Xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Canada

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Canada, tạo cơ hội chuyển hóa những tiềm năng hợp tác thành các chương trình cụ thể, thực chất, nhất là trong thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, năng lượng và khoáng sản thiết yếu. Đây là nhận định của Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang trước thềm chuyến thăm.

Đại sứ Phạm Vinh Quang đánh giá chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử, là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam thăm chính thức Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Đáng chú ý, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan hệ hai nước đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang một giai đoạn hợp tác sâu sắc và thực chất hơn.

Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang nhận định về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Theo Đại sứ, kể từ khi thiết lập khuôn khổ Đối tác Toàn diện năm 2017, quan hệ Việt Nam - Canada đã phát triển vững chắc trên nhiều lĩnh vực. Hai nước duy trì các cơ chế hợp tác như Tham khảo chính trị, Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế và Đối thoại Chính sách Quốc phòng, qua đó tạo nền tảng cho việc mở rộng quan hệ song phương. Hợp tác kinh tế - thương mại tiếp tục là một điểm sáng, với kim ngạch song phương tăng mạnh trong những năm gần đây. Việc cùng tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cùng tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế đã góp phần đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN.

Trong bối cảnh môi trường quốc tế đang có nhiều biến động, Đại sứ Phạm Vinh Quang cho rằng Việt Nam và Canada có nhiều lợi ích tương đồng, từ việc coi trọng thương mại dựa trên luật lệ, đa dạng hóa chuỗi cung ứng đến tăng cường hợp tác đa phương và đóng góp cho hòa bình, ổn định quốc tế. Hai nước cũng đang duy trì phối hợp tại các diễn đàn như Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Cộng đồng Pháp ngữ (La Francophonie).

Một nội dung được Đại sứ đặc biệt nhấn mạnh là chuyến thăm sẽ góp phần chuyển những tiềm năng hợp tác hiện có thành các chương trình và dự án cụ thể. Trong thương mại, đầu tư và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, hai nước có điều kiện thúc đẩy các dòng thương mại có giá trị cao hơn, tăng cường kết nối logistics, hợp tác hải quan và tạo thuận lợi thương mại. Các lĩnh vực như nông nghiệp, thực phẩm, hàng tiêu dùng, công nghiệp chế biến và những ngành xuất khẩu chủ lực vẫn còn nhiều dư địa để khai thác tốt hơn các khuôn khổ thương mại hiện có. Đồng thời, Việt Nam có cơ hội thu hút thêm dòng vốn đầu tư dài hạn từ Canada vào hạ tầng, vận tải và các lĩnh vực kinh tế then chốt.

Không gian hợp tác mới cũng đang mở rộng rõ nét sang khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đại sứ Phạm Vinh Quang cho rằng hai nước có thể tăng cường hợp tác trong công nghệ sạch, nông nghiệp thông minh, vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy kết nối trực tiếp hơn giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước.

Năng lượng và khoáng sản thiết yếu là một hướng hợp tác khác được kỳ vọng sẽ có nhiều tiềm năng. Canada có thế mạnh về công nghệ, tài chính và tài nguyên, trong khi Việt Nam có năng lực sản xuất, thị trường đang phát triển và nhu cầu chuyển đổi năng lượng ngày càng lớn. Theo Đại sứ, hai bên có thể thúc đẩy hợp tác trong năng lượng tái tạo, hydrogen sạch, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), cũng như phát triển các chuỗi giá trị khoáng sản thiết yếu phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh Canada đang đẩy mạnh đa dạng hóa quan hệ kinh tế và triển khai Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo Đại sứ, với nền kinh tế năng động, độ mở lớn và vị trí ngày càng rõ trong các chuỗi cung ứng khu vực, Việt Nam có thể đóng vai trò cửa ngõ giúp doanh nghiệp Canada tiếp cận thị trường ASEAN, đồng thời trở thành một điểm kết nối quan trọng cho thương mại, đầu tư và logistics xuyên Thái Bình Dương.

Hai nước vì vậy có thể mở rộng hợp tác không chỉ trong thương mại - đầu tư mà còn trong chuỗi cung ứng, năng lượng, khoáng sản thiết yếu, khoa học - công nghệ, giáo dục, an ninh và ứng phó với các thách thức phi truyền thống.

Đại sứ Phạm Vinh Quang cũng nhấn mạnh dư địa phối hợp tại các cơ chế đa phương. Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban CPTPP năm 2026 và đăng cai APEC năm 2027, trong khi Canada sẽ chủ trì Cộng đồng Pháp ngữ năm 2028 và đăng cai APEC năm 2029.

Đại sứ bày tỏ kỳ vọng rằng xung lực chính trị từ chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ giúp Việt Nam và Canada ngày càng trở thành những đối tác quan trọng trong chiến lược phát triển và đối ngoại của nhau, đồng thời chuyển hóa các định hướng của lãnh đạo cấp cao thành những chương trình hợp tác cụ thể và lâu dài.