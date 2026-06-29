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Cười ngả nghiêng xem trai làng thi bắt vịt tại Lễ hội truyền thống Đình Chèm

Thứ Hai, 19:52, 29/06/2026

VOV.VN - Lễ hội truyền thống Đình Chèm năm 2026 tại phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội mở ra một không gian văn hóa, tâm linh vừa trang nghiêm vừa sôi động, thu hút hàng ngàn người dân và du khách thập phương về dự hội, hòa mình vào không gian lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa vùng ven sông Hồng.

CTV P.Sỹ - Thư Vũ/VOV.VN
Tag: VOV Lễ hội truyền thống Đình Chèm Lễ hội truyền thống Đình Chèm thi bắt vịt thi bắt vịt tại lễ hội Đình Chèm lễ rước nước đi thuyền rồng rước nước
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Trang:
cuoi nga nghieng xem trai lang thi bat vit tai le hoi truyen thong Dinh chem hinh anh 1
Lễ hội truyền thống Đình Chèm được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức Đức Thánh Chèm Lý Ông Trọng, vị anh hùng có công dẹp giặc cứu nước thời An Dương Vương và được tôn vinh là nhà ngoại giao đầu tiên của dân tộc, cùng Vương phi Bạch Tĩnh Cung công chúa.
cuoi nga nghieng xem trai lang thi bat vit tai le hoi truyen thong Dinh chem hinh anh 2
Lễ hội truyền thống Đình Chèm năm nay càng thêm phần ý nghĩa khi đánh dấu mốc son kỷ niệm 110 năm sự kiện rước kiệu Đình Chèm và tròn một thập kỷ lễ hội được chính thức ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
cuoi nga nghieng xem trai lang thi bat vit tai le hoi truyen thong Dinh chem hinh anh 3
Đây không chỉ là hoạt động tín ngưỡng truyền thống mà còn là dịp giáo dục đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết cộng đồng tại vùng đất Đông Ngạc địa linh nhân kiệt, nơi đang lưu giữ tới 20 di tích lịch sử quý giá.
cuoi nga nghieng xem trai lang thi bat vit tai le hoi truyen thong Dinh chem hinh anh 4
Lễ hội truyền thống Đình Chèm còn lưu giữ những nghi thức cổ xưa độc đáo, là “hồn cốt” tạo nên sức hút riêng biệt cho Đình Chèm mà hiếm nơi nào còn lưu giữ được.
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Điểm nhấn tâm linh linh thiêng nhất là nghi lễ rước nước truyền thống bằng thuyền rồng trên sông Hồng.
cuoi nga nghieng xem trai lang thi bat vit tai le hoi truyen thong Dinh chem hinh anh 6
Giữa không gian sông nước lộng gió, các thuyền rồng uy nghi lướt sóng ra giữa dòng để lấy nước thiêng mang về đình.
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Đúng vào giữa trưa, nước thiêng được dâng lên để thực hiện Lễ Mộc dục (nghi thức tắm tượng Đức Thánh).
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Không khí đoàn rước rước kiệu trang nghiêm nhưng cũng không kém phần náo nhiệt trong tiếng chiêng trống rộn ràng, tiếng múa lân sư rồng uyển chuyển đã tạo nên một ấn tượng thị giác mạnh mẽ.
cuoi nga nghieng xem trai lang thi bat vit tai le hoi truyen thong Dinh chem hinh anh 9
Song hành cùng phần lễ linh thiêng, phần hội cũng vô cùng náo nhiệt, đầy sức sống với hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao dân gian đậm chất đời sống cư dân phong phú.
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Lễ Mộc dục là một nghi lễ tâm linh có tính giáo dục truyền thống quan trọng trong lễ hội.
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Thu hút sự quan tâm và mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái nhất cho người xem chính là hội thi bắt vịt nhiệt dưới nước.
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Sự nhanh nhẹn, khéo léo của các “vận động viên” chân đất khi bơi theo những chú vịt trong tiếng reo hò, cổ vũ nồng nhiệt của hàng nghìn khán giả đứng kín quanh bờ tạo nên một bầu không khí lễ hội dân gian gian đúng nghĩa.
cuoi nga nghieng xem trai lang thi bat vit tai le hoi truyen thong Dinh chem hinh anh 13
Những pha vồ hụt, tuột tay…khiến khán giả cười nghiêng ngả, vô cùng náo nhiệt.
cuoi nga nghieng xem trai lang thi bat vit tai le hoi truyen thong Dinh chem hinh anh 14
Bắt Vịt là một trò chơi, cũng là cuộc thi thể hiện sự khéo léo, khỏe mạnh của thanh niên trai tráng.
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Ngay trước thềm khai mạc, hội thi nấu chè kho cũng đã diễn ra vô cùng sôi nổi, gắn kết tình làng nghĩa xóm giữa các tổ dân phố và dòng họ, mang đến những phong vị ẩm thực truyền thống dâng lên tiên tổ.
cuoi nga nghieng xem trai lang thi bat vit tai le hoi truyen thong Dinh chem hinh anh 16
Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa khác như: hội thi kéo co, cờ người và tổ tôm điếm liên tục diễn ra.
cuoi nga nghieng xem trai lang thi bat vit tai le hoi truyen thong Dinh chem hinh anh 17
Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Linh thiêng đình Chèm - Nhị Hà hội tụ” kết hợp cùng các màn múa truyền thống biến không gian ven sông thành một ngày hội hóa hóa đa sắc màu.
cuoi nga nghieng xem trai lang thi bat vit tai le hoi truyen thong Dinh chem hinh anh 18
Trong tiếng trống chiêng rộn rã, Lễ hội truyền thống Đình Chèm không chỉ là sợi dây tâm linh gắn kết người dân ba làng Chèm, Hoàng Xá, Hoàng Liên.
cuoi nga nghieng xem trai lang thi bat vit tai le hoi truyen thong Dinh chem hinh anh 19
Lễ hội còn là đòn bẫy văn hóa mạnh mẽ, tiếp tục lan tỏa và khẳng định sức sống bền vững của một di sản quốc gia đặc biệt giữa Thủ đô đô ngàn năm văn hiến.
cuoi nga nghieng xem trai lang thi bat vit tai le hoi truyen thong Dinh chem hinh anh 20
cuoi nga nghieng xem trai lang thi bat vit tai le hoi truyen thong Dinh chem hinh anh 21

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