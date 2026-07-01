Chuyến bay đặc biệt thứ hai chở hàng hỗ trợ của Việt Nam đã cất cánh tới Venezuela

Những cuộc giải cứu kỳ diệu trong thảm họa động đất ở Venezuela

VOV.VN - Giữa nỗi đau mất mát và sự bất an bao trùm Venezuela sau hai trận động đất xảy ra hôm 24/6, vẫn có những câu chuyện thắp lên hy vọng. Những cuộc giải cứu kỳ diệu, tinh thần đoàn kết của cộng đồng và những chú chó nghiệp vụ trở thành "người hùng" là những điểm sáng giữa thảm họa.