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Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thúc đẩy ngoại giao tại Campuchia

Thứ Sáu, 22:07, 28/08/2026
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VOV.VN - Trong hai ngày 27 - 28/8 tại Campuchia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự ISC-2 và thúc đẩy nhiều hoạt động đối ngoại song phương.

Trong khuôn khổ các phiên thảo luận diễn ra trong ngày 27 và 28/8, Lãnh đạo Quốc hội và Nghị viện các nước tham dự Hội nghị liên Nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ hai (ISC-2) đã tập trung trao đổi sâu rộng về nhiều vấn đề toàn cầu. Các đại biểu bày tỏ quan ngại trước những biến động phức tạp hiện nay; đồng thời khẳng định vai trò đặc thù và tầm quan trọng của ngoại giao nghị viện trong việc thúc đẩy đối thoại, củng cố lòng tin, cũng như biến các cam kết quốc tế thành chính sách, pháp luật và hành động cụ thể.

Hội nghị phát đi thông điệp mạnh mẽ kêu gọi các nghị viện nâng cao tiếng nói, tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm nhằm giải quyết các xung đột bằng biện pháp hòa bình; tiếp tục phát huy vai trò của luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.

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Hội nghị liên Nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ hai (ISC-2)

Đặc biệt, Hội nghị đã nhất trí đồng thuận thông qua Tuyên bố Phnom Penh với 4 nội dung trọng tâm:  (i) Tái khẳng định cam kết tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; (ii) Đề cao chủ nghĩa đa phương và vai trò của ngoại giao nghị viện; và (iii) Cam kết thúc đẩy hợp tác nghị viện về phát triển bền vững, an ninh con người, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số; (iv) Hoan nghênh Nghị viện Indonesia sẽ đăng cai tổ chức ISC-3 vào năm 2027.

Đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam đã chủ động, tích cực đóng góp nội dung vào việc xây dựng Tuyên bố chung này.

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Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng với các Trưởng đoàn tham dự ISC-2 Yết kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni

Cùng với các Trưởng đoàn tham dự ISC-2, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tham dự các hoạt động: Yết kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

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Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia , Chủ tịch Thượng viện Samdech Techo Hun Sen

Dịp này, Trưởng đoàn Việt Nam cũng đã có các hoạt động tiếp xúc song phương sâu rộng với phía chủ nhà Campuchia. Ngày 28/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến chào Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Samdech Techo Hun Sen tại Trụ sở Thượng viện; ăn sáng làm việc với Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An; đồng thời đến thăm Chủ tịch danh dự CPP, nguyên Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin.

Cũng trong sáng 28/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có cuộc hội kiến quan trọng với Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev. Tại cuộc gặp, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga trên nhiều trụ cột cốt lõi như chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, năng lượng và khoa học - công nghệ. Hai Lãnh đạo thống nhất nhận định, hợp tác liên nghị viện là trụ cột quan trọng, đồng thời nhất trí tăng cường hơn nữa các chuyến trao đổi đoàn cấp cao định kỳ, phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban liên nghị viện và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước.

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Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi gặp các cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam, cùng đông đảo đại diện cộng đồng và doanh nghiệp người Việt tại Campuchia. 

Trong chuyến công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam, cùng đông đảo đại diện cộng đồng và doanh nghiệp người Việt tại Campuchia. Trong không khí phấn khởi chuẩn bị kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng thông báo tình hình nổi bật trong nước, những kết quả đáng khích lệ trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIV và phát triển kinh tế - xã hội nửa đầu năm 2026; nhấn mạnh sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và người gốc Việt ở Campuchia nói riêng, thể hiện qua Nghị quyết số 23-NQ/TW mới được Bộ Chính trị ban hành đầu tháng 8/2026. Phó Chủ tịch đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con cộng đồng người Việt và trả lời, giải đáp chân tình một số ý kiến, kiến nghị của bà con.

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Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam biểu dương những thành tích của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

Nhân dịp đúng ngày kỷ niệm 81 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam biểu dương những thành tích của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trong triển khai đường lối ngoại của Đảng và Nhà nước; tin tưởng Đại sứ quán cùng với cộng đồng người gốc Việt và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, hiệu quả cho tình đoàn kết và quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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