tác giám sát việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Uy ban phap luat va tu phap phai la co quan di dau trong tu duy phap quyen hinh anh 3
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban phải là cơ quan đi đầu trong tư duy pháp quyền, chuẩn mực về kỹ thuật lập pháp, sắc bén trong thẩm tra chính sách, quyết liệt trong giám sát thực thi, chủ động trong kiến tạo thể chế phát triển.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gợi mở 10 định hướng với quan điểm xuyên suốt, đó là phải chuyển thật mạnh từ tư duy “quản lý” sang tư duy “kiến tạo phát triển”; từ “làm luật để dễ quản” sang “làm luật để đất nước phát triển, người dân thuận lợi, doanh nghiệp yên tâm, bộ máy vận hành hiệu quả”. 

Uy ban phap luat va tu phap phai la co quan di dau trong tu duy phap quyen hinh anh 4
Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ủy ban triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ủy ban Pháp luật và Tư pháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Trong lập pháp, cần đặt chất lượng chính sách lên hàng đầu. Theo đó, công tác xây dựng pháp luật phải từ sớm, từ xa, kiểm soát chặt hồ sơ, đánh giá tác động, tính khả thi, tính thống nhất; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động lập pháp, với những hồ sơ dự án luật, nghị quyết chưa bảo đảm chất lượng hoàn trả lại cho cơ quan soạn thảo; không để chính sách chưa chín, hồ sơ chưa kỹ, đánh giá tác động chưa đầy đủ mà vẫn trình.

Ủy ban thực hiện việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thực chất, có địa chỉ, có danh mục, có phương án xử lý. Điều quan trọng phải chỉ ra văn bản nào chồng chéo, văn bản nào cản trở phát triển, văn bản nào cần sửa, bãi bỏ, hợp nhất. 

Uy ban phap luat va tu phap phai la co quan di dau trong tu duy phap quyen hinh anh 5
Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết luận cuộc họp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban đổi mới giám sát theo hướng tạo chuyển biến thực chất. Giám sát văn bản quy phạm pháp luật không chỉ kiểm tra văn bản đã ban hành chưa, mà phải kiểm tra có đúng tinh thần luật không, có tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp không, có phát sinh thủ tục, điều kiện, chi phí tuân thủ không.

“Trong lĩnh vực tư pháp, phòng chống tiêu cực, lãng phí không chỉ nghe báo cáo và tiếp cận những con số các ngành gửi, mà phải chọn đúng, chọn trúng vấn đề tồn tại, kéo dài nhiều năm, người dân bức xúc, Quốc hội có ý kiến nhiều lần để tổ chức giám sát, khảo sát đến nơi, đến chốn. Việc thẩm tra công tác tư pháp và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hằng năm, phải thẩm tra sâu hơn, kiến nghị trúng hơn, theo dõi đến cùng hơn. Không chỉ nêu số liệu tăng giảm, mà phải chỉ ra xu hướng tội phạm và vi phạm pháp luật, nguyên nhân, trách nhiệm, điểm nghẽn và giải pháp có địa chỉ, có thời hạn”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Ủy ban tập trung nhiệm vụ cốt lõi là nghiên cứu, thẩm tra, giám sát, tham mưu chính sách pháp luật; khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy chế, quy định và phân định rõ nhiệm vụ giữa các cơ quan của Quốc hội. Nguyên tắc là phân công rõ, phối hợp chặt, trách nhiệm cụ thể, thẩm quyền đi đôi với nguồn lực và trách nhiệm giải trình; đổi mới phương thức làm việc theo tinh thần chuyên nghiệp, kỷ luật, hiệu quả. Tất cả nhiệm vụ phải quản trị theo “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Lê Tuyết/VOV
Tag: Chủ tịch Quốc hội Ủy ban Pháp luật và Tư pháp giám sát thực thi và bảo vệ pháp luật
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội lưu ý tháo gỡ điểm nghẽn trong chính sách dân tộc
Chủ tịch Quốc hội lưu ý tháo gỡ điểm nghẽn trong chính sách dân tộc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Hội đồng Dân tộc nhằm rút ngắn thời gian xử lý văn bản, giảm áp lực hành chính và nâng cao hiệu quả công việc.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý tháo gỡ điểm nghẽn trong chính sách dân tộc

Chủ tịch Quốc hội lưu ý tháo gỡ điểm nghẽn trong chính sách dân tộc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Hội đồng Dân tộc nhằm rút ngắn thời gian xử lý văn bản, giảm áp lực hành chính và nâng cao hiệu quả công việc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu

VOV.VN - Tiếp tục chương trình làm việc với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, chiều nay, 20/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu. Cùng làm việc có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu

VOV.VN - Tiếp tục chương trình làm việc với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, chiều nay, 20/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu. Cùng làm việc có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh. 

Chủ tịch Quốc hội: Cần chuyển từ "thẩm tra theo hồ sơ" sang "thẩm tra chính sách"
Chủ tịch Quốc hội: Cần chuyển từ "thẩm tra theo hồ sơ" sang "thẩm tra chính sách"

VOV.VN - Sáng 20/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính. Trên tinh thần tập trung vào điểm nghẽn, giải pháp, trách nhiệm và sản phẩm đầu ra, Chủ tịch Quốc hội đã đưa ra 6 vấn đề lớn để Thường trực Ủy ban cho ý kiến tại cuộc làm việc.

Chủ tịch Quốc hội: Cần chuyển từ "thẩm tra theo hồ sơ" sang "thẩm tra chính sách"

Chủ tịch Quốc hội: Cần chuyển từ "thẩm tra theo hồ sơ" sang "thẩm tra chính sách"

VOV.VN - Sáng 20/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính. Trên tinh thần tập trung vào điểm nghẽn, giải pháp, trách nhiệm và sản phẩm đầu ra, Chủ tịch Quốc hội đã đưa ra 6 vấn đề lớn để Thường trực Ủy ban cho ý kiến tại cuộc làm việc.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội