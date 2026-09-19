English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mang thông điệp về một Việt Nam chủ động và trách nhiệm

Thứ Bảy, 11:00, 19/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên hợp quốc, Hoa Kỳ và Canada thể hiện đường lối đối ngoại chủ động, tích cực, đồng thời mở ra những không gian hợp tác và phát triển mới cho Việt Nam.

Từ ngày 20/9 đến ngày 25/9/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Thứ trưởng Bộ ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã trả lời phỏng vấn báo chí nhân chuyến công tác quan trọng này.

chuyen cong tac cua tong bi thu, chu tich nuoc mang thong diep ve mot viet nam chu dong va trach nhiem hinh anh 1
Thứ trưởng Bộ ngoại giao Đặng Hoàng Giang

PV: Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa, mục đích chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Hoa Kỳ, thăm cấp Nhà nước tới Canada?

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: Đây là chuyến công tác đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên hợp quốc, tới Hoa Kỳ và tới Canada sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. 

Diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới có rất nhiều biến động, chuyển biến nhanh, sâu sắc và mang tính thời đại, chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là một minh chứng rất là rõ nét cho đường lối đối ngoại của chúng ta, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Qua đó tranh thủ các điều kiện, nguồn lực cũng như là mở ra những không gian và dư địa phát triển mới. 

Chuyến công tác lần này cũng là cơ hội để Việt Nam chuyển tải ở cấp cao nhất thông điệp về một đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 lần này cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ. Điều này cũng khẳng định sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong hợp tác đa phương, trong việc thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế.

chuyen cong tac cua tong bi thu, chu tich nuoc mang thong diep ve mot viet nam chu dong va trach nhiem hinh anh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc, New York, Hoa Kỳ (năm 2024)

PV: Xin Thứ trưởng cho biết những đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với những công việc chung của Liên hợp quốc thời gian qua?

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: Nhìn lại chặng đường vừa qua, chúng ta có thể hoàn toàn tự hào và khẳng định là quan hệ giữa Việt Nam và Liên hợp quốc đang ở trong giai đoạn phát triển hết sức tốt đẹp và thực chất. Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, Việt Nam ngày nay đã vươn mình trở thành một đối tác đặc biệt tin cậy và có những đóng góp chủ động, trách nhiệm và mang tính đột phá trên tất cả các trụ cột cốt lõi của Liên hợp quốc.

Là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, trong thời gian qua, Việt Nam đã không ngừng nâng cao vị thế quốc gia bằng việc chủ động tham gia dẫn dắt và định hình các sáng kiến mang tầm vóc toàn cầu trên các lĩnh vực then chốt.

Điển hình là việc chúng ta đã để lại những dấu ấn rất quan trọng khi tổ chức thành công lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, hay còn được đông đảo bạn bè quốc tế biết đến là Công ước Hà Nội, đặt nền móng quan trọng đầu tiên cho vấn đề hợp tác trong an ninh mạng toàn cầu.

Và mới đây nhất, chúng ta còn có nhiều sáng kiến ghi những dấu ấn như việc thúc đẩy Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết về Ngày Quốc tế Vui chơi, hay khởi xướng giai đoạn 2027 – 2036 là Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững.  

PV: Thứ trưởng đánh giá thế nào về tình hình hợp tác và kỳ vọng về những đột phá trong quan hệ giữa Việt Nam – Hoa Kỳ và Việt Nam – Canada qua chuyến công tác lần này?

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: Những thành tựu đạt được trong hơn 3 thập kỷ qua giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là toàn diện và rất thực chất. Hai nước đã xây dựng được nền tảng hợp tác ngày càng vững chắc trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, độc lập, tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Đồng thời, quy mô và phạm vi hợp tác giữa hai nước hiện nay cũng đang ngày càng được mở rộng trên rất nhiều các lĩnh vực chiến lược.

Hai bên đang tích cực mở rộng không gian hợp tác sang những lĩnh vực mới mang tính chiến lược, định hình tương lai như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.  

Về quan hệ Việt Nam - Canada, sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện, hai nước đã xây dựng được một cái nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc. Tin cậy chính trị được củng cố, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển năng động; hợp tác giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh và giao lưu nhân dân cũng ngày càng thực chất. Và đặc biệt, hai bên đang nỗ lực đưa các lĩnh vực như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoáng sản thiết yếu, năng lượng sạch và phát triển nguồn nhân lực trở thành những động lực mới của quan hệ hai nước trong thời gian tới.  

Trên cơ sở đó, chúng ta cùng kỳ vọng là chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada sẽ góp phần quan trọng thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Liên hợp quốc, với Hoa Kỳ và các đối tác, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Canada phát triển thực chất và gắn kết hơn nữa, đồng thời khẳng định một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

Lan Anh/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TBT, CTN Tô Lâm dự Đại hội đồng LHQ: Củng cố lòng tin, mở rộng hợp tác đóng góp cho tương lai chung của nhân loại
TBT, CTN Tô Lâm dự Đại hội đồng LHQ: Củng cố lòng tin, mở rộng hợp tác đóng góp cho tương lai chung của nhân loại

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước (TBT, CTN) Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp quốc (LHQ) Khóa 81 và có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 20/9, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc, ngày 17/9 đã trả lời báo chí về ý nghĩa chuyến công tác.

TBT, CTN Tô Lâm dự Đại hội đồng LHQ: Củng cố lòng tin, mở rộng hợp tác đóng góp cho tương lai chung của nhân loại

TBT, CTN Tô Lâm dự Đại hội đồng LHQ: Củng cố lòng tin, mở rộng hợp tác đóng góp cho tương lai chung của nhân loại

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước (TBT, CTN) Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp quốc (LHQ) Khóa 81 và có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 20/9, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc, ngày 17/9 đã trả lời báo chí về ý nghĩa chuyến công tác.

Dấu ấn Việt Nam trong Thập kỷ quốc tế về Văn hóa của Liên hợp quốc
Dấu ấn Việt Nam trong Thập kỷ quốc tế về Văn hóa của Liên hợp quốc

VOV.VN - Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững. Lãnh đạo UNESCO và đại diện nhiều quốc gia đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong quá trình thúc đẩy sáng kiến này.

Dấu ấn Việt Nam trong Thập kỷ quốc tế về Văn hóa của Liên hợp quốc

Dấu ấn Việt Nam trong Thập kỷ quốc tế về Văn hóa của Liên hợp quốc

VOV.VN - Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững. Lãnh đạo UNESCO và đại diện nhiều quốc gia đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong quá trình thúc đẩy sáng kiến này.

Xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Canada
Xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Canada

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Canada, tạo cơ hội chuyển hóa những tiềm năng hợp tác thành các chương trình cụ thể, thực chất.

Xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Canada

Xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Canada

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Canada, tạo cơ hội chuyển hóa những tiềm năng hợp tác thành các chương trình cụ thể, thực chất.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội