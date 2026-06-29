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Thứ Hai, 15:14, 29/06/2026

Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Đảng ủy Quốc hội

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VOV.VN - Chiều nay (29/6), tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

chu tich quoc hoi du hoi nghi lan thu nam, ban chap hanh Dang uy quoc hoi hinh anh 1
Quang cảnh buổi họp Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
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Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài tại hội nghị
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Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại Hội nghị
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Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Lê Tuyết/VOV
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