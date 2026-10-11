Chủ tịch Quốc hội gặp nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt tại Trung Quốc

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi, động viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Chiều tối 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội đã thông tin tới bà con về tình hình kinh tế - xã hội trong nước 9 tháng qua, khẳng định các chính sách an sinh xã hội luôn được triển khai kịp thời, hiệu quả. Bên cạnh phục hồi và tăng trưởng kinh tế, sự ổn định chính trị chính là điểm tựa vững chắc, được bạn bè quốc tế đánh giá rất cao. Trong những thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp quan trọng của ngành ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài - đặc biệt là Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc - cùng sự chung sức, đồng lòng của bà con kiều bào. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội biểu dương và ghi nhận những kết quả mà tập thể Đại sứ quán và cộng đồng đã đạt được.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt tại Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện có khoảng 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với kiều bào; từ Chỉ thị số 36, Kết luận số 12 và mới đây nhất là Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị đều khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hoan nghênh và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết của các lưu học sinh về việc gìn giữ bản sắc và tiếng Việt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Dù ở bất cứ nơi đâu, người Việt vẫn luôn hướng về cội nguồn, luôn nhớ về làng quê, dòng sông và các nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để học sinh, sinh viên yên tâm học tập, mang tri thức tích lũy được về phục vụ quê hương, đất nước: "Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, nhất là vừa qua đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW. Chúng ta phải triển khai sâu rộng nghị quyết này đến 100.000 người trong cộng đồng người Việt Nam tại đây, đặc biệt là những người đã sinh sống lâu năm tại Trung Quốc. Phải làm sao giữ gìn được ngôn ngữ và văn hóa tiếng Việt. Tôi đề nghị cơ quan Đại sứ quán phải tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý cho cộng đồng, như vấn đề hộ tịch nếu đủ điều kiện, thủ tục cư trú cũng như các điều kiện sang học tập, sinh sống, làm ăn. Đồng thời, tôi mong bà con chấp hành nghiêm pháp luật nước sở tại, không để xảy ra bất cứ vụ việc vi phạm nào. Chấp hành pháp luật luôn là yếu tố hàng đầu".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Đối với Đại sứ quán, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược, phục vụ hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trong tình hình mới; tích cực phát huy vai trò cầu nối gắn kết giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước nhằm đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đạt kết quả thực chất hơn nữa, tương xứng với dư địa và tiềm năng to lớn giữa hai quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tập thể cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện ngoại giao phải giữ vững đoàn kết, chung sức, đồng lòng, không ngừng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn để đáp ứng tốt các yêu cầu trong giai đoạn mới.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình phát biểu.

Trước đó, báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc hiện có hơn 100.000 người, trong đó có khoảng 25.000 lưu học sinh. Đây là cộng đồng giàu truyền thống đoàn kết, luôn hướng về quê hương, nỗ lực quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và góp phần vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước.

Đại sứ khẳng định, tập thể Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm tại một địa bàn đối ngoại trọng điểm; tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ song phương Việt - Trung, đồng thời là chỗ dựa tin cậy, đồng hành và hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng người Việt Nam tại sở tại.

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc:

Chủ tịch Quốc hội dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán tại Trung Quốc.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt tại Trung Quốc.