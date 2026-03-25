中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đồng ý chủ trương thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Thứ Tư, 21:39, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Hội nghị lần thứ hai diễn ra từ ngày 23-25/3/2026 tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến tại ngày làm việc thứ hai của Hội nghị.

Sau sáp nhập, Đồng Nai có quỹ đất rộng tại Bình Phước cũ để phát triển công nghiệp
Sau sáp nhập, Đồng Nai có quỹ đất rộng tại Bình Phước cũ để phát triển công nghiệp

Sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Phước từ tháng 7/2025, tỉnh Đồng Nai có rất nhiều dư địa để phát triển thành trục tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ. Tỉnh đang hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để thu hút các nhà đầu tư tầm cỡ, phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Tỉnh Đồng Nai có hơn 4,4 triệu dân, đứng thứ ba cả nước sau Hà Nội và TP.HCM; diện tích 12.730 km2, xếp thứ 9.

Năm 2025, GRDP của Đồng Nai tăng 9,63%, vượt 1,13% so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt 677.932 tỷ đồng, tăng 84.468 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 150,86 triệu đồng.

PV/VOV.VN
Tag: Đồng Nai thành phố trực thuộc trung ương Ban Chấp hành Trung ương Đảng thành lập TP Đồng Nai
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Đồng Nai công bố danh sách 85 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khóa XI

VOV.VN - Chiều 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai chính thức công bố danh sách 85 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng Nai: Điều chỉnh nhân sự trước giờ “G” bầu cử tại đơn vị bầu cử số 3

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Nai vừa công bố quyết định về việc điều chỉnh 2 nhân sự Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử số 3.

Cử tri ở vùng biên Đồng Nai mong chọn được người đủ đức, đủ tài để lo cho dân

VOV.VN -Trong không khí hân hoan chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) tại vùng biên giới tỉnh Đồng Nai đang náo nức hướng về ngày hội lớn với niềm tin, kỳ vọng vào những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội