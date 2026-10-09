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Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam

Thứ Sáu, 17:08, 09/10/2026
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VOV.VN - Trong chuyến thăm tới Vương quốc Campuchia, trưa nay (9/10), ngay sau khi xuống sân bay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh.

Trong không khí trang nghiêm, tại Đài Độc lập - công trình kiến trúc kỷ niệm ngày độc lập của Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kính cẩn nghiêng mình, dành một phút tưởng niệm, ghi công, tôn vinh những anh hùng liệt sĩ Campuchia đã hy sinh vì nền độc lập của Campuchia. Đài Độc lập được xây dựng nhằm đánh dấu sự kiện Campuchia giành lại nền độc lập, thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp vào ngày 9/11/1953, đồng thời tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập và tự do của dân tộc Campuchia.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài Độc lập 12
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Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài Độc lập.

Dâng hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với công lao to lớn của Cố Quốc vương đối với đất nước Campuchia cũng như sự tri ân những đóng góp vô giá của Người cho tình hữu nghị gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia. Công trình được xây dựng để tưởng nhớ cố Quốc vương Norodom Sihanouk (1922-2012). Cố Quốc vương Norodom Sihanouk là một người bạn lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa tại Đài tưởng niệm Quốc vương Norodom Sihanouk

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam cũng đã đến dâng hương, hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam. Công trình được xây dựng vào cuối thập niên 1980 để ghi nhớ sự hy sinh xương máu của các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam đã sang giúp đỡ quân và dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, hồi sinh đất nước Chùa Tháp. Đây là biểu tượng thiêng liêng cho tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, sự tương trợ chí tình chí nghĩa và là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay không ngừng vun đắp cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 09-10/10 của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, theo lời mời của Thủ tướng Hun Manet là một dấu mốc ngoại giao mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định những trọng tâm, ưu tiên nhất quán trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trong nhiệm kỳ mới: chủ động, củng cố tin cậy chính trị và chuyển hóa mạnh mẽ các cam kết song phương thành kết quả thực chất.

Chuyến thăm khẳng định quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam-Campuchia; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Campuchia; qua đó tăng cường tin cậy chính trị gắn bó và phối hợp giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Lại Hoa-Văn Đỗ/VOV
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