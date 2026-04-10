Trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm bị "xé lẻ", tập trung nhiều vào giấy phép

Thứ Sáu, 17:33, 10/04/2026
VOV.VN - Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng, thực trạng quản lý an toàn thực phẩm hiện nay đang lâm vào tình trạng "phân tán", "xé lẻ", dẫn đến thiếu hiệu quả.

Trong khuôn khổ kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, thảo luận tại tổ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội quan tâm đến thực trạng thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm. 

Tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên) đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước những vụ vi phạm an toàn thực phẩm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng như vụ 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh được tuồn vào các trường tiểu học, mầm non, hay vụ việc 3.000 tấn ốc bươu ngâm "thủy tinh lỏng" - hóa chất vốn chỉ dùng trong ngành xây dựng, ngoài số lượng đã phát hiện, cơ quan chức năng còn ngăn chặn kịp thời hơn 1.500 kg hóa chất loại này đang được tích lũy để tiếp tục sản xuất và tuồn ra thị trường.

Vụ việc 300 tấn thịt lợn bệnh đưa vào các bếp ăn trường học được các đại biểu Quốc hội đưa ra làm dẫn chứng cho tình trạng đáng báo động về an toàn vệ sinh thực phẩm

Bà Thúy bức xúc chi rõ, việc sử dụng hóa chất xây dựng trong thực phẩm gây ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến sức khỏe. Câu hỏi nhức nhối được đặt ra là vì sao hàng trăm tấn thịt lợn bệnh và hàng nghìn tấn ốc bươu ngâm hóa chất có thể tồn tại trong thời gian dài và tuồn ra cộng đồng. Đây là nội dung Chính phủ chỉ đạo làm rõ liệu có sự buông lỏng quản lý hay sự tiếp tay của các cơ quan cơ sở hay không.

Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải (ĐBQH tỉnh Thái Nguyên) cũng cho rằng, thực trạng quản lý an toàn thực phẩm hiện nay đang lâm vào tình trạng "phân tán", dẫn đến thiếu hiệu quả. Cụ thể, trách nhiệm quản lý nhà nước đang bị "xé lẻ" cho 3 Bộ: Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm chịu trách nhiệm chung; Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Chịu trách nhiệm khâu sản xuất nông, lâm, thủy sản; Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về công nghiệp thực phẩm và hệ thống bán lẻ. Bộ Y tế không có quyền chỉ đạo trực tiếp các Bộ khác, dẫn đến thiếu sự phối hợp thống nhất, đặc biệt là ở những khâu "nhạy cảm" như chuyển giao giữa sản xuất ban đầu, chế biến và phân phối. Bên cạnh đó, dù đã phân cấp mạnh xuống địa phương, nhưng các địa phương lại rơi vào tình trạng "ba thiếu", thiếu nguồn nhân lực, thiếu điều kiện kiểm tra, giám định mẫu và thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn về thanh tra, kiểm tra.

Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải (ĐBQH tỉnh Thái Nguyên)

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Thanh Hải cũng chỉ ra là sự mất cân bằng trong thực thi pháp luật. Các quy định hiện hành đang tập trung quá mạnh vào "tiền kiểm", tức là cấp giấy phép, cấp điều kiện hoạt động, nhưng lại xem nhẹ "hậu kiểm" và quản lý rủi ro. Thực tế cho thấy, một cơ sở ăn uống sau khi được cấp phép thường cứ thế hoạt động dựa trên tờ giấy đó. Việc hậu kiểm, kiểm tra chỉ diễn ra khi có thông tin hoặc sự cố xảy ra, dẫn tới hệ quả tất yếu là nhiều vi phạm chỉ bị phát hiện khi thực phẩm bẩn đã lưu thông trên thị trường và gây ra hậu quả.

Bà Hải cũng cảnh báo về những khu vực đang bị "bỏ ngỏ" như việc mua bán thực phẩm tươi sống online, từ nông trại đến người tiêu dùng chưa được giám sát chặt chẽ, đặc biệt là quy trình bảo quản lạnh trên đường vận chuyển. Đặc biệt, hộ gia đình sản xuất nhỏ lẻ rất lớn nhưng các hộ này hiện không bắt buộc áp dụng hệ thống quản lý rủi ro như VietGAP mà chỉ dừng lại ở việc "cam kết thực hiện". Điều này dẫn đến tình trạng tồn dư hóa chất cao trong rau, thịt, thủy sản nội địa, gây rủi ro sức khỏe lâu dài và ngộ độc tập thể. Có một nghịch lý là trong khi thực phẩm xuất khẩu được kiểm soát cực kỳ gắt gao thì thị trường nội địa lại có dấu hiệu buông lỏng.

Đặc biệt lo ngại trước thông tin 300 tấn thịt lợn bẩn lọt vào các trường mầm non và tiểu học, các đại biểu nhấn mạnh đây là nhóm đối tượng có sức đề kháng yếu, cần được bảo vệ nhất. Đại biểu Nguyễn Thanh Hải phân tích, trường học là nơi có rủi ro cao nhất vì số lượng bữa ăn tập thể hàng ngày rất lớn. Dù đã có các quy định như Luật An toàn thực phẩm 2010 và các Nghị định liên quan, nhưng thực tiễn triển khai tại bếp ăn trường học vẫn bộc lộ nhiều bất cập. Trách nhiệm người đứng đầu mờ nhạt, luật chỉ giao trách nhiệm chung chung cho người đứng đầu cơ sở giáo dục mà chưa có chế tài cụ thể, thường chỉ dừng ở mức xử phạt hành chính. Khi có sự cố, trách nhiệm thường được đẩy cho nhà cung cấp hoặc chỉ xử lý khi "mọi chuyện đã rồi".Hình thức hóa việc kiểm soát, quy định "kiểm thực ba bước" (kiểm tra từ khâu nhập nguyên liệu đến bàn ăn) dù rất chặt chẽ trên giấy tờ nhưng thực chất vẫn là tự kiểm tra, tự ghi chép nên tính trung thực còn bỏ ngỏ.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, một bất cập khác đến từ tiêu chuẩn đấu thầu mang tính hình thức, việc lựa chọn nhà cung cấp suất ăn dù theo quy định đấu thầu nhưng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm vẫn chưa được coi trọng đúng mức. Hiện nay, các bếp ăn trường học, đặc biệt là khu vực ngoài công lập và quy mô nhỏ, vẫn chưa bắt buộc áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến.

Để giải quyết tình trạng thực phẩm bẩn, đại biểu Nguyễn Thanh Hải nhắc đến mô hình thí điểm thành công của TP. Hồ Chí Minh trong việc thành lập một đơn vị chuyên trách để khi có vấn đề xảy ra, biết rõ đơn vị nào phải chịu trách nhiệm sẽ tăng cường chức năng quản lý hoạt động này. Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cũng cho biết, ngay trong tuần sau, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ tiến hành giám sát tại một số địa phương, tập trung vào chuỗi cung ứng thực phẩm cho trường học, bệnh viện, khu công nghiệp và các chợ đầu mối.

Vụ 300 tấn thịt lợn "bẩn": ĐBQH đề nghị rà soát việc chồng chéo trong quản lý

VOV.VN - Sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh "tuồn" vào trường học, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, để ngăn chặn thực phẩm bẩn vào trường học, điều quan trọng nhất là phải xác định rõ trách nhiệm đến từng chủ thể, tránh tình trạng "tập thể chịu trách nhiệm nhưng không ai chịu trách nhiệm".

Nguyễn Trang/VOV.VN
300 tấn thịt lợn bệnh đã tuồn vào 26 bếp ăn trường học và nhiều trường mầm non
300 tấn thịt lợn bệnh đã tuồn vào 26 bếp ăn trường học và nhiều trường mầm non

VOV.VN - Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn (khoảng 300 tấn) lợn dịch bệnh ra thị trường cho người dân và các bếp ăn của 26 trường tiểu học và rất nhiều trường mầm non tư thục trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Vụ 300 tấn thịt heo bệnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát bếp ăn trường học

VOV.VN - Sau vụ việc 300 tấn thịt heo bệnh tại Hà Nội đã đưa ra thị trường, trong đó một phần đã đưa vào bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học. Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 diễn ra chiều 4/4, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đã cung cấp thông tin liên quan.

300 tấn thịt heo bệnh vào trường học: Cơ quan chủ quản nói gì?

VOV.VN - Đại diện Cục Chăn nuôi - Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định: Có sự đứt gãy trong cả 3 khâu: kiểm soát giết mổ, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc thực phẩm của lực lượng chức năng.

