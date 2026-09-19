Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mang thông điệp về một Việt Nam chủ động và trách nhiệm

Từ ngày 20/9 đến ngày 25/9/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Thứ trưởng Bộ ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã trả lời phỏng vấn báo chí nhân chuyến công tác quan trọng này.

Thứ trưởng Bộ ngoại giao Đặng Hoàng Giang

PV: Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa, mục đích chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Hoa Kỳ, thăm cấp Nhà nước tới Canada?

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: Đây là chuyến công tác đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên hợp quốc, tới Hoa Kỳ và tới Canada sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới có rất nhiều biến động, chuyển biến nhanh, sâu sắc và mang tính thời đại, chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là một minh chứng rất là rõ nét cho đường lối đối ngoại của chúng ta, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Qua đó tranh thủ các điều kiện, nguồn lực cũng như là mở ra những không gian và dư địa phát triển mới.

Chuyến công tác lần này cũng là cơ hội để Việt Nam chuyển tải ở cấp cao nhất thông điệp về một đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 lần này cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ. Điều này cũng khẳng định sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong hợp tác đa phương, trong việc thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc, New York, Hoa Kỳ (năm 2024)

PV: Xin Thứ trưởng cho biết những đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với những công việc chung của Liên hợp quốc thời gian qua?

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: Nhìn lại chặng đường vừa qua, chúng ta có thể hoàn toàn tự hào và khẳng định là quan hệ giữa Việt Nam và Liên hợp quốc đang ở trong giai đoạn phát triển hết sức tốt đẹp và thực chất. Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, Việt Nam ngày nay đã vươn mình trở thành một đối tác đặc biệt tin cậy và có những đóng góp chủ động, trách nhiệm và mang tính đột phá trên tất cả các trụ cột cốt lõi của Liên hợp quốc.

Là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, trong thời gian qua, Việt Nam đã không ngừng nâng cao vị thế quốc gia bằng việc chủ động tham gia dẫn dắt và định hình các sáng kiến mang tầm vóc toàn cầu trên các lĩnh vực then chốt.

Điển hình là việc chúng ta đã để lại những dấu ấn rất quan trọng khi tổ chức thành công lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, hay còn được đông đảo bạn bè quốc tế biết đến là Công ước Hà Nội, đặt nền móng quan trọng đầu tiên cho vấn đề hợp tác trong an ninh mạng toàn cầu.

Và mới đây nhất, chúng ta còn có nhiều sáng kiến ghi những dấu ấn như việc thúc đẩy Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết về Ngày Quốc tế Vui chơi, hay khởi xướng giai đoạn 2027 – 2036 là Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững.

PV: Thứ trưởng đánh giá thế nào về tình hình hợp tác và kỳ vọng về những đột phá trong quan hệ giữa Việt Nam – Hoa Kỳ và Việt Nam – Canada qua chuyến công tác lần này?

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: Những thành tựu đạt được trong hơn 3 thập kỷ qua giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là toàn diện và rất thực chất. Hai nước đã xây dựng được nền tảng hợp tác ngày càng vững chắc trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, độc lập, tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Đồng thời, quy mô và phạm vi hợp tác giữa hai nước hiện nay cũng đang ngày càng được mở rộng trên rất nhiều các lĩnh vực chiến lược.

Hai bên đang tích cực mở rộng không gian hợp tác sang những lĩnh vực mới mang tính chiến lược, định hình tương lai như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về quan hệ Việt Nam - Canada, sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện, hai nước đã xây dựng được một cái nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc. Tin cậy chính trị được củng cố, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển năng động; hợp tác giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh và giao lưu nhân dân cũng ngày càng thực chất. Và đặc biệt, hai bên đang nỗ lực đưa các lĩnh vực như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoáng sản thiết yếu, năng lượng sạch và phát triển nguồn nhân lực trở thành những động lực mới của quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó, chúng ta cùng kỳ vọng là chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada sẽ góp phần quan trọng thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Liên hợp quốc, với Hoa Kỳ và các đối tác, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Canada phát triển thực chất và gắn kết hơn nữa, đồng thời khẳng định một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!