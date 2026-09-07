Kiều bào tại Pháp kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Nhận lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện chuyến thăm chính thức tới Cộng hòa Pháp. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển tiếp nối sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024.

Trong không khí phấn khởi này, cộng đồng hơn 350.000 người Việt Nam và gốc Việt đang sinh sống, làm việc, học tập tại Pháp gửi gắm rất nhiều kỳ vọng và niềm tin vào chuyến đi của người đứng đầu Đảng và Nhà nước.

Ông Trần Huy Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội GCVF, khẳng định chuyến thăm Pháp lần này của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có một ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ đối với quan hệ Việt Nam - Pháp, mà còn đối với định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới (Ảnh: Anh Tuấn/VOV)

Đối với bà con kiều bào, chuyến thăm là động lực to lớn để hiện thực hóa các cam kết chiến lược thành những chương trình hợp tác cụ thể, nhất là trong bối cảnh nước Pháp sở hữu nhiều thế mạnh mũi nhọn rất phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam. Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện này, ông Trần Huy Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Kết nối toàn cầu Việt Nam-Pháp (GCVF), nhấn mạnh, chuyến thăm Pháp lần này của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có một ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ đối với quan hệ Việt Nam - Pháp, mà còn đối với định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

“Sau khi hai nước nâng cấp lên mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thì điều quan trọng nhất là làm thế nào để những cam kết ở tầm chiến lược vĩ mô được chuyển hóa thành các chương trình hợp tác cụ thể và mang lại giá trị thiết thực cho người dân và doanh nghiệp của cả hai nước. Nước Pháp nói chung có rất nhiều thế mạnh phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam hiện nay, đặc biệt là trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi xanh, năng lượng và tài chính...", ông Trần Huy Hoàng kỳ vọng.

Không chỉ mở rộng hợp tác kinh tế, chuyến thăm còn mở ra những cơ hội đột phá trong các lĩnh vực công nghệ cao, y tế và hạ tầng chiến lược. Đội ngũ trí thức, chuyên gia và bác sĩ người Việt tại Pháp luôn mong muốn mang những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến hàng đầu thế giới của Pháp về phục vụ quê hương. Bác sĩ Võ Toàn Trung, Trưởng khoa Hồi phục chức năng tại Bệnh viện Bullion, Pháp, phân tích rõ hơn về những tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai quốc gia trong giai đoạn mới. Ông cho biết, rất là mong muốn, kỳ vọng rằng chuyến thăm sẽ mang lại nhiều cơ hội đẩy mạnh sự hợp tác quan hệ giữa Pháp - Việt, đặc biệt là trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ mà Pháp rất mạnh, như giao thông vận tải đường sắt cao tốc, hàng không vũ trụ...

“Pháp là nước dẫn đầu trong các lĩnh vực công nghệ điện hạt nhân, công nghệ điện xanh, xử lý nước, chất thải, môi trường, cũng như y tế và công nghệ sinh học. Đặc biệt, chúng ta có đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ của Việt Nam đang sống và làm việc tại Pháp rất lớn. Thúc đẩy quan hệ Việt - Pháp sẽ cho phép khai thác rất tốt nguồn lực trí thức này thông qua việc hợp tác đào tạo giữa các viện, trường, đại học, cũng như thúc đẩy các dự án khoa học công nghệ do chuyên gia kiều bào đóng vai trò nòng cốt", bác sĩ Võ Toàn Trung nói.

Bác sĩ Võ Toàn Trung, Trưởng khoa Hồi phục chức năng tại Bệnh viện Bullion, kỳ vọng chuyến thăm lần này của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mang lại nhiều cơ hội đẩy mạnh sự hợp tác quan hệ giữa Pháp - Việt (Ảnh: Anh Tuấn/VOV)

Với tinh thần của Nghị quyết 23-NQ/TW, Đảng và Nhà nước tiếp tục khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều này đã khơi dậy mạnh mẽ lòng nhiệt huyết, khát vọng cống hiến của cộng đồng người Việt. Đặc biệt, năm 2026 cũng ghi dấu mốc lịch sử tròn 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nước Pháp với tư cách là vị thượng khách của Chính phủ Pháp, nơi Người đã gieo những hạt giống hữu nghị bang giao bằng tình cảm gắn kết sâu sắc giữa nhân dân hai nước. Kế thừa truyền thống ấy, kiều bào tại Pháp xác định việc đặt thế hệ trẻ làm trung tâm sẽ tạo nên những nhịp cầu tri thức, kinh doanh và đổi mới sáng tạo vững bền.

Ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Pháp (ABVietFrance), cho biết, Nghị quyết 23-NQ/TW xác định người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời là nguồn lực và cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với thế giới. Chúng tôi cho rằng tinh thần này cần được cụ thể hóa bằng những chính sách thuận lợi hơn để kiều bào có thể trở về du lịch, thăm thân, làm việc, đầu tư và đóng góp cho đất nước...

“Tôi tin rằng nếu thế hệ trước xây dựng những cây cầu nối bằng lịch sử và tình hữu nghị, thì thế hệ trẻ hôm nay có thể tiếp nối bằng kiến thức, đổi mới, sáng tạo, kinh doanh, nghệ thuật, thể thao và những kết nối mới", ông Nguyễn Hải Nam mong muốn.

Ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Pháp nhấn mạnh kiều bào tại Pháp xác định việc đặt thế hệ trẻ làm trung tâm sẽ tạo nên những nhịp cầu tri thức, kinh doanh và đổi mới sáng tạo vững bền (Ảnh: Anh Tuấn/VOV)

Khát vọng vươn mình của dân tộc trong kỷ nguyên mới đang hòa chung nhịp đập với tấm lòng hướng về cội nguồn của hàng trăm nghìn kiều bào tại Pháp. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ thắt chặt hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, mà còn là nguồn động viên to lớn để khối đại đoàn kết dân tộc thêm bền chặt, cùng chung tay xây dựng đất nước phồn vinh và thịnh vượng.