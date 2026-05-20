Chủ tịch Quốc hội: Cần chuyển từ "thẩm tra theo hồ sơ" sang "thẩm tra chính sách"

Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thường trực Ủy ban Ủy ban Kinh tế và Tài chính làm rõ 6 vấn đề như làm rõ cách thức chuyển từ "thẩm tra theo hồ sơ" sang "thẩm tra chính sách", chủ động tham gia sớm vào chu trình chính sách.

"Về hoàn thiện thể chế phát triển, làm rõ thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc tham mưu, thẩm tra các dự án luật, nghị quyết trong bối cảnh phải sửa đổi đồng thời nhiều luật lớn về đất đai, đầu tư, thuế, ngân sách, doanh nghiệp, ngân hàng, thị trường vốn, kinh tế nhà nước. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là gì? Chất lượng hồ sơ, thời gian thẩm tra, thiếu dữ liệu, thiếu đánh giá tác động hay phối hợp chưa đồng bộ? Trách nhiệm của Ủy ban trong việc tham gia từ sớm, từ xa, phát hiện xung đột pháp luật, kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn thể chế cần được xác định như thế nào?", Chủ tịch Quốc hội nói.

Một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ việc ban hành luật phải kèm theo nghị định, thông tư hướng dẫn có chất lượng, không để tình trạng làm cho có.

Về giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật, theo Chủ tịch Quốc hội, cần làm rõ và đề xuất trọng tâm giám sát nhiệm kỳ này trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, đầu tư công, ngân sách, các dự án trọng điểm và kinh tế tư nhân. Các thông tư, nghị định có gì không đúng với luật hay không, có kịp thời hay không và việc này cần phải đưa vào quy trình theo dõi thường xuyên.

Về mục tiêu tăng trưởng cao và mô hình tăng trưởng mới, Ủy ban cần tham mưu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc kiểm soát ổn định vĩ mô, kỷ luật tài chính - ngân sách, an toàn nợ công, đồng thời tạo dư địa chính sách cho tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và phát triển lực lượng sản xuất mới.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trách nhiệm của Ủy ban ngoài thẩm tra chỉ tiêu, còn góp phần hình thành khung chính sách. Đặc biệt, làm rõ các điểm nghẽn trong huy động nguồn lực tài chính công, đất đai, tài nguyên, nguồn nhân lực, khu vực tư nhân, PPP, thị trường vốn, tài chính xanh.

