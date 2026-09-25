Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp Đoàn đại biểu Hội LHTN Campuchia

Sáng 25/9, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia do ông Hun Many, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ công, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Toàn cảnh buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chào mừng Phó Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Many cùng đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Thanh niên Campuchia sang thăm, làm việc tại Việt Nam; đồng thời chuyển lời thăm hỏi chân tình và chúc sức khỏe đến các nhà lãnh đạo cấp cao Campuchia.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, chuyến thăm lần này có ý nghĩa thiết thực, tiếp tục củng cố và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó đặc biệt giữa hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ hai dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài

Tại buổi tiếp, hai bên đã cùng nhìn lại và đánh giá rất cao kết quả hợp tác toàn diện giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, cũng như Liên hiệp Thanh niên hai nước trong thời gian qua. Các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác thiết thực đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của mỗi nước.

Về định hướng thời gian tới, hai bên thống nhất đánh giá giai đoạn 2026–2031 có ý nghĩa bản lề, là dịp để tổng kết sâu sắc chặng đường hợp tác vừa qua và hoạch định tầm nhìn chiến lược cho tương lai. Đặc biệt, hai bên sẽ tập trung phối hợp chuẩn bị thật tốt các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967–2027).

Phó Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Many

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, lực lượng thanh niên hai nước cần tiếp tục đóng vai trò xung kích, nòng cốt trong việc tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống láng giềng hữu nghị thủy chung, son sắt không thể tách rời.

“Tôi đề nghị cả hai bên tăng cường phối hợp giữa các tổ chức của thanh niên hai nước tại các diễn đàn và các cơ chế hợp tác thanh niên khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN. Theo đó, hai bên cần chủ động phối hợp đề xuất các sáng kiến và các hoạt động chung, qua đó truyền tải đến bạn bè quốc tế về hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam, Campuchia đoàn kết, gắn bó, tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời góp phần quảng bá những giá trị tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới”, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cũng thông tin nhanh về tình hình kinh tế - xã hội nổi bật của Việt Nam trong thời gian qua.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng (đạt 8,18% trong 8 tháng năm 2026), lạm phát được kiểm soát và an sinh xã hội được bảo đảm.

Việt Nam cũng đạt nhiều thành tựu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại Việt Nam, đặc biệt là việc sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu chụp ảnh chung

Về phần mình, Phó Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Many bày tỏ vinh dự được đồng chí Bùi Thị Minh Hoài dành thời gian tiếp đón trọng thể.

Phó Thủ tướng Hun Many bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển toàn diện của Việt Nam cũng như sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị mà phía Việt Nam dành cho đoàn trong chuyến thăm, đặc biệt là các buổi làm việc tại Hà Nội, Hải Phòng và trải nghiệm thực tế tại một số mô hình kinh tế hiện đại. Phó Thủ tướng Hun Many khẳng định, Liên hiệp Thanh niên Campuchia sẽ tiếp tục kề vai sát cánh cùng tuổi trẻ Việt Nam vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.