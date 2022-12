Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng New Dealand bày tỏ vui mừng gặp lại sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Jacinda Ardern tháng 11 vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, cùng với chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng, chuyến thăm chính thức New Zealand của Chủ tịch Quốc hội thêm một lần nữa khẳng định quyết tâm của lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước trong việc tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – New Zealand.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng New Zealand - Jacinda Ardern

Chủ tịch Quốc hội thông báo về các hoạt động phong phú ở Wellington, Auckland và Hamilton của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam và cho biết, cùng với các hoạt động thúc đẩy quan hệ toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng - an ninh, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân, Đoàn đã có một loạt các hoạt động thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo, kinh tế - thương mại - đầu tư, thu hút sự quan tâm lớn của các trường đại học, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tại Diễn đàn hợp tác giáo dục và Diễn đàn hợp tác kinh tế, qua đó, đã có nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa hai bên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với New Zealand và mong muốn ngày càng thúc đẩy quan hệ hơn nữa ở tất cả các lĩnh vực cũng như trên tất cả các kênh. Qua chuyến thăm, phía Việt Nam nhận thấy quan hệ hai nước còn nhiều dư địa để phát triển hơn nữa và hai nước có thể sớm đạt được mục tiêu 2 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường hợp tác nhiều hơn về hàng không, du lịch, thiết lập chuyến bay thẳng giữa hai nước, tạo thuận lợi cho doanh nhân và khách du lịch qua lại.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị phía New Zealand xem xét gỡ bỏ các rào cản thương mại, tránh áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại nhằm tạo điều kiện tối đa cho thương mại song phương; tạo điều kiện hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên trao đổi, tiếp xúc nhằm thúc đẩy quá trình giao thương và đầu tư; triển khai các chương trình xúc tiến thương mại; cho biết Việt Nam sẵn sàng nhập khẩu hàng hóa của New Zealand và muốn xuất khẩu các sản phẩm, nhất là sản phẩm nông nghiệp sang New Zealand.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn New Zealand mở các cơ sở đào tạo bậc trung học và đại học ở Việt Nam để học sinh, sinh viên Việt Nam có nhiều lựa chọn các cơ hội học tập hơn và tiếp tục sẽ có nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu tại New Zealand do nhu cầu đào tạo của Việt Nam rất lớn. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị phía New Zealand tạo điều kiện cho lao động kỳ nghỉ và lao động nông nghiệp của Việt Nam đến làm việc tại New Zealand.

Thủ tướng Jacinda Ardern nhắc lại ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 11/2022, nhất là các thành tựu của Việt Nam về phục hồi và tăng trưởng kinh tế sau đại dịch; nhấn mạnh chuyến thăm chính thức New Zealand lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, trong đó có kinh tế-thương mại, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân.

Nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Jacinda Ardern cho rằng, từ những kết quả tốt đẹp của các chuyến thăm, trong đó có hai diễn đàn hợp tác kinh tế tổ chức thành công tại hai nước, New Zealand mong muốn tiếp tục tìm hiểu thị trường và các cơ hội hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư với Việt Nam.

Thủ tướng Jacinda Ardern mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác về giáo dục và sẵn sàng tạo điều kiện cho lao động Việt Nam, nhất là lao động tay nghề cao làm việc tại New Zealand, ưu tiên lao động trong các lĩnh vực y tế, xây dựng, nông nghiệp.

Thủ tướng Jacinda đánh giá cao việc hai bên tổ chức Diễn đàn Kinh tế và Diễn đàn Giáo dục nhân chuyến thăm; tin tưởng các kết quả tích cực của các Diễn đàn sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước sau đại dịch. Thủ tướng cảm ơn Việt Nam đã nhanh chóng công bố việc mở cửa thị trường cho quả dâu tây và bí ngô của New Zealand chỉ sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng chưa đầy một tháng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ New Zealand dành cho công dân Việt Nam, nhất là trong thời gian đại dịch, bày tỏ mong muốn Chính phủ New Zealand tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt làm việc đóng góp cho sự phát triển của New Zealand và trở thành nhịp cầu quan trọng cho quan hệ hữu nghị hai nước./.