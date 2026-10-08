Chuyến thăm Lào của Thủ tướng: “Gắn kết chiến lược” định hình tương lai phát triển

Về chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đây là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự chủ động và tích cực của người đứng đầu Chính phủ, truyền tải thông điệp về những trọng tâm, ưu tiên đối ngoại của Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

Trong bức tranh địa chính trị và kinh tế đầy biến động của khu vực Đông Nam Á, quan hệ giữa Việt Nam và Lào là quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược. Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 8 đến 9/10/2026 của Thủ tướng Lê Minh Hưng không đơn thuần là hoạt động ngoại giao, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về tầm nhìn, bản lĩnh và sự ưu tiên cao nhất trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: VGA

Chuyến thăm diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa bản lề đối với nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Sau thành công của Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vào đầu năm 2026, đất nước Triệu Voi đang từng bước kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt cho nhiệm kỳ 2026 - 2031. Chính phủ Lào tập trung thúc đẩy cải cách, ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và duy trì tăng trưởng.

Bối cảnh đó, chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam tới Lào mang lại thông điệp chính trị sâu sắc: Việt Nam luôn kiên định đồng hành, ủng hộ và chia sẻ cùng Lào trên con đường bảo đảm ổn định an ninh và phát triển thịnh vượng. Nền tảng tin cậy chính trị vững chắc - được vun đắp qua các cuộc gặp cấp cao giữa hai Bộ Chính trị và các kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ - tiếp tục là điểm tựa vững vàng bảo đảm cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt giữa 2 nước luôn tiến về phía trước.

Nếu hợp tác quốc phòng - an ninh từ lâu đã là trụ cột vững chắc thì giờ đây, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng được ưu tiên, thúc đẩy theo hướng tăng cường “gắn kết chiến lược”. Để khắc phục hạn chế về địa lý không giáp biển của Lào và tận dụng lợi thế kinh tế mở của Việt Nam, hai bên đang tập trung liên kết mạng lưới giao thông, hạ tầng logistics, năng lượng và viễn thông…. Việc kết nối hai nền kinh tế sẽ đưa Lào trở thành mắt xích kết nối trung chuyển khu vực, đồng thời mở ra không gian phát triển cho doanh nghiệp cả hai nước.

Với kim ngạch thương mại song phương đạt mức 1,3 tỷ USD, việc đặt ra mục tiêu nâng con số này lên 5 tỷ USD và hướng đến mốc 10 tỷ USD trong những năm tiếp theo phản ánh kỳ vọng chuyển biến mạnh về hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước. Đây là thách thức nhưng cũng là đòn bẩy buộc Việt Nam và Lào phải tháo gỡ triệt để rào cản hành chính và thúc đẩy dòng luân chuyển hàng hóa thực chất hơn.

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào còn là cơ hội để nhà lãnh đạo hai nước chia sẻ tầm nhìn và định hướng trước các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Sự đồng thuận và phối hợp giữa Việt Nam và Lào tại các diễn đàn đa phương như ASEAN, Liên hợp quốc và các khuôn khổ hợp tác tiểu vùng Mê Công đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố tinh thần đoàn kết nội khối, bảo đảm tiếng nói chung và giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định của toàn khu vực.

Mối liên kết đặc biệt Việt Nam - Lào đã và đang chứng minh rằng: một tình hữu nghị thủy chung, khi được bổ sung bằng tư duy gắn kết kinh tế chiến lược và hành động cụ thể sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp vượt qua mọi thách thức của thời cuộc. Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào chính là bước đi chủ động để chuyển hóa những cam kết thành kết quả cụ thể, mở ra những cơ hội mới cho sự hợp tác thực chất, hiệu quả và bền vững giữa hai đất nước, hai dân tộc.