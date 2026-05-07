Cử tri Đồng Nai kiến nghị gỡ dự án treo và đẩy mạnh liên thông dữ liệu

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri phản ánh dự án Công viên trung tâm Đồng Xoài và các tuyến đường kết nối như Trường Chinh, Tôn Đức Thắng... đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa hoàn thành, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Cử tri kiến nghị đối với các dự án treo lâu năm, Nhà nước cần đẩy nhanh tiến độ triển khai nếu dự án còn khả thi; Kiên quyết xóa bỏ quy hoạch nếu không thực hiện để người dân được đảm bảo quyền lợi về xây dựng, sửa chữa nhà ở, tặng cho, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và vay vốn ngân hàng.

Toàn cảnh tiếp xúc cử tri ở phường Bình Phước

Vấn đề cải cách hành chính cũng được cử tri quan tâm. Nhiều ý kiến cho rằng việc liên thông cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan, ban ngành còn bất cập, khiến người dân phải đi lại nhiều lần hoặc phải bổ sung giấy tờ cũ mỗi khi hệ thống thay đổi.

Ngoài ra, cử tri cũng phản ánh tình trạng ngập úng tại khu vực ngã ba Hùng Vương do suối Tầm Vông bị bồi lắng rác, cát, gây tắc nghẽn dòng chảy. Người dân đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương huy động phương tiện cơ giới để nạo vét, xử lý dứt điểm trước mùa mưa.

Phản hồi về các vấn đề này, bà Hoàng Thúy Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phước cho biết, địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Riêng dự án Công viên trung tâm, phường đang làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất và nhà đầu tư để tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Phường đang thí điểm phần mềm quản lý tại 6 khu phố để thu thập dữ liệu dân cư, hướng tới mô hình "Phường thông minh". Bà Vũ mong muốn người dân tin tưởng, phối hợp cung cấp thông tin và khẳng định tính bảo mật của hệ thống.

Bà Điểu Huỳnh Sang, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đồng Nai

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội đã ghi nhận toàn bộ ý kiến của cử tri. Đại biểu đề nghị chính quyền địa phương phải bám sát địa bàn, phân định rõ thẩm quyền quản lý dự án giữa các cấp (phường, thành phố) để tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, gây thiệt thòi cho quyền lợi chính đáng của nhân dân.