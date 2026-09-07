Chuyên gia Nga: Quan hệ Việt Nam - Nga đang ở giai đoạn phát triển thuận lợi

Gắn bó với Việt Nam hơn 30 năm, trong đó có 10 năm trực tiếp làm việc tại Việt Nam, bà Daria Mishukova đã chứng kiến những bước chuyển mình của đất nước qua nhiều giai đoạn phát triển. Bà là tác giả của nhiều công trình giới thiệu về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Cuốn sách đầu tiên “Việt Nam, đất nước con Rồng cháu Tiên” đã được tái bản 4 lần tại Việt Nam, bằng tiếng Nga và tiếng Việt. Sau đó, bà tiếp tục xuất bản nhiều cuốn sách về Việt Nam, trong đó hai tác phẩm được vinh danh tại Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2025.

Nhìn nhận chuyến thăm trong chiều dài quan hệ hai nước, điều bà Daria đặc biệt mong đợi hiện nay là những nền tảng đó được chuyển thành những kết quả cụ thể hơn trong hợp tác song phương.

Bà Daria là tác giả của của nhiều công trình giới thiệu về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam

Theo bà Daria Mishukova, kinh tế - thương mại song phương là một trong những lĩnh vực còn nhiều dư địa. Bà kỳ vọng sẽ có bước tiến rõ nét hơn về thương mại, đầu tư và các dự án được triển khai trên thực tế. Nhận định về mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam, bà Daria bày tỏ tin tưởng vào khả năng hiện thực hóa mục tiêu này.

“Tôi đã có 30 năm kinh nghiệm trong ngành Việt Nam học và hiểu rằng đây không phải là lời hay ý đẹp của nhà chính trị. Đây là mục tiêu đã được đặt và Việt Nam sẽ dành tất cả sức lực có được để đạt được mục tiêu này. Đây là mục tiêu trong văn bản chính thức của nhà nước”, bà Daria Mishukova cho biết.

Nhà Việt Nam học Daria Mishukova chia sẻ những tình cảm và hiểu biết về Việt Nam

Từ góc nhìn của ông Evgeny Vlasov, Phó Hiệu trưởng Đại học Liên bang Viễn Đông phụ trách quan hệ quốc tế, Viện trưởng Viện Phương Đông, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga – Việt, chuyến thăm diễn ra khi quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga đang ở một giai đoạn phát triển thuận lợi và có mức độ tin cậy chính trị cao.

Ông Vlasov đặc biệt đánh giá cao những thay đổi về tiềm lực và vị thế của Việt Nam. Theo ông, trước đây nếu Việt Nam còn gặp những hạn chế về nguồn lực tài chính, cơ sở hạ tầng, nhân lực hay công nghệ, thì hiện nay Việt Nam đã trở thành một đối tác mạnh, có công nghệ, nguồn lực và nguồn nhân lực riêng của mình. Bên cạnh đó, vị thế của Việt Nam tại ASEAN và khu vực châu Á – Thái Bình Dương cũng ngày càng được củng cố.

Đối với những kết quả cụ thể của chuyến thăm, ông Vlasov đặt nhiều kỳ vọng vào khoa học công nghệ và cho rằng, hai nước có điều kiện mở rộng các nghiên cứu chung về công nghệ mới, kết nối những thành tựu nghiên cứu của Nga và năng lực, sự tham gia của các đối tác Việt Nam.

Ông Evgeny Vlasov, Phó Hiệu trưởng Đại học Liên bang Viễn Đông phụ trách quan hệ quốc tế, Viện trưởng Viện Phương Đông, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga – Việt

Ngoài ra, ông cho biết, chuyến thăm cũng góp phần tạo thêm xung lực cho quá trình hợp tác giữa các địa phương của hai phía, đặc biệt là đưa doanh nghiệp và các chủ thể trực tiếp triển khai hợp tác tham gia sâu rộng hơn vào quan hệ song phương.

“Tôi mong muốn quan hệ hữu nghị chính trị và sự tin cậy đang có giữa lãnh đạo hai nước sẽ được lan tỏa tới tất cả các cấp độ hợp tác. Bởi nếu lãnh đạo hai nước ký kết một thỏa thuận thì đó mới là một phần của câu chuyện. Còn nếu tinh thần và sự tin cậy ấy được truyền tải xuống từng cấp, tới những người trực tiếp triển khai và cả người dân bình thường, thì chắc chắn kết quả sẽ ở một tầm mức hoàn toàn khác, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ hơn cho tăng trưởng thương mại và kinh tế giữa hai nước”, ông Vlasov bày tỏ.

Chuyến thăm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục mang theo nhiều kỳ vọng về những bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga, mở ra những cơ hội hợp tác thực chất, hiệu quả và tương xứng hơn với tiềm năng của hai nước. Qua đó, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga sẽ tiếp tục được làm sâu sắc, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.