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Chủ tịch Quốc hội tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc

Thứ Hai, 11:55, 12/10/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng nay, 12/10, tại Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cùng đi theo đoàn có Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nhân đại toàn quốc, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Trung - Việt Ba Âm Triều Lỗ; Phó Tổng thư ký Nhân đại toàn quốc Tống Nhuệ. 

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết lưu bút tại Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc

Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc được khánh thành đúng dịp chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc là công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa quan trọng, tôn vinh và giới thiệu toàn bộ quá trình hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1921 đến nay thông qua 2.600 bức ảnh, hơn 4.500 hiện vật.

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Chủ tịch Quốc hội tặng quà lãnh đạo bảo tàng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã nghe giới thiệu về hoạt động của các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc; triển lãm hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Trung Quốc; các bộ luật đầu tiên của Trung Quốc; Hội nghị lần thứ 8, Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc về tăng cường công tác lập pháp và xem các clip phim ngắn về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc...

Viết lưu bút tại Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 105 năm qua đã lãnh đạo Nhân dân Trung Quốc anh em giành được nhiều thành tựu vĩ đại, trở thành chính đảng mác-xít cầm quyền lớn nhất thế giới.

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Chủ tịch Quốc hội chúc Đảng, Nhà nước, Nhân đại và Nhân dân Trung Quốc hoàn thành mục tiêu "100 năm thứ hai", sớm xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp, đóng góp tích cực cho sự nghiệp chủ nghĩa xã hội thế giới và hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới; chúc quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

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Chủ tịch Quốc hội trải nghiệm mô hình lái tàu cao tốc

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thường xuyên trao đổi, hợp tác; đồng thời mong phía bảo tàng tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam, nhất là trong thiết kế kiến trúc, xây dựng, tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu các hiện vật, tư liệu lịch sử, qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Bảo tàng Đảng Cộng sản Trung Quốc có nhiều đoàn khách quốc tế, cũng như là có nhiều đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến đây để tham quan, tìm hiểu về lịch sử phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Lê Tuyết/VOV
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