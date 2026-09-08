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Chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tạo xung lực mới

Thứ Ba, 16:14, 08/09/2026
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VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (từ ngày 10 - 12/9/2026) tiếp tục khẳng định cam kết chính trị ở cấp cao nhất, mở đường cho giai đoạn hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư mang tính đột phá và thực chất.

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (từ ngày 10 - 12/9/2026) diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ Việt Nam - Pháp đang bước vào giai đoạn chuyển mình lịch sử. Sau dấu mốc nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024 và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Emmanuel Macron vào tháng 5/2025, sự kiện lần này tiếp tục khẳng định cam kết chính trị ở cấp cao nhất, mở đường cho giai đoạn hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư mang tính đột phá và thực chất. 

Đánh giá về ý nghĩa và tinh thần của mối quan hệ song phương trong giai đoạn mới, ông Vũ Anh Sơn, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Pháp, nhấn mạnh: “Quan hệ Việt Nam - Pháp đang bước vào một giai đoạn bản lề chuyển từ xác lập khuôn khổ hợp tác sang triển khai thực chất vào chiều sâu. Sau khi hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Macron, chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này tiếp tục sẽ tạo một động lực chính trị rất quan trọng để đưa các cam kết cấp cao thành những dự án kinh tế cụ thể, có tính chiến lược và tạo bước ngoặt cho quan hệ hai nước. Trong giai đoạn mới, tinh thần xuyên suốt là triển khai phải quyết liệt thực chất, lấy kết quả làm thước đo, rõ việc, rõ thời hạn và rõ trách nhiệm".

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Ông Vũ Anh Sơn, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Pháp, nhấn mạnh, chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này tiếp tục sẽ tạo một động lực chính trị rất quan trọng để đưa các cam kết cấp cao thành những dự án kinh tế cụ thể, có tính chiến lược và tạo bước ngoặt cho quan hệ hai nước.

Theo ông Vũ Anh Sơn, yêu cầu thực chất này cũng đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ trong phương thức hoạt động của cơ quan thương vụ. Trọng tâm công tác được chuyển dịch từ việc xúc tiến diện rộng sang xúc tiến dựa trên dữ liệu và khoảng trống thị trường, tăng cường cảnh báo sớm, chủ động quản trị rủi ro, đồng thời gắn thương mại chặt chẽ hơn với phát triển công nghiệp, công nghệ cao và chuyển đổi năng lượng. Nước Pháp không chỉ được nhìn nhận như một thị trường xuất khẩu đơn thuần mà là một đối tác chiến lược quan trọng để Việt Nam tiếp cận công nghệ nguồn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các tập đoàn công nghiệp hàng đầu thế giới.

Ở góc độ thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế, Pháp hiện là một trong những đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu với tổng vốn lũy kế vượt 4 tỷ USD. Chuyến thăm cấp cao lần này đánh dấu bước chuyển biến chiến lược trong tư duy và cách thức triển khai xúc tiến đầu tư thế hệ mới.

“Thay vì các phương thức tiếp cận truyền thống trước đây, chúng ta chuyển dịch mạnh mẽ sang chiến lược vận động trực tiếp 1-1 các "sếu đầu đàn" thuộc nhóm CAC 40 theo đúng tinh thần Nghị quyết 50-NQ/TW và Nghị quyết 10-NQ/TW. CAC 40 quy tụ 40 tập đoàn niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất trên sàn Euronext Paris, đóng góp hơn 80% vốn hóa thị trường chứng khoán Pháp và sở hữu chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc tiếp cận trực tiếp nhóm này không chỉ giúp Việt Nam thu hút những khoản FDI hàng tỷ USD, mà còn kéo theo cả hệ sinh thái doanh nghiệp vệ tinh, công nghệ lõi và nguồn tài chính xanh từ châu Âu", ông Đào Quốc Cương, Tham tán Đầu tư, Trưởng bộ phận Xúc tiến Đầu tư tại Pháp thuộc Bộ Tài chính, khẳng định.

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Ông Đào Quốc Cương, Tham tán Đầu tư, Trưởng bộ phận Xúc tiến Đầu tư tại Pháp thuộc Bộ Tài chính khẳng định, thay vì các phương thức tiếp cận truyền thống trước đây, Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiến lược vận động trực tiếp 1-1 các "sếu đầu đàn" thuộc nhóm CAC 40 theo đúng tinh thần Nghị quyết 50-NQ/TW và Nghị quyết 10-NQ/TW.

Điểm nhấn chiến lược tạo đòn bẩy bứt phá trong khuôn khổ chuyến thăm chính là chương trình Tọa đàm bàn tròn cấp cao, nơi gắn kết trực tiếp từ cấp quản lý điều hành đến định hướng chiến lược tối cao. Tọa đàm có sự hiện diện và chỉ đạo trực tiếp của cả hai nhà lãnh đạo cao nhất là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron, cùng sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Tài chính Pháp Roland Lescure và ông Benoît Clocheret, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp - Việt Nam thuộc Nghiệp đoàn giới chủ Pháp (MEDEF International). Sự kiện không chỉ tạo ra một không gian làm việc chuyên sâu nhằm tháo gỡ vướng mắc cho từng dự án cụ thể mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng rằng Việt Nam chủ động mở cửa đón nhận các đối tác công nghệ, tài chính hàng đầu để cùng sáng tạo và chia sẻ giá trị. Cùng với đó, động thái tích cực của Nghị viện Pháp khi thúc đẩy tiến trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA) ngay trước thềm chuyến thăm được xem là bệ đỡ pháp lý có tính chất quyết định, giúp bảo đảm an toàn và khơi thông dòng vốn chất lượng cao từ châu Âu vào các lĩnh vực then chốt tại Việt Nam.

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Ông Benoît Clocheret, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp - Việt Nam của MEDEF International kiêm Chủ tịch điều hành Tập đoàn Artelia, bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc vào triển vọng kinh tế Việt Nam và ý nghĩa của chuyến thăm. Ảnh: Autodesk

Từ góc nhìn của giới doanh nghiệp Pháp, ông Benoît Clocheret, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp – Việt Nam của MEDEF International kiêm Chủ tịch điều hành Tập đoàn Artelia, bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc vào triển vọng kinh tế Việt Nam và ý nghĩa của chuyến thăm.

“Giữa Việt Nam và Pháp, chúng ta luôn bàn về những câu chuyện lớn. Việt Nam hiện đặt việc nâng cao năng lực công nghệ và hạ tầng số làm trọng tâm trong chiến lược phát triển. Các doanh nghiệp Pháp cũng hoàn toàn chia sẻ chung khát vọng đó, cùng chung một chuẩn mực khắt khe: hướng tới công nghệ đáng tin cậy, công nghệ an toàn, công nghệ được kiểm soát chặt chẽ, bao gồm cả những khía cạnh về môi trường", ông Benoît Clocheret nói.

Trên nền tảng quan hệ ngoại giao được nâng tầm, các định hướng hợp tác đầu tư và thương mại giữa hai quốc gia đang tập trung mạnh mẽ vào mục tiêu chuyển đổi kép gồm chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Các dự án hợp tác trải dài trên các lĩnh vực hạ tầng giao thông và hàng không với sự tham gia của các tập đoàn tên tuổi như Airbus, Safran, Alstom, Systra; năng lượng xanh và chuyển đổi năng lượng với TotalEnergies, EDF, Air Liquide, Schneider Electric; cùng các bước tiến tiên phong trong công nghệ lượng tử, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo thông qua liên kết giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia với Pasqal, Soitec và Dassault Systèmes. Lĩnh vực tài chính xanh và xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế cũng nhận được sự quan tâm của các định chế ngân hàng hàng đầu Pháp, trong khi các thương hiệu như Sanofi, Groupe Bel và Decathlon liên tục mở rộng chuỗi cung ứng, ứng dụng Công nghiệp 5.0 và nâng cao năng lực sản xuất tại chỗ.

Ở chiều ngược lại, sự thành công của các doanh nghiệp Việt Nam như FPT tại thị trường Pháp đang khẳng định xu thế đầu tư hai chiều tất yếu. Thị trường Pháp trở thành bệ phóng giá trị để các doanh nghiệp Việt chuẩn hóa năng lực, tiếp cận công nghệ cao và mở rộng thị trường toàn cầu. Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực sự tạo nên một xung lực mới, hội tụ giữa quyết tâm chính trị đỉnh cao và động lực tự thân của cộng đồng doanh nghiệp, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Pháp trở thành hình mẫu tiêu biểu cho sự gắn kết bền vững, hiệu quả và cùng thịnh vượng.

 

Anh Tuấn/VOV-Paris
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