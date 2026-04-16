Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan

Thứ Năm, 22:26, 16/04/2026
VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-152) và tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ, chiều nay (16/4), theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Tổng thống, các lãnh đạo cấp cao và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ dành cho đoàn. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng thống và các nhà lãnh đạo cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ. 

Chúc mừng thành tựu phát triển của Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò, vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ trên trường quốc tế, đặc biệt thông qua việc đăng cai tổ chức nhiều sự kiện quan trọng trong năm 2026, trong đó có Đại hội đồng IPU-152.

chu tich quoc hoi tran thanh man hoi kien tong thong tho nhi ky tayyip erdogan hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng thống Ergodan trân trọng gửi lời chúc mừng và thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng thống khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Nhất trí với Tổng thống Erdogan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ đã phát triển ở tầm mức mới, chiến lược hơn, cần nâng tầm quan hệ tương xứng với tiềm năng, triển vọng của hai nước.

Để thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trong giai đoạn mới, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, sớm tổ chức họp Ủy ban hỗn hợp và tận dụng các điều kiện thuận lợi về đường bay thẳng, visa điện tử cho công dân hai nước, tạo điều kiện thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân.

Khẳng định dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Tổng thống Erdogan và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đưa kinh tế, thương mại, đầu tư là trụ cột hợp tác quan trọng, tạo các điều kiện thuận lợi đạt được mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai nước lên 4 tỷ USD, tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư vào Việt Nam, hiện ở mức gần 2 tỷ USD, để góp phần vào phát triển kinh tế Việt Nam.

Trong bầu không khí hữu nghị và cởi mở, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Tổng thống Erdogan vui vẻ nhận lời, thời gian cụ thể sẽ thu xếp qua đường ngoại giao.

Lê Tuyết/VOV
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai mạc IPU-152

VOV.VN - Tối 15/4 (giờ địa phương) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Lễ khai mạc Đại hội đồng IPU-152.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ dự IPU-152

VOV.VN - Sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia, chiều 15/4 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Istanbul, bắt đầu chuyến công tác tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự IPU-152, nâng tầm vị thế Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ.

