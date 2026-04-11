Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Giáo hoàng tòa thánh Vatican LEO XIV

Thứ Bảy, 18:42, 11/04/2026
VOV.VN - Trong chuyến thăm chính thức Cộng hoa Italia, trưa nay (11/4), theo giờ địa phương, tại Vatican, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến với Giáo hoàng Leo XIV.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ trân trọng trước sự đón tiếp thiện tình của Giáo hoàng dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; gửi tới Đức Giáo hoàng lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe dồi dào và những lời cầu chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2026.

Bày tỏ trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà Đức Giáo hoàng và Tòa Thánh đã dành cho nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thông điệp hòa bình và những đóng góp quý báu của Đức Giáo hoàng trong việc thúc đẩy hòa bình, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và chăm sóc người nghèo và khẳng định những giá trị hoàn toàn tương đồng với khát vọng của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ với Giáo hoàng về kết quả chuyến thăm Tổng giáo phận Hà Nội ngày 5/4/2026 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng thấy rằng, trong những năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã đạt được những bước tiến quan trọng và thực chất, từ những cuộc gặp gỡ giữa các vị lãnh đạo cấp cao hai bên, đến việc thiết lập Văn phòng Đại diện Thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, và đặc biệt là sự phát triển tốt đẹp trong đời sống tôn giáo của cộng đồng Công giáo Việt Nam, việc duy trì các cơ chế trao đổi và hoạt động hiệu quả của Nhóm Công tác hỗn hợp; tin tưởng Cuộc họp vòng 13 Nhóm công tác hỗn hợp sắp tới sẽ góp phần vào tiến trình nâng cấp lên quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Việt Nam và Tòa thánh. 

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đức Giáo hoàng và Tòa Thánh tiếp tục cùng quan tâm, củng cố hơn nữa niềm tin và sự hiểu biết lẫn nhau, hướng tới việc nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh lên một giai đoạn phát triển mới, vì lợi ích của nhân dân và vì hòa bình, thịnh vượng chung của nhân loại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện để đồng bào Công giáo được sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện tốt đường hướng “đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với non sông”, đồng thời chia sẻ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều chức sắc, tu sĩ, tín đồ Công giáo tiếp tục được tín nhiệm trúng cử; bên cạnh đó, Quốc hội Việt Nam không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo, trong đó có Công giáo, hoạt động và phát triển theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp nhất và Thư mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Giáo hoàng Leo XIV thăm chính thức Việt Nam. Giáo hoàng Leo XIV đã trân trọng cảm ơn, đồng thời bày tỏ những tình cảm tốt đẹp dành cho đất nước, con người Việt Nam và cho biết mong muốn sẽ thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng cuốn sách 80 năm Quốc hội Việt Nam cho Giáo hoàng Leo XIV

Giáo hoàng Leo XIV đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đặc biệt ngay sau 5 ngày được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội, coi đây là dấu mốc quan trọng để hai bên tiếp tục tăng cường sự hiểu biết và chia sẻ về tình hình Công giáo tại Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam - Tòa thánh; cho biết 2 năm trước ngay ở khu vườn này có đặt bức tượng Đức Mẹ La Vang mặc áo dài, mỗi nhìn thấy là luôn nhớ tới Việt Nam.

Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ cảm ơn tới các cơ quan chức năng Việt Nam đã tạo điều kiện và hỗ trợ tích cực để Đại diện thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam hoạt động ổn định, hiệu quả; mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa các trao đổi, tiếp xúc để đưa quan hệ Việt Nam – Tòa thánh ngày  phát triển ngày càng sâu rộng, đáp ứng lợi ích chung và nguyện vọng của cộng đồng giáo dân.

Lê Tuyết/VOV
Tag: hội kiến giáo hoàng vatican quan hệ việt nam vatican chuyến thăm italy của chủ tịch quốc hội ngoại giao nghị viện việt nam italy
Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân rời Hà Nội, thăm chính thức Italia
Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân rời Hà Nội, thăm chính thức Italia

VOV.VN - Rạng sáng nay, 11/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường thăm chính thức Italia từ ngày 11-15/4. 

Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân rời Hà Nội, thăm chính thức Italia

Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân rời Hà Nội, thăm chính thức Italia

VOV.VN - Rạng sáng nay, 11/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường thăm chính thức Italia từ ngày 11-15/4. 

VOV.VN - Chiều 10/4, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị công bố và trao các quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy: Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Kiểm toán nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội: Hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng kết quả công việc

Chủ tịch Quốc hội: Hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng kết quả công việc

VOV.VN - Chiều 10/4, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị công bố và trao các quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy: Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Kiểm toán nhà nước.

VOV.VN - Tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, sáng 10/4, thảo luận, cho ý kiến tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, phải chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo để bứt phá.

Chủ tịch Quốc hội: Phải chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo để bứt phá

Chủ tịch Quốc hội: Phải chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo để bứt phá

VOV.VN - Tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, sáng 10/4, thảo luận, cho ý kiến tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, phải chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo để bứt phá.

