Chủ tịch Quốc hội tiếp lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại, Đảng Dân tộc của New Zealand

Tại cuộc tiếp Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại, Quốc phòng và Thương mại Jenny Salesa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng lần đầu thăm chính thức New Zealand trên cương vị Chủ tịch Quốc hội và có dịp trao đổi trực tiếp các lĩnh vực hợp tác quan trọng đối với quan hệ hai nước do Ủy ban phụ trách, gồm đối ngoại, thương mại và quốc phòng.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn của Quốc hội hai nước, trong đó có Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và Thương mại Quốc hội New Zealand, trong việc thúc đẩy hợp tác nghị viện nói riêng và quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand nói chung, thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ hai nước vào năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại, Quốc phòng và Thương mại Jenny Salesa

Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại, Quốc phòng và Thương mại Jenny Salesa hoan nghênh chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; khẳng định Quốc hội New Zealand và Ủy ban do bà phụ trách luôn ủng hộ việc tăng cường hơn nữa quan hệ với Việt Nam.

Chủ nhiệm Jenny Salesa nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực nhiều biến động, phức tạp, hai nước cần tăng cường hợp tác hơn nữa và New Zealand mong muốn đa dạng hóa đối tác thương mại của mình, trong đó có Việt Nam, nhất là khi hai nước cùng tham gia vào các hiệp định, thỏa thuận kinh tế khu vực và thế giới như AANZFTA, CPTPP, RCEP.

Hai bên nhất trí thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, trong đó có việc xây dựng các kế hoạch cụ thể, phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban hỗn hợp Kinh tế Thương mại Việt Nam - New Zealand để phấn đấu đưa tổng kim ngạch thương mại hai nước đạt mốc 2 tỷ USD vào năm 2024, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước; về an ninh-quốc phòng, đẩy mạnh triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng; sớm thiết lập cơ chế đối thoại, tham vấn về quốc phòng cấp Bộ trưởng; hợp tác đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh biển; nghiên cứu khả năng mở rộng sang các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, quân y, cứu hộ cứu nạn.

Về các lĩnh vực hợp tác khác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn, New Zealand tiếp tục cung cấp học bổng và mở rộng hợp tác giáo dục dưới nhiều hình thức; nối lại các khóa tiếng Anh tại New Zealand sau dịch COVID-19, mở rộng đối tượng đào tạo cho cán bộ công chức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Uỷ ban quan tâm thúc đẩy hợp tác về khoa học-công nghệ, ứng phó với biến đổi khí hậu; đề nghị New Zealand tiếp tục xem xét các yêu cầu tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm nông nghiệp khác của Việt Nam.

Tại cuộc tiếp Lãnh đạo Đảng Dân tộc (Đảng Đối lập) Christopher Luxon, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với New Zealand trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Nghị viện và giao lưu nhân dân, trong đó có quan hệ với các chính đảng khác nhau trong Quốc hội New Zealand.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo Đảng Dân tộc Christopher Luxon

Bày tỏ vui mừng khi các chính đảng của New Zealand đều ủng hộ tăng cường quan hệ với Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn mở rộng và tăng cường quan hệ với chính đảng các nước để trao đổi chính sách, kinh nghiệm, trao đổi đoàn các cấp và trân trọng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời ông Christopher Luxon thăm Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, khó đoán định, hai nước cần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược trên mọi phương diện.

Lãnh đạo đảng Đối lập Christopher Luxon nêu rõ, Đảng Dân tộc hoan nghênh chuyến thăm chính thức New Zealand của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; bày tỏ tự hào về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương; khẳng định luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Việt Nam và mong muốn đóng góp đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn New Zealand đã cung cấp viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam trong nhiều năm, cung cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam và đặc biệt đã hỗ trợ về vaccine phòng Covid – 19 góp phần giúp Việt Nam sớm kiểm soát được dịch bệnh để mở cửa trở lại từ tháng 3/2022 và nhanh chóng phục hồi kinh tế, xã hội. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Đảng Dân tộc tiếp tục hỗ trợ các sinh viên Việt Nam đang học tập tại New Zealand.

Lãnh đạo đảng Đối lập Christopher Luxon cho rằng, hai nước có nhiều dư địa hợp tác về kinh tế, thương mại, giáo dục, đào tạo, quốc phòng an ninh và chia sẻ đã gặp các lãnh đạo cấp cao, các bộ trưởng của New Zealand để bàn về việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam; đánh giá cao việc hai nước tổ chức các diễn đàn hợp tác về kinh tế, thương mại, giáo dục trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Jacinda Ardern nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác; đồng thời mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân cũng như hợp tác trong việc chế biến, sản xuất các sản phẩm về sữa là lĩnh vực New Zealand có thế mạnh.

Tại cuộc tiếp Bộ trưởng Giáo dục New Zealand Chris Hipkins, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng gặp Bộ trưởng trong chuyến thăm chính thức New Zealand. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong tổng thể chung quan hệ giữa hai nước, hợp tác giáo dục - đào tạo là một trong những lĩnh vực trọng yếu. New Zealand có nền giáo dục tiên tiến, chất lượng cao, trong khi Việt Nam có nhu cầu lớn về giáo dục với dự báo đến năm 2035 sẽ có khoảng 3,5 triệu người có nhu cầu đào tạo đại học. Hiện có nhiều học sinh trung học của Việt Nam sang New Zealand học tập.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Bộ trưởng Giáo dục Chris Hipkins

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, tại bang Hamilton, các cơ quan của hai nước đã tổ chức Diễn đàn Hợp tác giáo dục với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo các trường đại học lớn của hai nước. Tại diễn đàn cũng đã có 10 biên bản hợp tác được ký giữa các trường đại học hai nước.

Bộ trưởng Giáo dục Chris Hipkins chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sang thăm chính thức New Zeanland; cho rằng, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội cùng với chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand đã cho thấy quyết tâm, nỗ lực của cả hai bên trong việc tăng cường hợp tác. Bộ trưởng Chris Hipkins bày tỏ vui mừng khi đã có nhiều biên bản hợp tác được ký giữa các trường đại học lớn của hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội; nhấn mạnh New Zealand rất coi trọng hợp tác giáo dục với Việt Nam và hai nước còn nhiều dư địa để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giáo dục – đào tạo không chỉ có ý nghĩa trong lĩnh vực giáo dục mà còn tác động sâu rộng đến các lĩnh vực khác, là sợi dây văn hoá và nhịp cầu hữu nghị kết nối hai nước. Bộ trưởng Chris Hipkins cho biết con số 2.700 học sinh, sinh viên Việt Nam đang theo học tại New Zealand này đã giảm so với thời điểm trước khi đại dịch Covid–19 bùng phát, do đó hy vọng trong thời gian tới số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam du học tại New Zealand sẽ gia tăng.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giáo dục – đào tạo không chỉ có ý nghĩa trong lĩnh vực giáo dục mà còn là nhịp cầu hữu nghị giữa Việt Nam - Australia

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các chương trình học bổng của New Zeland dành cho Việt Nam, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Giáo dục New Zealand ủng hộ tiếp tục duy trì và tăng số lượng học bổng hằng năm của Chính phủ New Zealand dành cho du học sinh Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm của New Zealand trong cải cách giáo dục và tạo điều kiện để hai bên thực hiện các thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.

Chủ tịch Quốc hội mong phía New Zealand tiếp tục hỗ trợ về nâng cao năng lực quản trị đại học, tiếng Anh, hợp tác nhà trường và doanh nghiệp, quản lý chất lượng trong giáo dục; mong muốn hai bên tăng cường trao đổi học sinh, sinh viên, giáo viên và giảng viên; thúc đẩy hợp tác giữa các trường phổ thông và đại học của hai nước, tăng cường xây dựng mạng lưới cựu sinh viên ở cả hai nước; xem xét việc các cơ sở giáo dục đại học New Zealand mở phân hiệu tại Việt Nam.

Trưa ngày 6/12, Chủ tịch Quốc hội đã có cuộc tiếp ngắn Nghị sĩ Greg O’Connor và Nghị sĩ Melissa Lee, hai Đồng Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị New Zealand – Việt Nam và Đông Á và dự Phiên chất vấn tại Quốc hội New Zealand.

Nhưng hoạt động này đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức New Zealand của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta./.