Trung ương thống nhất giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu lãnh đạo chủ chốt

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra từ ngày 23 - 25/3/2026 tại Thủ đô Hà Nội đã xem xét và quyết định nhiều nội dung rất quan trọng.

Thông báo hội nghị cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự để kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt cơ quan nhà nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định.

Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Cùng với đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý tờ trình của Bộ Chính trị về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và phương án giới thiệu nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả lấy ý kiến giới thiệu của Trung ương, biểu quyết chính thức giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của cơ quan nhà nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 để làm thủ tục trình Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo quy định.

Kỳ họp thứ nhất sẽ khai mạc vào ngày 6/4/2026, bế mạc ngày 25/4/2026 và chia thành 2 đợt. Quốc hội sẽ xem xét: công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác lập pháp; một số nội dung về giám sát, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.

Phát biểu bế mạc Phiên họp 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan liên quan tiếp tục tập trung cao độ, chuẩn bị thật kỹ từng nội dung, từng khâu, đảm bảo mọi công tác được chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ và đúng tiến độ.

Trước hết, cần chuẩn bị chu đáo nội dung về công tác nhân sự. Các cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.