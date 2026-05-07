中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cử tri Đồng Nai kiến nghị gỡ dự án treo và đẩy mạnh liên thông dữ liệu

Thứ Năm, 16:30, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 7/5, tại buổi tiếp xúc với Tổ đại biểu số 6, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đồng Nai, cử tri phường Bình Phước (tỉnh Bình Phước trước đây) đã kiến nghị các vấn đề xoay quanh dự án quy hoạch treo và tiến độ hạ tầng chậm chạp.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri phản ánh dự án Công viên trung tâm Đồng Xoài và các tuyến đường kết nối như Trường Chinh, Tôn Đức Thắng... đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa hoàn thành, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Cử tri kiến nghị đối với các dự án treo lâu năm, Nhà nước cần đẩy nhanh tiến độ triển khai nếu dự án còn khả thi; Kiên quyết xóa bỏ quy hoạch nếu không thực hiện để người dân được đảm bảo quyền lợi về xây dựng, sửa chữa nhà ở, tặng cho, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và vay vốn ngân hàng.

cu tri Dong nai kien nghi go du an treo va day manh lien thong du lieu hinh anh 1
Toàn cảnh tiếp xúc cử tri ở phường Bình Phước

Vấn đề cải cách hành chính cũng được cử tri quan tâm. Nhiều ý kiến cho rằng việc liên thông cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan, ban ngành còn bất cập, khiến người dân phải đi lại nhiều lần hoặc phải bổ sung giấy tờ cũ mỗi khi hệ thống thay đổi.

Ngoài ra, cử tri cũng phản ánh tình trạng ngập úng tại khu vực ngã ba Hùng Vương do suối Tầm Vông bị bồi lắng rác, cát, gây tắc nghẽn dòng chảy. Người dân đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương huy động phương tiện cơ giới để nạo vét, xử lý dứt điểm trước mùa mưa.

Phản hồi về các vấn đề này, bà Hoàng Thúy Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phước cho biết, địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Riêng dự án Công viên trung tâm, phường đang làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất và nhà đầu tư để tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Phường đang thí điểm phần mềm quản lý tại 6 khu phố để thu thập dữ liệu dân cư, hướng tới mô hình "Phường thông minh". Bà Vũ mong muốn người dân tin tưởng, phối hợp cung cấp thông tin và khẳng định tính bảo mật của hệ thống.

cu tri Dong nai kien nghi go du an treo va day manh lien thong du lieu hinh anh 2
Bà Điểu Huỳnh Sang, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đồng Nai

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội đã ghi nhận toàn bộ ý kiến của cử tri. Đại biểu đề nghị chính quyền địa phương phải bám sát địa bàn, phân định rõ thẩm quyền quản lý dự án giữa các cấp (phường, thành phố) để tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, gây thiệt thòi cho quyền lợi chính đáng của nhân dân.

kdc.jpg

Chủ tịch HĐND TP.HCM: Quyết liệt giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

VOV.VN - Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 6/5 của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM, những điểm nghẽn về hạ tầng Quốc lộ 13, Bệnh viện 1.500 giường và tình trạng nợ sổ đất đã được cử tri nêu ra và lãnh đạo thành phố cam kết lộ trình tháo gỡ cụ thể, khẳng định trách nhiệm giám sát trước những bức xúc của nhân dân.

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
Tag: Đại biểu Quốc hội TP. Đồng Nai tiếp xúc cử tri phường Bình Phước
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cán bộ cơ sở "gánh" thêm việc: Cử tri Quảng Ninh kiến nghị tăng hỗ trợ
Cán bộ cơ sở "gánh" thêm việc: Cử tri Quảng Ninh kiến nghị tăng hỗ trợ

VOV.VN - Cùng với việc tiếp tục hoàn thiện bộ máy, cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng có thêm các chính sách bồi dưỡng, nâng cao năng lực, cải thiện chế độ phụ cấp và thu hút nhân tài cho đội ngũ cán bộ cấp xã, phường.

Cán bộ cơ sở "gánh" thêm việc: Cử tri Quảng Ninh kiến nghị tăng hỗ trợ

Cán bộ cơ sở "gánh" thêm việc: Cử tri Quảng Ninh kiến nghị tăng hỗ trợ

VOV.VN - Cùng với việc tiếp tục hoàn thiện bộ máy, cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng có thêm các chính sách bồi dưỡng, nâng cao năng lực, cải thiện chế độ phụ cấp và thu hút nhân tài cho đội ngũ cán bộ cấp xã, phường.

Phó Chủ tịch nước: Gắn trách nhiệm địa phương với giải quyết kiến nghị của cử tri
Phó Chủ tịch nước: Gắn trách nhiệm địa phương với giải quyết kiến nghị của cử tri

VOV.VN - Chiều 6/5, tại UBND phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang (đơn vị số 4) đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI bằng hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến điểm cầu xã An Châu.

Phó Chủ tịch nước: Gắn trách nhiệm địa phương với giải quyết kiến nghị của cử tri

Phó Chủ tịch nước: Gắn trách nhiệm địa phương với giải quyết kiến nghị của cử tri

VOV.VN - Chiều 6/5, tại UBND phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang (đơn vị số 4) đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI bằng hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến điểm cầu xã An Châu.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội