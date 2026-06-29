Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Đảng ủy Quốc hội

Cùng dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Quang cảnh buổi họp Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài tại hội nghị

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị