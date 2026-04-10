Chủ tịch Quốc hội: Hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng kết quả công việc

Thứ Sáu, 18:50, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 10/4, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị công bố và trao các quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy: Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Kiểm toán nhà nước.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, ba cơ quan được kiện toàn lần này đều giữ vị trí quan trọng trong hoạt động của Quốc hội: Ủy ban Pháp luật và Tư pháp giữ vai trò nòng cốt trong công tác thẩm tra, hoàn thiện hệ thống pháp luật và giám sát hoạt động tư pháp. Ủy ban Dân nguyện và Giám sát giữ vai trò là cầu nối trực tiếp giữa Nhân dân với Quốc hội; phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của cử tri; đồng thời tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của Nhân dân. Kiểm toán nhà nước giữ vai trò là công cụ quan trọng trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Đánh giá cao các đồng chí được chỉ định, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các đồng chí bắt tay ngay vào công việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, trên cơ sở các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 3 cơ quan, đáp ứng yêu cầu của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Đảng ủy Quốc hội trong tình hình mới, trọng tâm là triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trước mắt là triển khai các chủ trương, quyết sách tại kết luận số 18, Hội nghị Trung ương 2, khóa 14.

Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất thực chất; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng; giữ nghiêm các nguyên tắc của Đảng; phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa với Đảng ủy các cơ quan Trung ương, các địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong toàn bộ hoạt động, đảm bảo nhanh hơn, chính xác hơn, kịp thời hơn và hiệu quả hơn.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, cần nhanh chóng xây dựng quy chế làm việc khoa học, rõ ràng từ khâu đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị trong cơ quan, đơn vị, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ.

Nâng cao chất lượng công tác chuyên môn gắn với công tác xây dựng Đảng; quán triệt nghiêm túc, đầy đủ nội dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Quốc hội; phát biểu tại Kỳ họp thứ nhất vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần thường xuyên quan tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn vững vàng. Đổi mới phương thức làm việc, ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng kết quả công việc. Mỗi quyết định chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động cụ thể, thành sản phẩm công việc rõ ràng, thiết thực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm cao, kinh nghiệm dày dặn, các đồng chí được chỉ định sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, luôn giữ vững bản lĩnh, phẩm chất chính trị vững vàng; không ngừng học hỏi, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cùng tập thể lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh; Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội ngày càng hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đại diện phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho rằng, đây là sự vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề được Đảng ủy Quốc hội giao phó; nghiêm túc tiếp thu đầy đủ, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Trong thời gian tới sẽ tập trung lãnh đạo, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng bộ Quốc hội, Nghị quyết của Đại hội đảng bộ các cơ quan đơn vị và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để phục vụ có hiệu quả các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy theo hướng khoa học, hiện đại, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm, tăng cường công tác kiểm soát quyền lực, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác Đảng, qua đó để nâng cao chất lượng hiệu quả hiệu lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Lê Tuyết/VOV
Xem xét, thông qua nghị quyết giảm thuế xăng dầu vào ngày 12/4

VOV.VN - Thảo luận về nghị quyết giảm thuế xăng dầu, các đại biểu Quốc hội thống nhất cao về sự cần thiết ban hành chính sách nhưng còn nhiều ý kiến khác nhau về thời hạn áp dụng, cơ chế điều hành và giải pháp dài hạn nhằm ổn định kinh tế vĩ mô.

Trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm bị "xé lẻ", tập trung nhiều vào giấy phép

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng, thực trạng quản lý an toàn thực phẩm hiện nay đang lâm vào tình trạng "phân tán", "xé lẻ", dẫn đến thiếu hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi thư chúc Tết cổ truyền người Khmer

VOV.VN - Nhân dịp Tết cổ truyền của người Khmer, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có thư gửi chúc mừng.

