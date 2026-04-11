中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân rời Hà Nội, thăm chính thức Italia

Thứ Bảy, 05:19, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Rạng sáng nay, 11/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường thăm chính thức Italia từ ngày 11-15/4. 

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Cộng hòa Italia từ 11-17/4/2026.

Rạng sáng nay, 11/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường thăm chính thức Italia từ ngày 11-15/4.

Rạng sáng nay, 11/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường thăm chính thức Italia từ ngày 11-15/4. 

Đi cùng đoàn các Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn; Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền;  Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh; Chủ tịch Kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Trung tướng Tào Đức Thắng và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Đại sứ Việt Nam tại Italia Nguyễn Phương Anh; Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà.

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là chuyến công tác nước ngoài chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và việc kiện toàn bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152).

Chuyến công tác góp phần khẳng định vị thế và tư duy đối ngoại mới của Việt Nam; thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và thượng tôn luật pháp quốc tế và tiếp tục thể hiện sự coi trọng và đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với IPU; làm sâu sắc quan hệ với các nước, các đối tác qua đó tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, các nguồn lực bên ngoài để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước.

Với Thổ Nhĩ Kỳ, đây là chuyến thăm sau 08 năm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Chuyến thăm là dịp để hai bên tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn kênh hợp tác giữa hai Quốc hội nói riêng, thúc đẩy thực chất quan hệ song phương nói chung.

Với Italia, chuyến thăm là dịp để hai bên hiện thực hóa Tuyên bố chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Italia, cũng như Kế hoạch hành động về hợp tác giữa hai nước theo giai đoạn. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Italia đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.  

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng sẽ gặp Giáo hoàng Leo XIV và Thủ tướng Tòa thánh Vatican Pietro Parolin.

Lê Tuyết/VOV
Tag: Chủ tịch Quốc hội Liên minh nghị viện IPU-152 Thổ Nhĩ Kỳ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác an ninh
VOV.VN - Hôm nay (10/4), tại thủ đô Vientiane, Lào đã diễn ra Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam – Lào lần thứ XVI. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Trung tướng En Ouanongnout - Thứ trưởng kiêm Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an Lào đồng chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội: Hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng kết quả công việc

VOV.VN - Chiều 10/4, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị công bố và trao các quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy: Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Kiểm toán nhà nước.

Xem xét, thông qua nghị quyết giảm thuế xăng dầu vào ngày 12/4

VOV.VN - Thảo luận về nghị quyết giảm thuế xăng dầu, các đại biểu Quốc hội thống nhất cao về sự cần thiết ban hành chính sách nhưng còn nhiều ý kiến khác nhau về thời hạn áp dụng, cơ chế điều hành và giải pháp dài hạn nhằm ổn định kinh tế vĩ mô.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội