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Đồng Tháp sẽ đầu tư hơn 7.095 tỷ đồng xây dựng tuyến đường bộ ven biển

Thứ Sáu, 11:42, 02/10/2026
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VOV.VN - Tỉnh Đồng Tháp đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi để triển khai Dự án Tuyến đường bộ ven biển kết nối với tỉnh Tây Ninh và Vĩnh Long, với tổng mức đầu tư hơn 7.095 tỷ đồng.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Trong tổng nguồn vốn hơn 7.095 tỷ đồng, vốn vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) khoảng 4.136 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của địa phương.

Theo dự kiến, tuyến đường có điểm đầu kết nối với Đường tỉnh 871B tại xã Gia Thuận và điểm cuối đấu nối với dự án cầu bắc qua sông Tiền (luồng Cửa Đại) tại xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp.

Tuyến đường đi qua địa bàn các xã Gia Thuận, Tân Đông, Tân Điền, Gò Công Đông và Tân Phú Đông, với nhu cầu sử dụng đất khoảng 88 ha. Trong đó có cả phần đất công như đất giao thông, kênh, mương, sông ngòi...

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Dự án Tuyến đường bộ ven biển sẽ làm thay đổi diện mạo vùng phía Đông của tỉnh Đồng Tháp

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án nhằm kết nối tuyến giao thông hành lang ven biển của tỉnh Đồng Tháp với các tỉnh ven biển trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và TP. Hồ Chí Minh; đồng thời mở rộng không gian phát triển, tạo quỹ đất phục vụ sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên biển.

Bên cạnh đó, tuyến đường được kỳ vọng góp phần thu hút đầu tư vào khu vực công nghiệp phía Đông của tỉnh, thúc đẩy phát triển đô thị, du lịch, nuôi trồng thủy sản; đồng thời tăng cường quốc phòng - an ninh. Tuyến đường cũng có thể kết hợp với đê biển Gò Công để bố trí lại dân cư khu vực ven biển, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng; từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án dự xây dựng tuyến đường bộ ven biển của tỉnh Đồng Tháp dự kiến khởi công trong quý I-2027. Hiện chủ đầu tư đang đẩy nhanh các thủ tục đấu thầu, tiếp cận nhà đầu tư, hoàn thiện hồ sơ và phấn đấu bàn giao mặt bằng vào cuối năm nay, tạo điều kiện triển khai dự án đúng tiến độ đề ra.

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Đồng Tháp xử lý bước 1 đối với 646 cơ sở nhà, đất dôi dư

VOV.VN - Theo báo cáo của Đồng Tháp, đến nay đã hoàn thành xử lý bước 1 đối với 646 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập; trong đó gồm 506 cơ sở đã hoàn thành xử lý trước ngày 1-1-2026; 111 cơ sở thuộc thẩm quyền của địa phương và 29 cơ sở thuộc thẩm quyền Trung ương quyết định thu hồi, chuyển giao sau ngày 1/1/2026.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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