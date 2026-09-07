Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Thủ tướng Han Seong Sook, Chính phủ và Nhân dân Hàn Quốc đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị và thắm tình hữu nghị. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Thủ tướng Han Seong Sook và các lãnh đạo Hàn Quốc; chia sẻ kết quả cuộc hội đàm rất thành công với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jung Sik; khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc, mong muốn hợp tác hai nước tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, bền vững, tương xứng với khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.

Tại cuộc gặp, hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế cùng quan tâm

Hai nhà lãnh đạo đánh giá tích cực sự phát triển của quan hệ hai nước, nhất là việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; khẳng định Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau về kinh tế, thương mại và đầu tư. Về định hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị; tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD trong năm 2026 và 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, thực chất; đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và tạo điều kiện để Việt Nam tham gia các siêu dự án về bán dẫn, AI của Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ và Quốc hội Hàn Quốc cùng hợp tác triển khai hiệu quả những kết quả đã đạt được tại chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 08/2025 và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tháng 04/2026; chia sẻ kinh nghiệm phát triển và tạo cơ hội cho Việt Nam tham gia các siêu dự án của Hàn Quốc về bán dẫn và AI mới công bố tháng 6 vừa qua; tích cực trao đổi kinh nghiệm về quản lý, phát triển các Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; hỗ trợ Việt Nam đào tạo chuyên gia công nghệ cao; mở rộng tiếp nhận lao động chất lượng cao, lao động thời vụ.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, trong đó có hơn 100 nghìn gia đình đa văn hóa Việt - Hàn; khẳng định Quốc hội Việt Nam cam kết hỗ trợ tối đa cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook.

Đánh giá quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển hết sức tốt đẹp, ngày càng trở nên sâu sắc với nhiều bước tiến quan trọng, Thủ tướng Han Seong Sook đánh giá cao hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội hai nước thời gian qua và tin tưởng hợp tác kênh Nghị viện sẽ tiếp tục được thúc đẩy; mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hàn Quốc kinh doanh, đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Ủng hộ những đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Han Seong Sook khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo; nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam tại Hàn Quốc, cải thiện môi trường lao động và tạo thuận lợi về vấn đề thị thực nhập cảnh. Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook cũng cam kết phía Hàn Quốc, với kinh nghiệm đăng cai APEC 2025, sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công APEC 2027 tại Phú Quốc.

Tại cuộc gặp, hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế cùng quan tâm.