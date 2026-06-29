Cười ngả nghiêng xem trai làng thi bắt vịt tại Lễ hội truyền thống Đình Chèm

VOV.VN - Từ ngày 26-28/6/2026, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp cùng UBND phường Tây Hồ tổ chức Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc tôn vinh vẻ đẹp của hoa sen và quảng bá hình ảnh Thủ đô an toàn, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
VOV.VN - Từ ngày 26-28/6/2026, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp cùng UBND phường Tây Hồ tổ chức Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc tôn vinh vẻ đẹp của hoa sen và quảng bá hình ảnh Thủ đô an toàn, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
VOV.VN - Từ ngày 26-28/6, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND phường Tây Hồ và các đơn vị liên quan sẽ tổ chức Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 nhằm tôn vinh giá trị văn hóa của hoa sen trong đời sống người Việt và quảng bá hình ảnh Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.
VOV.VN - Từ ngày 26-28/6, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND phường Tây Hồ và các đơn vị liên quan sẽ tổ chức Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 nhằm tôn vinh giá trị văn hóa của hoa sen trong đời sống người Việt và quảng bá hình ảnh Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.
VOV.VN - Hội vật cầu nước làng Vân ở Bắc Ninh là lễ hội dân gian độc đáo với 16 "quân cầu" tranh cướp quả cầu gỗ mít hơn 300 năm tuổi dưới sân bùn. Lễ hội mang đậm dấu ấn văn minh lúa nước, tín ngưỡng cầu mùa và tinh thần thượng võ của cư dân Kinh Bắc.
VOV.VN - Hội vật cầu nước làng Vân ở Bắc Ninh là lễ hội dân gian độc đáo với 16 "quân cầu" tranh cướp quả cầu gỗ mít hơn 300 năm tuổi dưới sân bùn. Lễ hội mang đậm dấu ấn văn minh lúa nước, tín ngưỡng cầu mùa và tinh thần thượng võ của cư dân Kinh Bắc.
VOV.VN - Diễn ra vào đầu tháng 4 Âm lịch hằng năm, Lễ hội làng Keo (xã Thuận An, Hà Nội) không chỉ là không gian sinh hoạt tâm linh giàu bản sắc, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của vùng đất Kinh Bắc xưa. Năm 2024, lễ hội được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
VOV.VN - Diễn ra vào đầu tháng 4 Âm lịch hằng năm, Lễ hội làng Keo (xã Thuận An, Hà Nội) không chỉ là không gian sinh hoạt tâm linh giàu bản sắc, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của vùng đất Kinh Bắc xưa. Năm 2024, lễ hội được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
VOV.VN - Lễ hội chiến thắng Như Nguyệt 2026 diễn ra trong 2 ngày, từ 4-5/4 (từ 16-18/2 âm lịch). Lễ hội gắn liền với chiến thắng oai hùng của quân dân nhà Lý trước quân Tống năm 1077 trên phòng tuyến sông Như Nguyệt (sông Cầu ngày nay).
VOV.VN - Lễ hội chiến thắng Như Nguyệt 2026 diễn ra trong 2 ngày, từ 4-5/4 (từ 16-18/2 âm lịch). Lễ hội gắn liền với chiến thắng oai hùng của quân dân nhà Lý trước quân Tống năm 1077 trên phòng tuyến sông Như Nguyệt (sông Cầu ngày nay).
VOV.VN - Lễ hội truyền thống làng Bát Tràng (xã Bát Tràng, Hà Nội) với nhiều hoạt động đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân, du khách. Đặc biệt là nghi thức rước nước, nước được lấy từ sông Hồng cúng dâng Thánh trong đại đình và được dùng để cúng tế cả năm.
VOV.VN - Lễ hội truyền thống làng Bát Tràng (xã Bát Tràng, Hà Nội) với nhiều hoạt động đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân, du khách. Đặc biệt là nghi thức rước nước, nước được lấy từ sông Hồng cúng dâng Thánh trong đại đình và được dùng để cúng tế cả năm.