"Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Campuchia có ý nghĩa rất quan trọng"

Đại sứ Sứ mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh điều này khi trả lời phỏng vấn cảu phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thường trú tại Campuchia.

PV:Theo lịch trình dự kiến, Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/7/2026. Đại sứ đánh giá như thế nào ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm?

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sadary và đoàn đại biểu cấp cao Campuchia sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 27-29/7/2026. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia là hoạt động ngoại giao cấp cao có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục phát triển rất tích cực trên nhiều lĩnh vực. Kể từ đầu năm 2026 tới nay, hai bên đã triển khai trao đổi nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao. Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước và dự Cuộc gặp cấp cao 2 đảng và 3 đảng tại Phnom Penh (tháng 02/2026), sau đó là các chuyến thăm chính thức Campuchia của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (tháng 04/2026); Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận và Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết (tháng 05/2026).

Về phía Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Men Sam An tới Việt Nam chúc mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV (tháng 01/2026) và gần đây nhất là chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Diễn đàn Tương lai châu Á lần thứ 3 của Thủ tướng Hun Manet (tháng 06/2026), qua đó đã củng cố tin cậy chính trị, định hướng chỉ đạo cũng như thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch tăng trưởng mạnh mẽ, là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Hai bên tiếp tục duy trì hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thời gian qua, hai nước cũng triển khai mạnh mẽ hợp tác thông tin, tuyên tuyền, văn hóa và giao lưu nhân dân, nổi bật là hai bên đã phối hợp tổ chức thành công Tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Campuchia (25-30/6/2026).

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary cùng với các chuyến thăm trước đó của lãnh đạo cấp cao hai nước một lần nữa khẳng định sự coi trọng việc củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chuyến thăm cũng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác nghị viện hai nước, đồng thời tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp. Đây cũng là cơ hội để hai bên tiếp tục rà soát kết quả hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là đối ngoại nghị viện nhằm định hướng đưa quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia lên một tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

PV: Chuyến thăm Việt Nam lần này là chuyến thăm thứ hai của Samdech Khuon Sudary kể từ khi giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, sau chuyến thăm lần đầu tiên vào tháng 12/2023. Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước đã không ngừng được củng cố và đạt nhiều kết quả thiết thực cả trong khuôn khổ song phương và đa phương. Đại sứ có thể chia sẻ những dấu ấn nổi bật trong đối ngoại nghị viện giữa hai nước thời gian qua, cũng như kỳ vọng về những định hướng hợp tác mới sẽ được thúc đẩy trong chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary?

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ: Kể từ sau chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 12/2023 của Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary, hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước ngày càng được thúc đẩy. Tháng 11/2024 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm chính thức Vương quốc Campuchia và dự Hội nghị toàn thể lần thứ 12 của Hội nghị quốc tế các chính đảng chính trị châu Á (ICAPP); Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Nghị viện quốc tế vì Bao dung và Hòa bình (IPTP).

Chủ tịch Quốc hội hai nước cũng thường xuyên gặp gỡ nhân dịp các diễn đàn đa phương. Thông qua trao đổi đoàn cấp cao, hai bên đã tăng cường quan hệ tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, trao đổi thống nhất, định hướng chỉ đạo hoạt động hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác đối ngoại nghị viện, đồng thời thể hiện sự ủng hộ lẫn nhau của Quốc hội hai nước trong các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Hai bên cũng định kỳ tiến hành trao đổi đoàn giữa các Ủy ban chuyên trách, Nhóm nghị sỹ Hữu nghị, Nghị sỹ trẻ và nữ Nghị sĩ… Các hoạt động này đã giúp các cơ quan quốc hội, các đại biểu Quốc hội chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát thực hiện các thỏa thuận và cam kết quốc tế, cũng như thông qua các quyết sách quan trọng về kinh tế, xã hội của mỗi nước.

Với chủ trương dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố hợp tác toàn diện với Campuchia, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng Nhà làm việc cho Quốc hội Campuchia. Ngày 21/11/2024, tại Thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary đã chủ trì Lễ khánh thành và trao tặng công trình Tòa nhà hành chính Quốc hội Vương quốc Campuchia – món quà của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành tặng cho Nhà nước và Nhân dân Campuchia.

Một trong những dấu ấn hợp tác Quốc hội hai nước thời gian qua là chương trình trao đổi, hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách. Trên cơ sở Bản ghi nhớ giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Campuchia (9/2019), Việt Nam đã tổ chức các khóa đào tạo phiên dịch tiếng Việt-Khmer và công nghệ thông tin cho các cán bộ Ban Thư ký Quốc hội Campuchia, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác, đóng góp thiết thực cho việc thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hội kiến với lãnh đạo chủ chốt Việt Nam, thăm một số tập đoàn, cơ sở y tế của Việt Nam. Ngoài ra, các cơ quan chuyên trách của Quốc hội hai nước dự kiến sẽ có các cuộc trao đổi nhằm thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Vì vậy, tôi cho rằng chuyến thăm không chỉ là dịp để hai bên trao đổi tình hình, tăng cường tin cậy chính trị mà còn là cơ hội để xác định phương hướng, biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát của cơ quan lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của mỗi nước.

Các cơ quan chuyên trách của Quốc hội hai nước cũng có cơ hội để trao đổi nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác, qua đó phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp tích cực triển khai hiệu quả các hiệp ước, hiệp định đã ký kết; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Trên cơ sở đó, tôi kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục tạo ra động lực mới cho hợp tác giữa hai nước nói chung, Quốc hội hai nước nói riêng trong thời gian tới, góp phần củng cố tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!