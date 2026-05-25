Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cảnh báo sớm rủi ro quản trị

Thứ Hai, 15:13, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Làm việc với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu nâng cao chất lượng giám sát, phát hiện sớm vấn đề chính sách, cảnh báo rủi ro quản trị và thúc đẩy trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền.

Làm việc với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát vào chiều 25/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cử tri và Nhân dân cả nước đang đặt ra kỳ vọng rất lớn đối với Quốc hội nhiệm kỳ này trong công tác dân nguyện, giám sát, đó là không chỉ lắng nghe, mà phải theo đến cùng các sự việc; không chỉ giám sát, mà phải tạo chuyển biến; không chỉ tổng hợp kiến nghị, mà phải phát hiện sớm vấn đề chính sách, cảnh báo rủi ro quản trị và thúc đẩy trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền.

Quang cảnh cuộc làm việc
Quang cảnh cuộc làm việc

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặt ra 6 vấn đề với Ủy ban: về mô hình tổ chức và phương thức vận hành, việc hợp nhất các đầu mối dân nguyện và giám sát đã tạo ra sức mạnh tổng hợp hay còn biểu hiện cộng gộp cơ học, khâu nào đang là điểm nghẽn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát

“Làm thế nào để công tác dân nguyện phải vượt lên khỏi cách làm hành chính đơn thuần là tiếp nhận, phân loại, chuyển đơn, tổng hợp kiến nghị; giải pháp gì để người dân không còn khiếu kiện đông người ở các thành phố lớn; làm rõ các vụ việc tồn đọng, kéo dài; nguyên nhân chậm giải quyết; trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền; cơ chế theo dõi sau chuyển đơn; giải pháp khắc phục tình trạng trả lời hình thức, né tránh”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đối với công tác dân nguyện.

chu tich quoc hoi yeu cau canh bao som rui ro quan tri hinh anh 3

Nêu yêu cầu hoạt động giám sát của nhiệm kỳ này là giám sát phải thực chất hơn, sắc bén hơn, có trọng tâm hơn và cuối cùng là kết quả, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban làm rõ tiêu chí lựa chọn chuyên đề giám sát; cơ chế điều hòa, tránh trùng lặp, dàn trải; phương pháp lượng hóa kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát.  

Về hai đề án lớn có ý nghĩa nền tảng cho cả nhiệm kỳ, đó là đề án tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Đề án định hướng trọng tâm giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI phải thực sự có tầm chiến lược. Theo Chủ tịch Quốc hội, thực hiện nhiệm vụ này không được dừng ở tổng kết kinh nghiệm hay liệt kê nhiệm vụ, Uỷ ban phải xác định được tư duy giám sát mới: giám sát để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu lực quản trị và phục vụ phát triển đất nước.

chu tich quoc hoi yeu cau canh bao som rui ro quan tri hinh anh 4

Ủy ban cần làm rõ hơn tiến độ, vướng mắc, lộ trình triển khai chuyển đổi số của các hệ thống phục vụ giám sát, kiến nghị cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư; khả năng kết nối với dữ liệu của Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương;

Cuối cùng, Ủy ban cần làm rõ giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng tham mưu, chuẩn hóa quy trình công tác cán bộ, nguồn lực và kỷ luật tham mưu, phân công rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm.

Lê Tuyết/VOV
Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phải là cơ quan đi đầu trong tư duy pháp quyền
