Chủ tịch Quốc hội: Lấy người dân làm trung tâm để giải quyết mọi vấn đề ở cơ sở

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đề cập đến những vấn đề nóng đang diễn ra hiện nay liên quan đến lĩnh vực giáo dục, y tế, cải cách thủ tục hành chính và những vấn đề bất cập của TP Hồ Chí Minh như hệ thống chống úng ngập chưa được hoàn chỉnh, việc tăng trưởng của ...

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh đã báo cáo kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và kết quả hoạt động của Đoàn từ sau kỳ họp thứ nhất đến nay.

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ tổ chức trực tiếp, tập trung tại Nhà Quốc hội; khai mạc ngày 17/10/2026, dự kiến bế mạc ngày 20/11/2026 và tiến hành thành 2 đợt.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định 45 nội dung lập pháp, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án luật. Trong đó, có nhiều đạo luật quan trọng như Bộ luật Hình sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Ngân sách nhà nước... nhằm hoàn thành các nhiệm vụ lập pháp trọng tâm năm 2026 theo tinh thần các nghị quyết của Đảng. Đồng thời, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác giám sát tối cao, chất vấn - trả lời chất vấn và thông qua Nghị quyết chung của kỳ họp.

Đánh giá cao hoạt động lập pháp thời gian qua, cử tri Hoàng Thị Lợi, phường Sài Gòn bày tỏ: "Là một cử tri theo dõi sát sao các phiên họp của Quốc hội, tôi rất cảm kích và khâm phục cường độ cũng như tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội trong công tác xây dựng pháp luật. Đây có thể nói là tốc độ làm việc đầy quyết tâm của Quốc hội nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế, giúp Chính phủ và các cơ quan nhà nước vận hành công việc thông suốt, hiệu quả".

Cảm ơn cử tri đã ghi nhận và đánh giá cao công tác lập pháp của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hiện nay, thể chế không còn là điểm nghẽn mà mấu chốt nằm ở khâu tổ chức thực thi.

"Vấn đề này các đại biểu cũng theo dõi rất sát. Chúng ta phải tháo gỡ từng bước trong quá trình thực hiện luật thông qua việc ban hành kịp thời nghị định, thông tư. Riêng các quy định về kinh tế - xã hội sẽ tiếp tục được sửa đổi, bổ sung thường xuyên để khơi thông các điểm nghẽn, bảo đảm mục tiêu phát triển đất nước với mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, đưa nước ta trở thành nước có thu nhập trung bình cao; phấn đấu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc

Bày tỏ đồng thuận với các định hướng phát triển TP. Hồ Chí Minh thành đô thị văn minh, hiện đại, cử tri Lê Thị Yến Nhi, phường Bến Thành kiến nghị: "Đoàn đại biểu Quốc hội cần quan tâm hơn đến cơ chế để người dân được trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển thành phố. Những quyết sách lớn về quy hoạch, chỉnh trang đô thị, giao thông, nhà ở, môi trường đều tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Tôi mong muốn tiếng nói của người dân từ cơ sở được tổng hợp, phản ánh trung thực lên cấp có thẩm quyền".

Phản hồi ý kiến cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "Về công tác giám sát, thực hiện dân chủ ở cơ sở và cải cách hành chính, vừa qua Quốc hội đã ban hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Kỳ họp thứ Hai tới sẽ thông qua Luật thực hiện dân chủ cơ sở, hiện đang được hoàn thiện để trình. Đây một bước đi cụ thể để hiện thực hóa phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” như Bác Hồ đã dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Việc lấy người dân trung tâm để giải quyết mọi vấn đề cơ sở. Ngoài ra cũng cần tăng cường vai trò của Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban thanh tra nhân dân".

Các cử tri tham dự buổi tiếp xúc

Chia sẻ với những kỳ vọng của cử tri về sự bứt phá của Thành phố, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, so với yêu cầu phát triển và vị thế của một đô thị đặc biệt, tiềm năng và dư địa của thành phố vẫn còn rất lớn. Thành phố cần nỗ lực đạt mức tăng trưởng cao hơn, chú trọng nâng cao năng suất lao động, chất lượng đô thị và sức cạnh tranh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ vào đời sống; tiên phong thực hiện hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Trung ương về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI); đồng thời dành nguồn lực tương xứng đầu tư cho giáo dục - đào tạo, xác định đây là động lực then chốt cho giai đoạn phát triển mới.

Về hoàn thiện kết cấu hạ tầng, Chủ tịch Quốc hội cho biết Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Thành phố phát huy tối đa tinh thần phân cấp, phân quyền, chủ động quyết định và chịu trách nhiệm trong phạm vi thẩm quyền.

Song song đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thành phố tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề dân sinh bức xúc kéo dài, trọng tâm là tình trạng ngập úng và ùn tắc giao thông.