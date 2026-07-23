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FBI cam kết tăng cường hợp tác với Campuchia quét sạch lừa đảo trực tuyến

Thứ Năm, 11:54, 23/07/2026
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VOV.VN - "Quét sạch tội phạm lừa đảo trực tuyến không thể là việc riêng của một quốc gia, mà cần sự cam kết và hợp tác đồng bộ ở tầm khu vực và toàn cầu”. Đó là thông điệp mạnh mẽ được đưa ra trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel tại thủ đô Phnom Penh.

 

Chuyến làm việc này một lần nữa khẳng định quyết tâm của Mỹ trong việc sát cánh cùng Campuchia triệt phá các đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia. Theo thông cáo báo chí của chính phủ Hoàng gia Campuchia, ngày 22/7, tại cung Hòa Bình, Thủ tướng Hun Manet đã có buổi tiếp và làm việc với Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel. Tại buổi tiếp, ông Kash Patel đánh giá cao sự hợp tác và quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Campuchia và FBI thời gian qua, đồng thời biểu dương những nỗ lực và chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến của phía Campuchia.

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Thủ tướng Hun Manet đã có buổi tiếp và làm việc với Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel. 

Giám đốc FBI nhấn mạnh rằng lừa đảo công nghệ cao không phải là vấn đề của riêng một quốc gia nào. Chia sẻ tại cuộc họp, ông Kash Patel khẳng định: “Chìa khóa quan trọng để giải quyết vấn đề này là sự cam kết và hợp tác cấp khu vực cũng như toàn cầu nhằm cùng nhau đấu tranh chống lại tội phạm, thay vì đổ lỗi cho nhau".

Ông Kash Patel cũng bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ của Mỹ trong việc tiếp tục hỗ trợ, hợp tác và làm đối tác cùng các cơ quan thực thi pháp luật Campuchia. Vị giám đốc giữ vững sự lạc quan rằng quan hệ Mỹ - Campuchia sẽ không ngừng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Thời gian qua, quan hệ song phương tiếp tục ghi nhận nhiều tiến triển tích cực trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng và an ninh.

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Ông Kash Patel cũng bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ của Mỹ trong việc tiếp tục hỗ trợ, hợp tác và làm đối tác cùng các cơ quan thực thi pháp luật Campuchia. 

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Hun Manet cũng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh. Người đứng đầu Chính phủ Campuchia tái khẳng định cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mỹ để đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy và lừa đảo trực tuyến. Thủ tướng Hun Manet cho biết: “Campuchia sẽ đăng cai tổ chức hội nghị quốc tế về phòng chống lừa đảo trực tuyến vào tháng 9/2026, nhằm góp phần củng cố hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các thách thức chung của khu vực và toàn cầu".

Theo Tổng cục Di trú, trong sáu tháng đầu năm 2026, Campuchia đã trục xuất hơn 16.000 người nước ngoài liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, trong tổng số hơn 45.000 người nước ngoài bị buộc xuất cảnh. 

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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