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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Nga, thăm chính thức Pháp

Thứ Hai, 10:01, 07/09/2026
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VOV.VN - Sáng 7/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris từ ngày 7-12/9/2026.

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, sáng (7/9), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 07-12/9/2026.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Nga của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta kể từ năm 1991 và là chuyến thăm chính thức Pháp lần thứ 2 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. 

Chuyến công tác thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hướng tới tạo những dấu mốc mới, khai thác tối đa thế mạnh của Việt Nam và các nước phục vụ quá trình phát triển, góp phần, nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

Tham gia đoàn chính thức có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,  Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương; Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Vũ Hải Quân Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phạm Đức Ấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đặng Minh Khôi, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga; Trịnh Đức Hải, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp.

Chuyến thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm  và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này tiếp tục là điểm nhấn quan trọng trong triển khai đường lối đối ngoại thời kỳ mới được thể hiện tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam với hai nước, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới; Đồng thời, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới Nga và Pháp sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, sự hợp tác giữa Đảng ta và hai Đảng cầm quyền; Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ nhằm thúc đẩy đối thoại và định hình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực không gian vũ trụ, phục vụ mục tiêu phát triển khoa học công nghệ chiến lược của Việt Nam.

Chuyến thăm khẳng định đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong thời kỳ mới; phát huy cao độ vai trò của ngoại giao nguyên thủ trong huy động và tranh thủ nguồn lực của hai nước cho phát triển đất nước, trực tiếp đóng góp vào các mục tiêu tăng trưởng hai con số; tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam với hai nước, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới, nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và thế giới.

Việt Cường/VOV
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