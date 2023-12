Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên - bà Nguyễn Thanh Hải cho biết, trong hành trình 60 năm thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ một tỉnh nghèo, kinh tế khó khăn, Thái Nguyên đã bứt phá vươn mình trở thành tỉnh có bước phát triển nhanh, mạnh mẽ và có vị thế trong khu vực và cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải

Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ; Quy mô kinh tế không ngừng được mở rộng; tăng trưởng luôn ở mức cao hơn bình quân chung cả nước, Thu ngân sách luôn nằm trong top 18 tỉnh cao nhất cả nước, Năm 2023, Thu ngân sách đạt 20.000 tỷ đồng, đã chính thức ghi một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh, lần đầu tiên Thái nguyên đã tự cân đối được thu chi ngân sách.

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên

Bên cạnh đó, Thái Nguyên còn là điểm sáng về thu hút đầu tư vốn nước ngoài, với trên 200 dự án FDI, tổng vốn đầu tư lên đến gần 11 tỷ USD. Công nghiệp đang trên đà phát triển nhanh, vững chắc và là thế mạnh, là trụ cột trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Nông nghiệp luôn phát triển bền vững, ổn định, đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; nhiều sản phẩm đã khẳng định thương hiệu, tiêu thụ thuận lợi không chỉ giúp người dân thoát nghèo mà còn giúp người dân làm giàu chính đáng, tiêu biểu nhất là các sản phẩm từ cây trà. Thái Nguyên hiện có diện tích trồng trà lớn nhất cả nước với trên 22.000 hecta, và tổng thu từ cây trà năm 2023 ước tính lên đến gần 13.000 tỷ đồng. Kể từ năm 2020 đến nay, Thái nguyên đã lọt vào top 4 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước với tổng giá trị xuất khẩu hàng năm ở mức từ 27 – 31 tỷ USD.

Thái Nguyên xây dựng tập thể lãnh đạo và người đứng đầu năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong suốt chặng đường 60 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, nhìn lại chặng đường 60 năm Đảng bộ và Nhân dân Thái Nguyên thực hiện lời Bác dạy, bên cạnh những thành tích to lớn đã đạt được, còn không ít việc cần phải nỗ lực phấn đầu nhiều hơn nữa để đền đáp ân tình sâu nặng, và tâm nguyện của Bác đối với tỉnh nhà. Với ý nghĩa đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục cụ thể hóa lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với tình hình mới và điều kiện thực tiễn; tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tiếp tục chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác Hồ về sửa đổi lề lối làm việc; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Xây dựng tập thể lãnh đạo và người đứng đầu năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ, gắn với thực hiện Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với 6 đột phá phát triển của tỉnh. Chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông gắn với các hành lang kinh tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, tỉnh Thái Nguyên cần quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nền hành chính hiện đại, năng động, hiệu lực, hiệu quả. Nỗ lực hơn nữa trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Đẩy mạnh phát triển đô thị, gắn với phát triển kinh tế đô thị. Triển khai thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia; phát triển tiềm năng về du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Nhấn mạnh cần thấm nhuần sâu sắc quan điểm “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh Thái Nguyên thường xuyên quan tâm phát huy truyền thống, thế mạnh của bản sắc văn hóa Thái Nguyên. Đặc biệt chú trọng bảo vệ, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó có Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là những di sản Hồ Chí Minh, “địa chỉ đỏ” phải được giữ gìn, phát huy, trao truyền cho muôn đời sau.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm đào tạo nhân lực có chất lượng cao của Vùng và cả nước. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chăm lo chế độ, chính sách đối với người có công, đồng bào dân tộc; bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng dân cư trên địa bàn tỉnh; bảo đảm người dân được hưởng thành quả phát triển, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng ATK. Thực hiện tốt chủ trương phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp.

Tỉnh Thái Nguyên nhận thức sâu sắc hơn về vị trí chiến lược, trọng yếu của tỉnh về quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế; phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Triển khai sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm môi trường an toàn, thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội làm việc tại huyện Định Hóa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng, anh hùng, phát huy những thành tựu và kinh nghiệm trong 60 năm thực hiện lời Bác dạy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sớm đưa Thái Nguyên trở thành “một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta” như mong muốn của Bác Hồ kính yêu. Chủ tịch Quốc hội chúc Thái Nguyên sẽ xây dựng một tỉnh Thái Nguyên “bình yên, sung túc và phát triển”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa

Trước đó, chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã báo công dâng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới Định Hóa-huyện miền núi của Thái Nguyên gắn liền với khu di tích ATK.

Cách đây 2 năm, khi về dự Ngày hội đại đoàn kết tại huyện Định Hóa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chỉ đạo "xây dựng Định Hóa đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2023". Sau 2 năm triển khai, nguồn lực huy động phục vụ công tác xây dựng huyện nông thôn mới Định Hóa đã đạt 1.700 tỷ đồng. Định Hóa đã đạt đủ các tiêu chí, đang hoàn thiện thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Chủ tịch Quốc hội thăm công trình Trạm biến áp 110KV tại xã Trung Hội

Nhấn mạnh, nguồn lực là điều kiện cần, điều kiện đủ là quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thái Nguyên nói chung và huyện Định Hóa nói riêng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự chủ động, tích cực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Định Hóa. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc huyện Định Hóa đạt đủ tiêu chí huyện nông thôn mới là thành tích rất xuất sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thái Nguyên và huyện Định Hóa trong dịp tỉnh Kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho cán bộ tiền khởi nghĩa

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đi kiểm tra các công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới của huyện Định Hóa: Công trình Trạm biến áp 110KV tại xã Trung Hội; công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa tại thị trấn Chợ Chu. Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng quà cho 2 cán bộ tiền khởi nghĩa đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa là ông Đặng Văn Vinh và bà Sằm Thị Văn, sinh năm 1925, xã Kim Phượng, huyện Định Hóa. Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cũng tặng nhiều suất quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa.