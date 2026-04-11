Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân rời Hà Nội, thăm chính thức Italia

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Cộng hòa Italia từ 11-17/4/2026.

Rạng sáng nay, 11/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường thăm chính thức Italia từ ngày 11-15/4.

Đi cùng đoàn các Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn; Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh; Chủ tịch Kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Trung tướng Tào Đức Thắng và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Đại sứ Việt Nam tại Italia Nguyễn Phương Anh; Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà.

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là chuyến công tác nước ngoài chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và việc kiện toàn bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152).

Chuyến công tác góp phần khẳng định vị thế và tư duy đối ngoại mới của Việt Nam; thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và thượng tôn luật pháp quốc tế và tiếp tục thể hiện sự coi trọng và đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với IPU; làm sâu sắc quan hệ với các nước, các đối tác qua đó tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, các nguồn lực bên ngoài để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước.

Với Thổ Nhĩ Kỳ, đây là chuyến thăm sau 08 năm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Chuyến thăm là dịp để hai bên tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn kênh hợp tác giữa hai Quốc hội nói riêng, thúc đẩy thực chất quan hệ song phương nói chung.

Với Italia, chuyến thăm là dịp để hai bên hiện thực hóa Tuyên bố chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Italia, cũng như Kế hoạch hành động về hợp tác giữa hai nước theo giai đoạn. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Italia đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng sẽ gặp Giáo hoàng Leo XIV và Thủ tướng Tòa thánh Vatican Pietro Parolin.