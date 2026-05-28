Cải chính

Chủ tịch Quốc hội: HĐND cần có quyết tâm mới, tư duy mới, cách làm làm mới

Thứ Năm, 09:31, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 28/5, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị Hội đồng nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, Hội nghị không chỉ nhằm tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND các cấp, mà còn là dịp để nhìn nhận đầy đủ hơn vị trí, vai trò của cơ quan dân cử địa phương trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; đồng thời đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, bài học kinh nghiệm và định hướng hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 trong bối cảnh đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả - xây dựng chính quyền địa phương hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự đến dự hội nghị.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2021-2026 là một nhiệm kỳ đặc biệt trong lịch sử hoạt động của HĐND các cấp, đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có: đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu gây hậu quả nặng nề; tình hình thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

"Đảng, Nhà nước ban hành, triển khai nhiều quyết sách chiến lược về đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số quốc gia, cải cách tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và sắp xếp đơn vị hành chính. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, MTTQ Việt Nam và các cấp ủy địa phương, HĐND các cấp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân", Chủ tịch Quốc hội cho biết.  

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt tay đại biểu dự hội nghị.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, quá trình triển khai mô hình chính quyền hai cấp còn nhiều khó khăn, thách thức: Địa bàn quản lý rộng hơn, khối lượng công việc nhiều hơn, yêu cầu cao hơn; năng lực cán bộ ở một số nơi còn hạn chế, đôi khi còn lúng túng trong xử lý công việc; cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ. Đây là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm, tập trung tháo gỡ. Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tiến hành sơ kết 1 năm nhìn lại mô hình chính quyền hai cấp vào thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn tại hội nghị này các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021-2026, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm mới, tư duy mới, cách làm mới trong nhiệm kỳ 2026-2031; đánh giá mối quan hệ công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội với HĐND cấp tỉnh; giữa Thường trực HĐND với cấp ủy, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban MTTQ cùng cấp; nhất là những kinh nghiệm phát huy vai trò của HĐND trong xây dựng cơ chế đột phá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số; về kiểm soát quyền lực trong mô hình chính quyền hai cấp; về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của HĐND.  

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, HĐND các tỉnh, thành phố tìm hiểu kỹ lưỡng cách thức tiến hành chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công tác của HĐND thành phố Hà Nội nói riêng, và TP Hà Nội nói chung để có thể vận dụng, thực hiện tại địa phương mình. HĐND và TP Hà Nội sẵn sàng chia sẻ, chuyển giao kinh nghiệm cho các tỉnh, thành phố.

Chủ tịch Quốc hội: Công tác tham mưu cần có tầm nhìn chiến lược, sát thực tiễn

VOV.VN - Sáng nay (27/5), tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 11 chủ trì Hội nghị thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương (đợt 2). Cùng dự hội nghị có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

 

Lê Tuyết - Đỗ Minh/VOV1
Tag: Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hội đồng nhân dân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị
