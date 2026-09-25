Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà các bệnh nhi nhân Tết Trung thu 2026

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ân cần hỏi thăm và trao tận tay những phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và 100 phần quà vô cùng ý nghĩa đến các bệnh nhi, đặc biệt là các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Chủ tịch Quốc hội mong các cháu tích cực điều trị, sớm bình phục, khỏe mạnh và đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP Hồ Chí Minh

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên bệnh viện trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, ứng dụng những thành tựu mới trong y học; đồng thời chú trọng chăm sóc toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho trẻ em.

Bệnh viện cần đặc biệt quan tâm đến các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được tiếp cận kịp thời các dịch vụ y tế có chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tặng quà cho các bệnh nhi nhân Tết Trung thu

TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 bày tỏ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã đến thăm, động viên là nguồn động viên tinh thần hết sức ý nghĩa đối với các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện, tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực để các em vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm trở về với gia đình, bạn bè và trường lớp. Đây cũng là nguồn động viên vô cùng quý giá đối với tập thể viên chức và người lao động của bệnh viện.

Bệnh viện Nhi đồng 1 là bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến cuối của Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời được Bộ Y tế phân công thực hiện nhiệm vụ tuyến cuối về nhi khoa cho các tỉnh phía Nam.

Hiện nay, bệnh viện có khoảng 1.500 giường bệnh và gần 2.000 nhân viên y tế. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận trung bình từ 4.000 đến 5.000 lượt bệnh nhân đến khám. Hằng năm, bệnh viện tiếp nhận số lượng rất lớn bệnh nhân ngoại trú và gần 100.000 lượt bệnh nhân điều trị nội trú.

Một số hình ảnh tại chuyến thăm: