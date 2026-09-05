Dấu ấn Việt Nam trong Thập kỷ quốc tế về Văn hóa của Liên hợp quốc

Ngay sau khi cuộc họp toàn thể ngày 04/09 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững - một sáng kiến do Nhóm nòng cốt gồm Việt Nam, Cyprus, Italy, Lào, Qatar và Saint Kitts and Nevis thúc đẩy, lãnh đạo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) và đại sứ nhiều nước thành viên đã hoan nghênh sự kiện quan trọng này.

Trên trang mạng xã hội X, Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany hoan nghênh việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phát động Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững (2027-2036). Ông El-Enany gửi lời cảm ơn tới Việt Nam đã thúc đẩy sáng kiến này, cũng như tới tất cả các nước đồng bảo trợ, các nước thành viên Nhóm nòng cốt và Nhóm bạn bè về Văn hóa tại Liên Hợp Quốc đã ủng hộ sáng kiến.

Ông Nayef Al-Fayez, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO phụ trách Văn hóa khẳng định UNESCO sẵn sàng đi đầu trong sứ mệnh tập thể triển khai sáng kiến này

Theo Tổng Giám đốc UNESCO, trong 10 năm tới, văn hóa không chỉ được ghi nhận mà còn phải được đầu tư, bảo vệ và đặt ở trung tâm của các chính sách định hình tương lai. Tổng Giám đốc khẳng định UNESCO sẵn sàng chủ trì việc triển khai sáng kiến này, vì văn hóa, vì phát triển bền vững và vì người dân ở mọi nơi.

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO Khondker Talha cũng đề cao việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phát động Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững (2027-2036). Ông Talha nhấn mạnh đây là một dấu mốc quan trọng đối với UNESCO - cơ quan chủ trì việc triển khai Thập kỷ này. Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO cũng cho rằng, văn hóa là trung tâm bản sắc của chúng ta, văn hóa bằng nhiều cách xác định chúng ta là ai. Theo ông, đa dạng văn hóa là vẻ đẹp và sức mạnh của nhân loại.

Về phần mình, ông Nayef Al-Fayez, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO phụ trách Văn hóa, đã gửi thông điệp chào mừng sự kiện. Ông Al-Fayez nhấn mạnh:

“Chào mừng Đại hội đồng Liên Hợp Quốc công bố Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững 2027-2036, tôi nhiệt liệt biểu dương tầm nhìn và vai trò dẫn dắt của Việt Nam, cùng sự ủng hộ của các nước thành viên. Ra đời vào thời điểm then chốt khi thế giới hướng tới giai đoạn sau năm 2030, sáng kiến này là cơ hội lịch sử để đặt văn hóa vào trung tâm của phát triển bền vững”.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Ấn Độ bên cạnh UNESCO Vishal V. Sharm đặc biệt đánh giá cao vai trò điều phối ngoại giao và sự dẫn dắt của Việt Nam trong quá trình thúc đẩy sáng kiến này. Ảnh: UNESCO

Trợ lý Tổng Giám đốc cũng khẳng định UNESCO sẵn sàng đi đầu trong sứ mệnh tập thể triển khai sáng kiến này, sẽ phối hợp với các quốc gia thành viên, hệ thống Liên Hợp Quốc, các đối tác, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và các bên liên quan khác để biến tham vọng của Thập kỷ thành hành động cụ thể.

Ngay sau khi Nghị quyết được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua, nhiều đại sứ, trưởng Phái đoàn Thường trực các quốc gia bên cạnh UNESCO đã gửi lời chúc mừng tới Việt Nam.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Campuchia bên cạnh UNESCO Kosal Long gửi thông điệp chúc mừng và đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc khởi xướng dự thảo Nghị quyết. Campuchia, với tư cách là một trong những nước đồng bảo trợ, công nhận văn hóa là một “trụ cột chiến lược”, có vai trò quan trọng trong thúc đẩy gắn kết xã hội, quyền văn hóa, đổi mới sáng tạo và khả năng chống chịu trước những thách thức đương đại.

Đại sứ Campuchia nhấn mạnh Nghị quyết tạo ra một cơ hội đặc biệt để nhân loại phát huy văn hóa nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, ứng phó với những thách thức toàn cầu phức tạp và xây dựng một tương lai an toàn, thịnh vượng cho tất cả mọi người. Campuchia cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực, hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ tri thức và tăng cường quan hệ đối tác, qua đó phát huy vai trò của văn hóa đối với phát triển bền vững tại hai quốc gia.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh nhấn mạnh sáng kiến này không chỉ mở ra một chương mới cho việc thúc đẩy vai trò của văn hóa trên phạm vi toàn cầu, mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình Việt Nam chủ động đóng góp, xây dựng và định hình chương trình nghị sự đa phương

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Pháp bên cạnh UNESCO Ahlem Gharbi gửi thông điệp bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với sáng kiến:

“Pháp rất vui mừng được đồng bảo trợ nghị quyết vừa được UNESCO thông qua về ‘Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững’. Đây là chủ đề mang tầm quan trọng đặc biệt, nhận được sự cam kết mạnh mẽ từ cả UNESCO và Pháp. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đại sứ Việt Nam tại UNESCO, người đóng vai trò động lực then chốt thúc đẩy sáng kiến này. Xin nhiệt liệt chúc mừng cá nhân bà Đại sứ và chúc mừng đất nước Việt Nam với thành quả ý nghĩa này”.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Ấn Độ bên cạnh UNESCO Vishal V. Sharm hoan nghênh việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết. Đại sứ đặc biệt đánh giá cao vai trò điều phối ngoại giao và sự dẫn dắt của Việt Nam trong quá trình thúc đẩy sáng kiến này, đưa một ý tưởng trở thành đồng thuận chung, trước hết thông qua tại UNESCO và sau đó được trình lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Ấn Độ nhấn mạnh, đóng góp nổi bật của Việt Nam là tư duy coi văn hóa là nền tảng cốt lõi của phát triển thay vì yếu tố bổ trợ; đồng thời là nguồn lực định hình bản sắc, tăng cường khả năng chống chịu và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Bồ Đào Nha bên cạnh UNESCO Rosa Batoréu nhấn mạnh vị trí của văn hóa trong hòa bình và phát triển, cho rằng văn hóa không đơn thuần là một yếu tố bổ trợ mà là một trong những nền tảng thiết yếu của phát triển và hòa bình.

Đại sứ Bồ Đào Nha cũng lưu ý tiềm năng kinh tế ngày càng lớn của các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng. Theo Đại sứ, Thập kỷ quốc tế 2027-2036 là cơ hội quan trọng để đưa văn hóa vào vị trí trung tâm của phát triển bền vững, song hành với các phương diện xã hội, kinh tế và môi trường, qua đó giúp văn hóa đóng vai trò tích cực trong việc định hình tương lai.

Về phần mình, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh cho biết đã mong đợi từ lâu và hết sức vui mừng, xúc động vào thời khắc sáng kiến này được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua, đồng nghĩa với việc đề xuất tháng 11/2025 của Đại hội đồng UNESCO về việc phát động Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững được Liên Hợp Quốc ủng hộ.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh nhấn mạnh vai trò của Việt Nam và các nước khác trong Nhóm nòng cốt tại New York trong thúc đẩy sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc.

Theo Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, sáng kiến này không chỉ mở ra một chương mới cho việc thúc đẩy vai trò của văn hóa trên phạm vi toàn cầu, mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình Việt Nam chủ động đóng góp, xây dựng và định hình chương trình nghị sự đa phương, vì lợi ích của Việt Nam cũng như của cộng đồng quốc tế.

Do UNESCO là tổ chức chủ trì triển khai Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh cho biết, trong thời gian tới, trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền trong nước, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO tại Paris sẽ chủ động và tích cực phối hợp với UNESCO, các nước và các đối tác khác để biến cam kết thành hành động và đưa văn hóa vào những quyết sách vì hòa bình và phát triển bền vững trên thế giới.