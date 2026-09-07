English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chuyên gia Nga: Quan hệ Việt Nam - Nga đang ở giai đoạn phát triển thuận lợi

Thứ Hai, 06:29, 07/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các chuyên gia Nga kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống thành những kết quả hợp tác cụ thể, phù hợp với vị thế và tiềm lực mới của Việt Nam.

Gắn bó với Việt Nam hơn 30 năm, trong đó có 10 năm trực tiếp làm việc tại Việt Nam, bà Daria Mishukova đã chứng kiến những bước chuyển mình của đất nước qua nhiều giai đoạn phát triển. Bà là tác giả của nhiều công trình giới thiệu về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Cuốn sách đầu tiên “Việt Nam, đất nước con Rồng cháu Tiên” đã được tái bản 4 lần tại Việt Nam, bằng tiếng Nga và tiếng Việt. Sau đó, bà tiếp tục xuất bản nhiều cuốn sách về Việt Nam, trong đó hai tác phẩm được vinh danh tại Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2025.

Nhìn nhận chuyến thăm trong chiều dài quan hệ hai nước, điều bà Daria đặc biệt mong đợi hiện nay là những nền tảng đó được chuyển thành những kết quả cụ thể hơn trong hợp tác song phương.

chuyen gia nga quan he viet nam - nga dang o giai doan phat trien thuan loi hinh anh 1
Bà Daria là tác giả của của nhiều công trình giới thiệu về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam

Theo bà Daria Mishukova, kinh tế - thương mại song phương là một trong những lĩnh vực còn nhiều dư địa. Bà kỳ vọng sẽ có bước tiến rõ nét hơn về thương mại, đầu tư và các dự án được triển khai trên thực tế. Nhận định về mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam, bà Daria bày tỏ tin tưởng vào khả năng hiện thực hóa mục tiêu này.

“Tôi đã có 30 năm kinh nghiệm trong ngành Việt Nam học và hiểu rằng đây không phải là lời hay ý đẹp của nhà chính trị. Đây là mục tiêu đã được đặt và Việt Nam sẽ dành tất cả sức lực có được để đạt được mục tiêu này. Đây là mục tiêu trong văn bản chính thức của nhà nước”, bà Daria Mishukova cho biết.

chuyen gia nga quan he viet nam - nga dang o giai doan phat trien thuan loi hinh anh 2
Nhà Việt Nam học Daria Mishukova chia sẻ những tình cảm và hiểu biết về Việt Nam

Từ góc nhìn của ông Evgeny Vlasov, Phó Hiệu trưởng Đại học Liên bang Viễn Đông phụ trách quan hệ quốc tế, Viện trưởng Viện Phương Đông, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga – Việt, chuyến thăm diễn ra khi quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga đang ở một giai đoạn phát triển thuận lợi và có mức độ tin cậy chính trị cao.

Ông Vlasov đặc biệt đánh giá cao những thay đổi về tiềm lực và vị thế của Việt Nam. Theo ông, trước đây nếu Việt Nam còn gặp những hạn chế về nguồn lực tài chính, cơ sở hạ tầng, nhân lực hay công nghệ, thì hiện nay Việt Nam đã trở thành một đối tác mạnh, có công nghệ, nguồn lực và nguồn nhân lực riêng của mình. Bên cạnh đó, vị thế của Việt Nam tại ASEAN và khu vực châu Á – Thái Bình Dương cũng ngày càng được củng cố.

Đối với những kết quả cụ thể của chuyến thăm, ông Vlasov đặt nhiều kỳ vọng vào khoa học công nghệ và cho rằng, hai nước có điều kiện mở rộng các nghiên cứu chung về công nghệ mới, kết nối những thành tựu nghiên cứu của Nga và năng lực, sự tham gia của các đối tác Việt Nam.

chuyen gia nga quan he viet nam - nga dang o giai doan phat trien thuan loi hinh anh 3
Ông Evgeny Vlasov, Phó Hiệu trưởng Đại học Liên bang Viễn Đông phụ trách quan hệ quốc tế, Viện trưởng Viện Phương Đông, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga – Việt

Ngoài ra, ông cho biết, chuyến thăm cũng góp phần tạo thêm xung lực cho quá trình hợp tác giữa các địa phương của hai phía, đặc biệt là đưa doanh nghiệp và các chủ thể trực tiếp triển khai hợp tác tham gia sâu rộng hơn vào quan hệ song phương.

“Tôi mong muốn quan hệ hữu nghị chính trị và sự tin cậy đang có giữa lãnh đạo hai nước sẽ được lan tỏa tới tất cả các cấp độ hợp tác. Bởi nếu lãnh đạo hai nước ký kết một thỏa thuận thì đó mới là một phần của câu chuyện. Còn nếu tinh thần và sự tin cậy ấy được truyền tải xuống từng cấp, tới những người trực tiếp triển khai và cả người dân bình thường, thì chắc chắn kết quả sẽ ở một tầm mức hoàn toàn khác, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ hơn cho tăng trưởng thương mại và kinh tế giữa hai nước”, ông Vlasov bày tỏ.

Chuyến thăm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục mang theo nhiều kỳ vọng về những bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga, mở ra những cơ hội hợp tác thực chất, hiệu quả và tương xứng hơn với tiềm năng của hai nước. Qua đó, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga sẽ tiếp tục được làm sâu sắc, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

dai_su_dang_minh_khoi_20260904102608.jpg

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo ra xung lực mới cho quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga

VOV.VN - Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga, Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7/9-9/9.

Minh Phượng/VOV-Moscow
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tạo bước chuyển biến chiến lược trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga
Tạo bước chuyển biến chiến lược trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga

VOV.VN - Chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.

Tạo bước chuyển biến chiến lược trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga

Tạo bước chuyển biến chiến lược trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga

VOV.VN - Chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.

Dấu mốc quan trọng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Nga - Việt Nam
Dấu mốc quan trọng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Nga - Việt Nam

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thúc đẩy các hướng hợp tác mới, củng cố quan hệ Việt Nam - Nga và tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương.

Dấu mốc quan trọng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Nga - Việt Nam

Dấu mốc quan trọng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Nga - Việt Nam

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thúc đẩy các hướng hợp tác mới, củng cố quan hệ Việt Nam - Nga và tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương.

Việt Nam là “đối tác lâu đời và đáng tin cậy” của Nga
Việt Nam là “đối tác lâu đời và đáng tin cậy” của Nga

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko đánh giá chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 7-9/9 sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong thương mại, khoa học-công nghệ, năng lượng, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Việt Nam là “đối tác lâu đời và đáng tin cậy” của Nga

Việt Nam là “đối tác lâu đời và đáng tin cậy” của Nga

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko đánh giá chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 7-9/9 sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong thương mại, khoa học-công nghệ, năng lượng, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nối những nền tảng vững chắc của quan hệ Việt Nam - Nga
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nối những nền tảng vững chắc của quan hệ Việt Nam - Nga

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga (từ ngày 7 - 9/9/2026) được kỳ vọng tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị, đồng thời mở ra những động lực mới cho hợp tác giữa hai nước.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nối những nền tảng vững chắc của quan hệ Việt Nam - Nga

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nối những nền tảng vững chắc của quan hệ Việt Nam - Nga

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga (từ ngày 7 - 9/9/2026) được kỳ vọng tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị, đồng thời mở ra những động lực mới cho hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội