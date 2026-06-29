Cười ngả nghiêng xem trai làng thi bắt vịt tại Lễ hội truyền thống Đình Chèm

Lễ hội Sen Hà Nội 2026: Tôn vinh nghệ thuật ướp trà sen truyền thống Quảng An

VOV.VN - Từ ngày 26-28/6, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND phường Tây Hồ và các đơn vị liên quan sẽ tổ chức Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 nhằm tôn vinh giá trị văn hóa của hoa sen trong đời sống người Việt và quảng bá hình ảnh Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.