Chủ tịch Quốc hội làm việc với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là cuộc làm việc rất quan trọng, bởi Ủy ban Pháp luật và Tư pháp là cơ quan có vị trí, vai trò đặc biệt trong hoạt động của Quốc hội, nhất là trong bối cảnh Đảng ta xác định hoàn thiện thể chế, pháp luật là một trong những đột phá chiến lược, là “đột phá của đột phá”; việc hoàn thiện thể chế mở đường cho sự phát triển.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thường trực Ủy ban nhìn thẳng vào yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, đánh giá đúng những việc đã làm được, nhận diện rõ những điểm nghẽn về tổ chức, nhân lực, phương thức phối hợp, quy trình xử lý công việc; từ đó đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi, có địa chỉ, có thẩm quyền, có thời hạn xử lý.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban tập trung trao đổi vào 5 nhóm vấn đề lớn, đó là làm rõ mô hình tổ chức và vận hành sau sáp nhập; việc triển khai các nhiệm vụ lớn được Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội giao, nhất là xây dựng pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.

Về nhiệm vụ lập pháp năm 2026 và cả nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu, khối lượng công việc rất lớn, nhiều dự án có tính nền tảng, liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, tổ chức bộ máy, tư pháp, hành chính và môi trường phát triển. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban làm rõ khâu nào đang là áp lực lớn nhất: chất lượng chính sách, hồ sơ, thời hạn, phối hợp với cơ quan soạn thảo hay rà soát kỹ thuật sau thông qua; đồng thời đề xuất cơ chế để kiểm soát chất lượng từ sớm, từ xa.

Về công tác giám sát và tổ chức thi hành pháp luật, theo Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội ban hành luật nhiều, nhưng nếu văn bản quy định chi tiết chậm, không đúng tinh thần luật, hoặc phát sinh thêm thủ tục, điều kiện, thì luật sẽ không đi vào cuộc sống. Trước thực trạng này, Ủy ban cần đưa ra phương hướng đổi mới mạnh mẽ công tác giám sát việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật.