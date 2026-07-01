Chuyến bay đặc biệt thứ hai chở hàng hỗ trợ của Việt Nam đã cất cánh tới Venezuela

VOV.VN - Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay đặc biệt đưa 124 cán bộ, chiến sĩ cùng 25 tấn trang thiết bị, hàng hóa cứu trợ tới Venezuela để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo sau trận động đất nghiêm trọng, khẳng định vai trò của Hãng hàng không Quốc gia trong các nhiệm vụ đặc biệt của đất nước.
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VOV.VN - Giữa nỗi đau mất mát và sự bất an bao trùm Venezuela sau hai trận động đất xảy ra hôm 24/6, vẫn có những câu chuyện thắp lên hy vọng. Những cuộc giải cứu kỳ diệu, tinh thần đoàn kết của cộng đồng và những chú chó nghiệp vụ trở thành "người hùng" là những điểm sáng giữa thảm họa.
VOV.VN - Giữa nỗi đau mất mát và sự bất an bao trùm Venezuela sau hai trận động đất xảy ra hôm 24/6, vẫn có những câu chuyện thắp lên hy vọng. Những cuộc giải cứu kỳ diệu, tinh thần đoàn kết của cộng đồng và những chú chó nghiệp vụ trở thành "người hùng" là những điểm sáng giữa thảm họa.
VOV.VN - Đúng 12h15 phút (giờ địa phương) ngày 29/6, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Simón Bolívar ở TP Maiquetía, Venezuela, bắt đầu công tác cứu nạn, cứu hộ quốc tế tại nước bạn sau trận động đất tàn khốc.
VOV.VN - Đúng 12h15 phút (giờ địa phương) ngày 29/6, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Simón Bolívar ở TP Maiquetía, Venezuela, bắt đầu công tác cứu nạn, cứu hộ quốc tế tại nước bạn sau trận động đất tàn khốc.
VOV.VN - Năm ngày sau trận động đất kép tàn khốc, Venezuela vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm kiếm những người còn sống dưới đống đổ nát.
VOV.VN - Năm ngày sau trận động đất kép tàn khốc, Venezuela vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm kiếm những người còn sống dưới đống đổ nát.