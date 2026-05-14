Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

Thứ Năm, 15:10, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 14/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Cuộc làm việc bàn về các nội dung: kiện toàn nhân sự cấp ủy, kiện toàn tổ chức của Ủy ban và vụ; thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV và Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; việc triển khai Kết luận 19 của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XVI; việc tham gia tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban; triển khai Quốc hội số, số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; công tác phối hợp chuẩn bị dự kiến đưa vào chương trình lập pháp năm 2026-2027 các dự án luật như Luật An ninh dữ liệu; Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt...; công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai của Quốc hội; đánh giá tình hình công tác chuẩn bị cho hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Quốc hội thời gian qua, định hướng 6 tháng cuối năm.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Lê Tuyết/VOV
