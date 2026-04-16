Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng các thành tựu về mọi mặt của Kazakhstan, trong đó có việc sửa đổi Hiến pháp, cải cách tổ chức để tăng cường hiệu quả của Quốc hội Kazakhstan; khẳng định Việt Nam luôn coi Kazakhstan là đối tác quan trọng tại khu vực Trung Á, đồng thời đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Kazakhstan trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Yerlan Koshanov nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152 (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước được xây dựng trên nền tảng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp trong thời gian qua, trong đó có việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Kazakhstan của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 5/2025).

Về hợp tác quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai Quốc hội tăng cường trao đổi đoàn cấp cao của Quốc hội, các nhóm nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ, các ủy ban và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chức năng giám sát, lập pháp trên những vấn đề quan trọng của đất nước; tăng cường tiếp xúc, tham vấn và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện quốc tế, khu vực; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các vấn đề cùng quan tâm. Quốc hội hai nước có thể đóng vai trò tích cực trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên mở rộng hợp tác. Bên cạnh đó, Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, văn hóa và du lịch, qua đó tăng cường giao lưu nhân dân và hiểu biết lẫn nhau.

Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Yerlan Koshanov bày tỏ vui mừng được gặp lại và chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được Quốc hội tín nhiệm bầu tiếp tục làm Chủ tịch Quốc hội khóa 16. Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan tin tưởng với uy tín, kinh nghiệm cũng như sự quan tâm đối với công tác hợp tác liên nghị viện nói chung và quan hệ Việt Nam – Kazakhstan nói riêng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn sẽ lãnh đạo Quốc hội Việt Nam hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ vì mục tiêu phát triển đất nước nói chung, cũng như đẩy mạnh ngoại giao nghị viện và thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới nói riêng.

Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan cũng gửi lời chúc mừng của lãnh đạo và nhân dân Kazakhtan tới lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng XIV và xác định những định hướng phát triển quan trọng cho đất nước, nhất là mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, cũng như đã lựa chọn được đội ngũ Lãnh đạo xứng tầm, có năng lực để đưa cho đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam – Kazakhstan thời gian qua, đặc biệt sau các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, qua đó củng cố tin cậy chính trị và mở ra nhiều dư địa hợp tác mới, nhất là lĩnh vực du lịch còn nhiều tiềm năng; tăng cường phối hợp trong công tác lập pháp và giám sát ở mỗi nước để tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi, bảo đảm hiệu quả triển khai các cam kết đã đạt được trong các chuyến thăm của Lãnh đạo hai nước trong những năm gần đây.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương, đặc biệt là IPU, phát huy vai trò của nghị viện trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thượng tôn luật pháp quốc tế, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan thăm chính thức Việt Nam vào thời gian phù hợp. Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan đã vui vẻ nhận lời và bày tỏ mong muốn sớm được tới thăm Việt Nam và trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sớm thăm lại Kazakshtan.