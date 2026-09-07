Tuổi trẻ Việt Nam tại Pháp kỳ vọng vào chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Nhận lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ 9 -12/09. Chuyến công tác diễn ra trong thời điểm đặc biệt khi hai nước đang tiếp tục hiện thực hóa và đẩy mạnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Hướng về sự kiện quan trọng này, đông đảo thế hệ trẻ Việt Nam tại Pháp, từ các nhà nghiên cứu, người đi làm đến sinh viên, đều đang gửi gắm trọn vẹn niềm tin và nhiều kỳ vọng mới.

Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ từ các cam kết chính trị sang những chương trình hợp tác cụ thể, thực chất và dài hạn. Đây là tiền đề mở ra không gian hợp tác sâu rộng ở các lĩnh vực mũi nhọn như khoa học - công nghệ, năng lượng, chuyển đổi xanh hay không gian vũ trụ, những lĩnh vực gắn liền trực tiếp với mối quan tâm và định hướng của thế hệ trí thức trẻ.

Chị Lương Ngân Hà đặc biệt vui mừng khi chuyến thăm lần này còn gắn với sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ, nơi Việt Nam tham gia vào những thảo luận mới về quản trị toàn cầu, về việc sử dụng không gian vì mục đích hòa bình, phát triển bền vững và trên cơ sở luật pháp quốc tế (Ảnh: Anh Tuấn/VOV)

Từ góc nhìn của một trí thức trẻ đang trực tiếp nghiên cứu và giảng dạy luật tại Grenoble, chị Lương Ngân Hà chia sẻ sự kỳ vọng vào việc xây dựng nguồn nhân lực và khẳng định vị thế chủ động của Việt Nam. Cho biết, từ góc nhìn của một người làm luật và cho rằng điều quan trọng đối với Việt Nam thông qua cột mốc này không chỉ nằm ở việc chúng ta tiếp nhận công nghệ, mà còn làm chủ công nghệ, không chỉ triển khai những dự án lớn, mà còn xây dựng được nguồn nhân lực và nền tảng thể chế để có thể tự mình từng bước làm chủ, thích ứng và phát triển với mục tiêu dài hạn, bền vững, thực chất hơn.

“Tôi cũng đặc biệt vui mừng khi chuyến thăm lần này còn gắn với sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ, nơi Việt Nam tham gia vào những thảo luận mới về quản trị toàn cầu, về việc sử dụng không gian vì mục đích hòa bình, phát triển bền vững và trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đối với tôi, đó cũng là hình ảnh của một Việt Nam đang chuyển từ học hỏi để phát triển sang chủ động tham gia, đóng góp và cùng kiến tạo tương lai", chị Lương Ngân Hà chia sẻ.

Không dừng lại ở nghiên cứu học thuật, đối với những bạn trẻ đang bước vào thị trường lao động tại Pháp, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mở ra niềm tin về sự kết nối kinh tế và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Khi doanh nghiệp Việt Nam ngày càng vươn xa, năng lực hội nhập của người trẻ sẽ là chìa khóa mở lối cho tương lai. Chị Dương Thị Mai Lan, hiện đang làm việc cho một doanh nghiệp Việt Nam tại Paris, bày tỏ kỳ vọng.

"Với góc nhìn của một người trẻ đang làm việc tại Pháp, tôi có khá nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đặc biệt là về cơ hội việc làm và phát triển sự nghiệp cho người Việt tại đây. Tôi hy vọng khi quan hệ Việt Nam và Pháp ngày càng sâu rộng thì sẽ có thêm nhiều hơn nữa các dự án, hợp tác về giáo dục, khoa học - công nghệ, kinh tế, doanh nghiệp... Nếu các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục mở rộng sang Pháp và rộng hơn nữa là sang châu Âu, thì tôi nghĩ sẽ ngày càng có nhiều vị trí phù hợp cho các bạn trẻ, có cả chuyên môn, ngôn ngữ, lẫn khả năng kết nối giữa hai thị trường, hai nền văn hóa. Tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều cơ hội như thế, để các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tự tin ở lại Pháp làm việc, xây dựng sự nghiệp và đồng thời cũng sẽ trở thành cầu nối giữa Việt Nam và Pháp", chị Dương Thị Mai Lan mong muốn.

Chị Dương Thị Mai Lan hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều cơ hội, để các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tự tin ở lại Pháp làm việc, xây dựng sự nghiệp và đồng thời cũng sẽ trở thành cầu nối giữa Việt Nam và Pháp (Ảnh: Anh Tuấn/VOV)

Ở quy mô cộng đồng, phong trào sinh viên và thế hệ trẻ cũng đang đón chờ nguồn động lực mới từ sự phát triển của quan hệ song phương. Việc thắt chặt hợp tác về giáo dục, đào tạo và đổi mới sáng tạo sẽ là bệ phóng giúp du học sinh vững vàng hơn trong học tập, nghiên cứu và hội nhập. Nhấn mạnh sứ mệnh gắn kết của tuổi trẻ, anh Mai Bá Dương, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp, cho biết, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và Pháp đang tiếp tục thúc đẩy việc triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập từ năm 2024.

“Với cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Pháp, chúng tôi đặc biệt kỳ vọng việc tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội học tập, nghiên cứu, trao đổi và kết nối cho sinh viên, nghiên cứu sinh và trí thức trẻ Việt Nam. Đối với Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp, đây cũng là một động lực để chúng tôi tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường hợp tác với các trường đại học, tổ chức, doanh nghiệp và các đối tác của cả Việt Nam và Pháp", anh Mai Bá Dương cho biết.

Anh Mai Bá Dương, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp khảng định chuyến thăm lần này là một động lực để tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường hợp tác với các trường đại học, tổ chức, doanh nghiệp và các đối tác của cả Việt Nam và Pháp (Ảnh: Anh Tuấn/VOV)

Dù đang nghiên cứu ở giảng đường, làm việc trong các doanh nghiệp hay năng nổ với các hoạt động cộng đồng, tuổi trẻ Việt Nam tại Pháp đều chung một khát vọng: mang tri thức, bản lĩnh và nhiệt huyết của mình làm nhịp cầu kết nối, góp phần đưa mối quan hệ Việt Nam - Pháp bước vào giai đoạn phát triển mới thực chất và vững bền.