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Đồng Tháp tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng ngành xây dựng

Thứ Sáu, 14:43, 31/07/2026
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VOV.VN - Trước thực tế tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tăng trưởng ngành xây dựng chưa đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Đồng Tháp đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh đầu tư hạ tầng và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2026.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, công tác phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được triển khai khẩn trương, nghiêm túc. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đã được phân bổ hơn 11.576 tỷ đồng, gồm 9.161,5 tỷ đồng vốn cân đối ngân sách địa phương và 2.415,1 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương.

Đến cuối tháng 7-2026, giá trị giải ngân đạt 4.209,4 tỷ đồng, tương đương 37,3% kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao điều chỉnh, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

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Ngành xây dựng của tỉnh Đồng Tháp tăng trưởng chưa đạt yêu cầu đề ra

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, trong 6 tháng đầu năm 2026, khu vực xây dựng tăng trưởng 7,4%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 12,58% đề ra. Tăng trưởng của ngành chủ yếu vẫn dựa vào các công trình đầu tư công chuyển tiếp từ năm trước. Trong khi đó, các động lực tăng trưởng mới như phát triển đô thị, các dự án nhà ở, nhà ở xã hội và đầu tư ngoài ngân sách vẫn chưa đóng góp đáng kể.

Bên cạnh đó, tiến độ chuẩn bị đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; nguồn cung vật liệu xây dựng như cát, đá... chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; thị trường bất động sản phục hồi chậm; giá vật liệu, nguyên liệu và chi phí vận chuyển biến động mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ cũng như hiệu quả đầu tư của các dự án.

Nhiều gói thầu xây dựng rơi vào tình trạng thua lỗ do chi phí tăng đột biến. Một số công trình còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, phải gia hạn tiến độ thi công, làm phát sinh thêm chi phí.

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Nguồn vật liệu đá khan hiếm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% - 8,5% trong năm 2026, tỉnh Đồng Tháp đang tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn", đưa khu vực xây dựng trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, tỉnh sẽ rà soát các kịch bản tăng trưởng, đánh giá đầy đủ nguyên nhân khách quan và chủ quan nhằm nhận diện những tồn tại, vướng mắc để có giải pháp xử lý kịp thời. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông và tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công.

Ngành Xây dựng sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông theo nghị quyết của Tỉnh ủy, đồng thời xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Tỉnh cũng sẽ tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các dự án lớn như tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn tỉnh, tuyến đường 877C; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm chuyển tiếp và các dự án mới khởi công như nâng cấp, mở rộng đường 878, đường phát triển Đồng Tháp Mười nhằm tạo động lực tăng trưởng cho ngành xây dựng.

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Đến nay, tỉnh Đồng Tháp chưa có khai thác mỏ cát nào ưu tiên phục vụ các công trình trọng điểm trong tỉnh, các nhà thầu phải mua cát từ địa phương khác hay nhập khẩu cát Campuchia với giá cao

Song song đó, ngành Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc đang triển khai trên địa bàn như mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận và cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh. Đồng thời, tập trung hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; triển khai các chương trình phát triển đô thị, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và bảo đảm trật tự xây dựng. Một số dự án sẽ được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ gồm Khu dân cư An Hòa, Khu dân cư mới Mỹ Phú và nhiều dự án trọng điểm khác nhằm tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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