中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chủ tịch Quốc hội ký ban hành Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai

Thứ Tư, 19:58, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành các Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai và thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai.

Theo đó, Nghị quyết số 30 về việc thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai. Thành phố Đồng Nai giáp Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia.

Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành) và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương theo quy định; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Đồng Nai được đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố Đồng Nai, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành. Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành, cấp trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, người có thẩm quyền.

Từ 30/4, tỉnh Đồng Nai chính thức trở thành thành phố. Ảnh: Báo điện tử Pháp Luật TP.HCM

Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, ngoài các chế độ, chính sách đối với thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ chế, chế độ, chính sách đặc thù đối với tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn thành phố Đồng Nai cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

* Nghị quyết số 252 ban hành thành lập Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Nai trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai; thành lập Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai trên cơ sở kế thừa Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết thuộc trách nhiệm quản lý; sắp xếp tổ chức bộ máy, quyết định biên chế, số lượng thẩm phán, kiểm sát viên, công chức khác, người lao động của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai và các nội dung khác thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Các Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 30/4/2026.

Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026

VOV.VN - Đồng Nai đáp ứng đầy đủ 5/5 điều kiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và 7/7 tiêu chuẩn đơn vị hành chính theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chính thức trở thành thành phố từ 30/4/2026.

Lê Tuyết/VOV
Tag: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thành lập thành phố Đồng Nai nghị quyết
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động

VOV.VN - Sáng nay, 28/4, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt – Xô, TP Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động và tuyên dương Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026.

Đồng Nai chủ động đảm bảo an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2026 người lao động được nghỉ 4 ngày, dự báo lưu lượng phương tiện qua các tuyến cửa ngõ của Đồng Nai sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc cục bộ tại nhiều điểm nóng giao thông.

Đồng Nai muốn áp dụng cơ chế đặc thù để nối Metro TP.HCM đến sân bay Long Thành

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định xây dựng công trình khẩn cấp đối với Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội