Thứ Hai, 15:14, 29/06/2026
Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Đảng ủy Quốc hội
VOV.VN - Chiều nay (29/6), tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Cùng dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.
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