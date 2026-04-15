Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ dự IPU-152

Thứ Tư, 19:18, 15/04/2026
VOV.VN - Sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia, chiều 15/4 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Istanbul, bắt đầu chuyến công tác tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới.

Chiều 15/4 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chuyến công tác tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) theo lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng thư ký IPU Martin Chungong và tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 15-17/4/2026. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đến thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới có chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai. Tại hội nghị này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có bài phát biểu quan trọng, chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam về các vấn đề toàn cầu và khu vực, đồng thời đề xuất các giải pháp hành động cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác liên nghị viện góp phần duy trì hoà bình, ổn định và thúc đẩy phát triển bền vững, thịnh vượng trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, Quốc hội Việt Nam sẽ cùng nghị viện các nước thảo luận lộ trình nâng cao hiệu quả lập pháp, giám sát và thúc đẩy hợp tác đa phương để hiện thực hóa các mục tiêu chung.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc với Lãnh đạo nghị viện các nước, Lãnh đạo IPU và các tổ chức quốc tế. Qua đó, Chủ tịch Quốc hội sẽ thông tin các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam sau 40 năm đổi mới, tầm nhìn, khát vọng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới với mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao và truyền tải tới cộng đồng quốc tế thông điệp về đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Cũng tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ có các hoạt động song phương, đây là chuyến thăm sau 8 năm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

Quan hệ giữa Quốc hội hai nước gần đây phát triển tích cực; hai bên duy trì các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc, tham vấn tại các diễn đàn liên nghị viện mà hai nước là thành viên như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội đồng Nghị viện Châu Á (APA)…

Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên cử các đoàn tham dự các sự kiện Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức như Đại hội đồng IPU-132 (2015), Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 của IPU (2023). Hai Quốc hội đều đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ khóa 15 hiện có 8 thành viên.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là dịp để hai bên tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn kênh hợp tác giữa hai Quốc hội nói riêng, thúc đẩy thực chất quan hệ song phương nói chung.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ dự phiên khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện Thế giới.

Lê Tuyết/VOV1
Đăng cai APEC 2027: Khẳng định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

Đăng cai APEC 2027: Khẳng định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

Đăng cai APEC 2027: Khẳng định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

VOV.VN - Ngày 15-16/4/2026, tại Hà Nội, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027.

Tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an và các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc

Tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an và các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc

Tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an và các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc

VOV.VN - Bí thư Ủy ban Chính trị, pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Trần Văn Thanh đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật Trung Quốc với Bộ Công an Việt Nam thời gian qua, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đảm bảo an ninh chính trị.

Thủ tướng đề xuất 3 định hướng hợp tác tại hội nghị thượng đỉnh AZEC mở rộng

Thủ tướng đề xuất 3 định hướng hợp tác tại hội nghị thượng đỉnh AZEC mở rộng

Thủ tướng đề xuất 3 định hướng hợp tác tại hội nghị thượng đỉnh AZEC mở rộng

VOV.VN - Ngày 15/4, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC) mở rộng về tự chủ năng lượng do Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chủ trì.

