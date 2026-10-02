Chuyển mạnh từ “hoàn thành công việc” sang “hoàn thành chỉ tiêu”

Ngày 2/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5, nhằm sơ kết việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp ngày 2/10 cho biết, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2026 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Đáng ghi nhận, thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 18.000 tỷ đồng, bằng hơn 75,17% dự toán năm; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 7,58 tỷ USD. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 57,6%, thuộc nhóm trên mức trung bình của cả nước. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,7%. Toàn tỉnh đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 3 triệu người, đạt 88,69% dân số.

Hội nghị Ban chấp hành Tỉnh ủy Đồng Tháp lần 5

Trong lĩnh vực giáo dục, tỉnh đã hoàn chỉnh việc sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên phạm vi toàn tỉnh, giảm 638 đơn vị so với quý II-2026. Việc giải ngân xây dựng các trường học tại khu vực biên giới đạt và vượt kế hoạch. Công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và sáp nhập một số ấp, khóm cũng được hoàn thành theo kế hoạch.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đồng Tháp vẫn còn một số tồn tại cần tập trung khắc phục. Thu ngân sách mới vượt khoảng 1% so với dự toán; một số chỉ tiêu còn cách khá xa so với kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm đạt 7,44%, đứng thứ 32/34 tỉnh, thành phố. Tiến độ giải ngân đầu tư công, vốn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn hạn chế; việc xử lý các dự án tồn đọng chưa đạt yêu cầu.

Để hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026, ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh chuyển mạnh từ tư duy “hoàn thành công việc” sang tư duy “hoàn thành chỉ tiêu”. Công tác cán bộ phải gắn với hiệu quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, tập trung tháo gỡ các nút thắt liên quan đến đất đai, thu hồi đất, thủ tục đầu tư, nghiệm thu và thanh toán.

Ông Ngô Chí Cường Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị

Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành cùng cấp ủy, chính quyền các xã, phường được yêu cầu khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đã xác định.

Mỗi cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu, phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026.

5 cán bộ vừa được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ định 5 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.