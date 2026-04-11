Chủ tịch Quốc hội đến Rome, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia phát triển tốt đẹp. Hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia vào tháng 7/2023 và đang trao đổi về việc nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Italia thời gian qua tiếp tục được duy trì và phát triển tốt đẹp (gần đây nhất, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thăm Italia năm 2019, Phó Chủ tịch Hạ viện Italia thăm Việt Nam tháng 1/2014).

Sáng 11/4, (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đã đến sân bay Ciampino, Rome.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 11-15/4.

Về hợp tác kinh tế, Italia là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong EU, nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài thứ 32/151 tại Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 7,3 tỷ USD, tăng 6,2% so với năm 2024. Italia có khoảng 155 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn gần 520 triệu USD; tiếp tục cung cấp ODA cho Việt Nam trong lĩnh vực y tế, cấp thoát nước và xử lý nước thải, vận hành hồ chứa thủy điện. Italia đã phê chuẩn EVIPA tháng 7/2023; quan tâm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, năng lượng hạt nhân...

Về an ninh - quốc phòng, hai bên duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc và cơ chế Đối thoại chính sách quốc phòng. Về khoa học và công nghệ, hai bên đã lựa chọn 5 lĩnh vực ưu tiên cho Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2024-2026.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, tạo động lực mới cho tăng trưởng kim ngạch thương mại hai chiều. Việc tận dụng hiệu quả Hiệp định EVFTA, cùng với thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới và thực chất như đổi mới sáng tạo, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao và năng lượng tái tạo, bảo tồn góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có các hoạt động tiếp xúc cấp cao bao gồm hội kiến với Tổng thống Sergio Mattarella, hội đàm với lãnh đạo Hạ viện, Thượng viện Itali, tiếp xúc, làm việc với Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Italia, dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Italia. Đây cũng là dịp để hai bên trao đổi, rà soát và định hướng hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, tạo nền tảng thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác song phương, nâng cấp quan hệ trong thời gian tới.

Dự kiến, ngay sau khi xuống sân bay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tiếp kiến Giáo hoàng Leo XIV; gặp Thủ tướng Tòa thánh Vatican Pietro Parolin.