  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Quốc hội Grudia

Thứ Năm, 18:58, 16/04/2026
VOV.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152 (IPU-152) diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), ngày 16/4/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Grudia S. Papuashvili.

Tại cuộc hội kiến, bày tỏ vui mừng khi quan hệ hai nước thời gian qua đạt nhiều phát triển tích cực, thương mại hai chiều năm 2025 đạt hơn 192 triệu USD, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hai bên còn nhiều dư địa để khai thác cũng như thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực đang phát huy hiệu quả, hoặc mỗi bên có tiềm năng, thế mạnh như giáo dục và đào tạo, văn hóa, du lịch, thể dục - thể thao, logistics, vận tải, nhất là vận tải đường sắt.

Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn giữa Lãnh đạo Quốc hội, các Cơ quan của Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội hai nước, đẩy mạnh trao đổi chủ trương, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, phát huy vai trò của Cơ quan lập pháp trong thúc đẩy, hỗ trợ thực hiện hiệu quả các văn kiện, thỏa thuận đã đạt được giữa hai nước. Đồng thời, hai nước cũng cần xem xét, tăng cường trao đổi đoàn các cấp giữa các Bộ, ngành, địa phương và cấp cao, trên tất cả các kênh; trong đó có kênh giao lưu nhân dân trong đó các sinh viên Việt Nam từng học tập tại Grudia đóng vai trò nòng cốt, qua đó góp phần vào việc phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Grudia.

Chủ tịch Quốc hội Grudia S. Papuashvili chúc mừng Việt Nam vừa tiến hành thành công bầu cử Quốc hội khóa XVI, chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được Quốc hội  tín nhiệm cao bầu làm Chủ tịch Quốc hội Khoá 16 và mong Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước, trong đó có hợp tác tại IPU, các trao đổi thường xuyên qua kênh nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ.

Ông Papuashivili vui mừng thông tin về những bước phát triển mới của đất nước Grudia; đồng thời cho biết, Grudia sẽ tổ chức một hội nghị chung trong khuôn khổ các hoạt động của Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) và Hội đồng Nghị viện Hợp tác Kinh tế khu vực biển Đen (PABSEC)  và trân trọng mời Quốc hội Việt Nam tham dự và tiếp tục có các đóng góp thúc đẩy kết nối AIPA và PABSEC.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tăng cường hợp tác nghị viện song phương, hai bên cùng thúc đẩy sớm thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Grudia; thượng tôn luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, hai Chủ tịch Quốc hội đã trân trọng mời nhau sang thăm nhằm góp phần tạo động lực thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội lên tầm cao mới.

Lê Tuyết/VOV
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ dự IPU-152
VOV.VN - Sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia, chiều 15/4 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Istanbul, bắt đầu chuyến công tác tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự IPU-152, nâng tầm vị thế Việt Nam
VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Hạ viện Italia Lorenzo Fontana
VOV.VN - Chiều ngày 14/4/2026 (giờ địa phương), tại Trụ sở Hạ viện Italia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Italia Lorenzo Fontana trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Cộng hòa Italia.

