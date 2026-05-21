Chủ tịch Quốc hội lưu ý tháo gỡ điểm nghẽn trong chính sách dân tộc

Phát biểu tại cuộc làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc vào sáng nay (21/5) tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Thường trực Hội đồng Dân tộc căn cứ tình hình thực tiễn để lựa chọn hình thức giám sát việc thực hiện chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035 ngay trong năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội đồng Dân tộc tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết, nhất là đối với các nội dung có tác động nhiều đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chủ động, có kế hoạch cụ thể để triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kết luận số 17 của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khoá XVI.

Hội đồng Dân tộc chủ động tham gia hoàn thành việc tổng rà soát văn bản trong hệ thống vi phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc, để khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn như một số quy định pháp luật liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc còn phân tán, thiếu tính đồng bộ, chưa đảm bảo tính ổn định lâu dài; cơ chế phối hợp liên ngành xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách ở một số nội dung còn chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả; đồng thời chỉ ra trách nhiệm thuộc về đâu, cùng giải pháp cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, ba chương trình mục tiêu quốc gia đã giao cho Hội đồng Dân tộc thẩm tra, thẩm định chúng ta phải theo dõi hằng tuần, hằng tháng để xem nơi nào chậm ban hành văn bản, nội dung nào chậm triển khai. Ba chương trình này có tổng nguồn kinh phí rất lớn nên yêu cầu đặt ra là phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Trung ương sẽ không còn quản lý trực tiếp các dự án, mà các chương trình mục tiêu quốc gia phải được chuyển giao mạnh về cho địa phương, đặc biệt là cấp tỉnh và cấp xã để tổ chức triển khai, giám sát một cách khẩn trương, kịp thời, bảo đảm giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thường trực Hội đồng Dân tộc căn cứ tình hình thực tiễn lựa chọn hình thức giám sát việc triển khai Nghị quyết 257 như Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035 ngay trong năm 2026; giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc; giám sát tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết trong lĩnh vực dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Hội đồng Dân tộc, giúp giảm thời gian xử lý văn bản, giảm áp lực hành chính, tạo điều kiện để cán bộ, công chức dành nhiều thời gian hơn cho tư duy chính sách, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Hội đồng Dân tộc cần chủ động theo dõi, nắm bắt toàn diện tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự tại vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường kết nối với cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng biên giới và chủ động đề xuất giải pháp phù hợp nhằm củng cố đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh.

