Đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về phía Hàn Quốc có Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam Moon Jin-seok; đại diện Ban Châu Á – Thái Bình Dương và Lễ tân Văn phòng Quốc hội Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân đến Seoul, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Trải qua gần 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (từ ngày 22/12/1992), Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành đối tác tin cậy, hợp tác ở tầm chiến lược và là những người bạn gần gũi, hiểu biết lẫn nhau. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 12/2022 là dấu mốc lịch sử, mở ra không gian hợp tác rộng lớn trên mọi lĩnh vực.

Chuyến thăm Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả và thực chất trong quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và phát huy những động lực mới từ hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cũng như các lĩnh vực về công nghệ chiến lược. Đồng thời phát huy vai trò đặc biệt của ngoại giao nghị viện trong hợp tác tổng thể giữa hai nước.

Chuyến thăm Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả và thực chất trong quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với lãnh đạo cấp cao của Hàn Quốc; tiếp Chủ tịch Đảng dân chủ đồng hành; Chủ tịch Đảng sức mạnh Quốc dân; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Hàn-Việt; Chủ tịch cấp cao Samsung điện tử; Giám đốc điều hành LG Innotek, Chủ tịch tập đoàn SK, Chủ tịch Tập đoàn Lotte…

Hoạt động đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta khi đến Hàn Quốc là gặp cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc; tiếp lãnh đạo Mạng lướng đổi mới sáng tạo và tri thức trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc; tiếp Nhóm cố vấn hợp tác Hàn Quốc - Việt Nam.

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân đến Seoul, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc: