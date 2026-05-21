中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp

Thứ Năm, 15:39, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 21/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp. Tham dự cuộc làm việc có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là cuộc làm việc rất quan trọng, bởi Ủy ban Pháp luật và Tư pháp là cơ quan có vị trí, vai trò đặc biệt trong hoạt động của Quốc hội, nhất là trong bối cảnh Đảng ta xác định hoàn thiện thể chế, pháp luật là một trong những đột phá chiến lược, là “đột phá của đột phá”; việc hoàn thiện thể chế mở đường cho sự phát triển.

chu tich quoc hoi lam viec voi thuong truc Uy ban phap luat va tu phap hinh anh 1
Toàn cảnh buổi làm việc.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thường trực Ủy ban nhìn thẳng vào yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, đánh giá đúng những việc đã làm được, nhận diện rõ những điểm nghẽn về tổ chức, nhân lực, phương thức phối hợp, quy trình xử lý công việc; từ đó đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi, có địa chỉ, có thẩm quyền, có thời hạn xử lý.

chu tich quoc hoi lam viec voi thuong truc Uy ban phap luat va tu phap hinh anh 2
Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại cuộc họp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban tập trung trao đổi vào 5 nhóm vấn đề lớn, đó là làm rõ mô hình tổ chức và vận hành sau sáp nhập; việc triển khai các nhiệm vụ lớn được Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội giao, nhất là xây dựng pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.

chu tich quoc hoi lam viec voi thuong truc Uy ban phap luat va tu phap hinh anh 3
Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.
chu tich quoc hoi lam viec voi thuong truc Uy ban phap luat va tu phap hinh anh 4

Về nhiệm vụ lập pháp năm 2026 và cả nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu, khối lượng công việc rất lớn, nhiều dự án có tính nền tảng, liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, tổ chức bộ máy, tư pháp, hành chính và môi trường phát triển. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban làm rõ khâu nào đang là áp lực lớn nhất: chất lượng chính sách, hồ sơ, thời hạn, phối hợp với cơ quan soạn thảo hay rà soát kỹ thuật sau thông qua; đồng thời đề xuất cơ chế để kiểm soát chất lượng từ sớm, từ xa.

chu tich quoc hoi lam viec voi thuong truc Uy ban phap luat va tu phap hinh anh 5
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi làm việc.

Về công tác giám sát và tổ chức thi hành pháp luật, theo Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội ban hành luật nhiều, nhưng nếu văn bản quy định chi tiết chậm, không đúng tinh thần luật, hoặc phát sinh thêm thủ tục, điều kiện, thì luật sẽ không đi vào cuộc sống. Trước thực trạng này, Ủy ban cần đưa ra phương hướng đổi mới mạnh mẽ công tác giám sát việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Lê Tuyết/VOV
Tag: Chủ tịch Quốc hội Ủy ban Pháp luật và Tư pháp giám sát thực thi và bảo vệ pháp luật
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội lưu ý tháo gỡ điểm nghẽn trong chính sách dân tộc
Chủ tịch Quốc hội lưu ý tháo gỡ điểm nghẽn trong chính sách dân tộc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Hội đồng Dân tộc nhằm rút ngắn thời gian xử lý văn bản, giảm áp lực hành chính và nâng cao hiệu quả công việc.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý tháo gỡ điểm nghẽn trong chính sách dân tộc

Chủ tịch Quốc hội lưu ý tháo gỡ điểm nghẽn trong chính sách dân tộc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Hội đồng Dân tộc nhằm rút ngắn thời gian xử lý văn bản, giảm áp lực hành chính và nâng cao hiệu quả công việc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu

VOV.VN - Tiếp tục chương trình làm việc với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, chiều nay, 20/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu. Cùng làm việc có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu

VOV.VN - Tiếp tục chương trình làm việc với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, chiều nay, 20/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu. Cùng làm việc có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh. 

Chủ tịch Quốc hội: Cần chuyển từ "thẩm tra theo hồ sơ" sang "thẩm tra chính sách"
Chủ tịch Quốc hội: Cần chuyển từ "thẩm tra theo hồ sơ" sang "thẩm tra chính sách"

VOV.VN - Sáng 20/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính. Trên tinh thần tập trung vào điểm nghẽn, giải pháp, trách nhiệm và sản phẩm đầu ra, Chủ tịch Quốc hội đã đưa ra 6 vấn đề lớn để Thường trực Ủy ban cho ý kiến tại cuộc làm việc.

Chủ tịch Quốc hội: Cần chuyển từ "thẩm tra theo hồ sơ" sang "thẩm tra chính sách"

Chủ tịch Quốc hội: Cần chuyển từ "thẩm tra theo hồ sơ" sang "thẩm tra chính sách"

VOV.VN - Sáng 20/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính. Trên tinh thần tập trung vào điểm nghẽn, giải pháp, trách nhiệm và sản phẩm đầu ra, Chủ tịch Quốc hội đã đưa ra 6 vấn đề lớn để Thường trực Ủy ban cho ý kiến tại cuộc làm việc.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội