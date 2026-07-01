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Chuyến bay đặc biệt thứ hai chở hàng hỗ trợ của Việt Nam đã cất cánh tới Venezuela

Thứ Tư, 11:10, 01/07/2026
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VOV.VN - Chỉ chưa đầy một ngày sau chuyến bay đầu tiên đưa lực lượng cứu nạn và hàng hóa tới Venezuela, đêm 29/6, Vietnam Airlines tiếp tục thực hiện chuyến bay đặc biệt thứ hai, vận chuyển 46,8 tấn hàng hỗ trợ của Việt Nam tới Venezuela, bảo đảm hoạt động hỗ trợ nhân đạo được triển khai liên tục sau trận động đất.

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Tối 29/6, Vietnam Airlines đã thực hiện chuyến bay thứ hai vận chuyển hàng hóa hỗ trợ của Việt Nam tới Venezuela, nhằm giúp đỡ nước bạn vượt qua thảm họa động đất.
 
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Chuyến bay mang số hiệu VN68, khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350, cất cánh từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lúc 23h30 ngày 29/6.
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Sau điểm dừng kỹ thuật tại sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp), máy bay tiếp tục hành trình tới sân bay quốc tế Simón Bolívar ở thủ đô Caracas, hoàn thành chặng bay kéo dài gần 24 tiếng từ Việt Nam tới Venezuela.
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Trước đó, các lô hàng hỗ trợ được đóng gói, kiểm tra cẩn thận trước khi tiến hành các bước tiếp theo của quy trình vận chuyển.
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46,8 tấn hàng hóa hỗ trợ người dân Venezuela cùng trang thiết bị, vật tư phục vụ lực lượng tìm kiếm cứu nạn.
 
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Hàng hóa được xe nâng chuyên dụng đưa lên cabin
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Hàng hóa được chất xếp trên cabin để tăng thêm khối lượng chuyên chở
 
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Việc huy động liên tiếp hai máy bay thân rộng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt có thể ảnh hưởng đến lịch khai thác thường lệ trong giai đoạn cao điểm hè. Vietnam Airlines mong nhận được sự thông cảm của hành khách nếu lịch khai thác một số chuyến bay phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế đặc biệt này.
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Trước đó, Hãng Hàng không Quốc gia đã thực hiện chuyến bay đầu tiên đưa 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng 10 chó nghiệp vụ và 25 tấn trang thiết bị lên đường tới Venezuela.
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Ngay sau khi chuyến bay cất cánh, các đơn vị khai thác, kỹ thuật, điều hành bay và phục vụ mặt đất của Hãng khẩn trương chuẩn bị cho chuyến bay thứ hai, bảo đảm 46,8 tấn hàng hỗ trợ được vận chuyển đúng tiến độ.
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Vietnam Airlines đã huy động tối đa nguồn lực để triển khai chuyến bay đặc biệt, bảo đảm đưa hàng hóa hỗ trợ đến Venezuela trong thời gian sớm nhất
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Phi hành đoàn chuyến bay đặc biệt VN68
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Mỗi chuyến bay đặc biệt là một “sứ mệnh quốc gia” của Vietnam Airlines
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Vietnam Airlines đưa 124 cán bộ, chiến sĩ cùng 25 tấn hàng hỗ trợ Venezuela

VOV.VN - Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay đặc biệt đưa 124 cán bộ, chiến sĩ cùng 25 tấn trang thiết bị, hàng hóa cứu trợ tới Venezuela để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo sau trận động đất nghiêm trọng, khẳng định vai trò của Hãng hàng không Quốc gia trong các nhiệm vụ đặc biệt của đất nước.

Phi Long/VOV.VN
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